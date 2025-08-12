Premiér stále rieši ovplyvňovanie volieb z Británie: Kritizoval stranu Hlas, naopak pri Andrejovi Dankovi si je podporou istý

Reprofoto: Facebook/Robert Fico

Nina Malovcová
TASR
Predseda vlády opätovne hovoril o neférovom boji zo strany PS.

Národná rada (NR) SR by sa mala zaoberať podozreniami na ovplyvňovanie slovenských parlamentných volieb zo strany Veľkej Británie. Myslí si to premiér Robert Fico (Smer-SD). Chce, aby sa zistilo, nakoľko britská kampaň pomohla opozičnému hnutiu PS a či v tomto prípade nedošlo k prekročeniu limitu výdavkov na kampaň.

Vyplýva to z jeho vyjadrenia vo videu na sociálnej sieti. „Slovenský parlament by sa mal v najbližšom období zaoberať dvoma otázkami. Po prvé, nakoľko britská kampaň a britské peniaze pomohli ‚poslušnému Slovensku‘. O koľko percent by mali menej, keby táto kampaň nebola? Ja tvrdím, že o veľa percent. Po druhé, či britské peniaze v prospech ‚poslušného Slovenska‘ neznamenajú prekročenie zákonného limitu na výdavky na parlamentnú volebnú kampaň,“ spresnil.

Nejasný postoj Hlasu-SD

Predseda vlády opätovne hovoril o neférovom boji zo strany PS. Myslí si preto, že dané otázky sú absolútne legitímne. „Parlament môžu viesť k pomerne vážnym rozhodnutiam,“ podotkol. Zároveň predpokladá, že s podobným názorom v tejto veci sa stotožní aj koaličná SNS.

Nepozná však postoj koaličného Hlasu-SD. Vysvetlil, že nevie, aká je súčasná miera náklonnosti Hlasu-SD k PS. Upozornil, že tá bola v najvyšších štruktúrach vždy prítomná. „Je už len na Hlase, či má na to, čo sa dialo v lete a na jeseň 2023 pred voľbami, rovnako jasno v hlave ako Smer-SD a verím, že aj SNS. A či si Hlas uvedomuje, že ako strana mohla mať podstatne lepší výsledok,“ dodal.

Obvinenia z platenej kampane

Premiér koncom júla vyhlásil, že rezort zahraničných vecí Veľkej Británie platil cez mediálnu agentúru tzv. influencerov na ovplyvňovanie slovenských parlamentných volieb v roku 2023 v neprospech Smeru-SD a v prospech PS. Odvolával sa pritom na článok portálu marker.sk.

Britské ministerstvo zahraničia odmietlo, že by sa snažilo ovplyvniť výsledok volieb, respektíve povzbudzovať k voľbe za alebo proti konkrétnej strane. Aktivita bola podľa neho zameraná na povzbudenie mladých k účasti na demokratickom dianí vo svojich krajinách účasťou vo voľbách.

