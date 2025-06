Prelomil mlčanie o synovi známej moderátorky. Otec Adely Vinczeovej odtajnil, že Maxík je veľmi nezvyčajné dieťa

Podľa toho, čo doteraz odtajnila slávna moderátorka o svojom adoptívnom synčekovi, sa dalo predpokladať, že ide o výnimočné dieťa. Niekoľkokrát sa vyjadrila, ako Maxík zareagoval v určitých situáciách, čo povedal a celkovo o jeho správaní. Fakt, že vyčnieva pomedzi ostatné deti, potvrdzuje aj Adelin otec, podľa ktorého ide o riadne šidlo. Samozrejme, je tomu veľmi rád a užíva si chvíle s ním.

Vyzerá to tak, že Adela Vinczeová má doma aktívne dieťa. Človek má čo robiť, aby mu stíhal, potrebuje sa vyzbrojiť poriadnou dávkou energie a elánom. „Maxoš vás nenechá oddýchnuť. Teraz už chodí na takom bicyklovom odrážadle a je naozaj rýchly. Keď sa na ňom rozbehne a blíži sa k ceste, nemáte inú možnosť, ako šprintovať za ním, lebo ho nedobehnete. Takže behávam aj za Maxíkom,“ citovala z relácie TopStar Adelinho otca a spisovateľa Jozefa Banáša Báječná žena.

Fit vďaka Maxíkovi

V porovnaní s dievčatami sú chlapci živší. „Druhá dcéra mi dala vnučku a dievčatá sú predsa len trochu pokojnejšie. No ale chalani? To sú šintri! Musím povedať, že Maxoš je až nezvyčajne živé dieťa a mne to, samozrejme, veľmi vyhovuje…“ pochvaľuje si vnuka, vďaka ktorému sa udržiava v top forme a udržuje kondičku. „Už som ho aj pišať naučil,“ uviedol v rozhovore, v ktorom odtajnil rôzne zaujímavosti zo svojho súkromia.

Avšak nielen Maxík mu prospieva, jeho záhrada taktiež pomáha a podporuje jeho pevné zdravie. Nevyzerá totiž rovnako ako mnohé iné zelené exteriéry. Má sto schodov, po ktorých zvykne známy spisovateľ vláčiť na chrbte aj ťažké kamene.

To však nie je všetko. Jozef Banáš zvykne tiež posilňovať v domácom fitku, no ak by ste predpokladali, že cvičí sám, ste na omyle. Spoločnosť mu robieva Maxík, ktorý má dokonca k dispozícii malé činky. „Takže moja rada na dobrú kondíciu? Záhrada do kopca a mať dynamického vnuka, ktorý vám dá zabrať…“ vyslovil tip, ako byť fit.

Čaká ho škôlka