Prekvapivý biznis spravil z ľudí v chorvátskej obci „milionárov“. Rozutekali sa z nej, dnes má 20 obyvateľov

Chorvátska dedinka našla geniálny podnikateľský nápad, ktorý urobil z jej obyvateľov najbohatších na celom ostrove – preto dostala prezývku „dedina milionárov“. Keď koncom 20. rokov minulého storočia miestny vinič v obci Velo Grablje na ostrove Hvar sužovala škodlivá choroba, ľudia hľadali alternatívy plodín na pestovanie, ktoré by im priniesli zárobok. V hlave jedného z nich zarezonoval úžasný nápad – rozhodol sa začať pestovať levanduľu. Tá napokon miestnych preslávila, no napriek tomu tu zostalo žiť už iba pár ľudí.
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Dedinka Velo Grablje sa nachádza na ostrove Hvar a typické pre ňu sú romantické kamenné domčeky s červenými strechami. Za posledné storočie zažila veľký rozmach a následne aj úpadok.
Viniču sa nedarilo, rozhodol sa začať pestovať levanduľu
Všetko to začalo mužom menom Bartul Tomičić, ktorý bol jedným z jej obyvateľov. Pri problémoch s úrodou viniča sa snažil hľadať riešenia, ktoré by mu zabezpečili živobytie. Očarila ho myšlienka začať pestovať levanduľu, približuje chorvátsky Putni Kofer.
Ako prvý spomedzi dedinčanov ju začal v špecifickej skalnatej pôde ostrova pestovať a vyrábať z nej levanduľový olej. Skúsil to, aj keď okoliu sa tento nápad spočiatku nezdal a náhradu za vinič si chorvátski dedinčania predstavovali skôr v podobe inej plodiny. Ako sa ukázalo, Bartul mal dobré tušenie a nápad s levanduľou vyšiel.
Levanduľa spravila z tohto miesta „dedinu milionárov“
Levanduľu začali pestovať vo väčšom po celom Hvare, no jej centrom bola práve dedina Velo Grablje. Z miestnych sa stali najbohatší ľudia na ostrove a Velo Grablje sa stalo najväčším producentom levanduľového oleja v Dalmácii.
Z 500 obyvateľov tu zostalo žiť iba 7
Avšak nič netrvá večne. Ešte v 70. rokoch bol Hvar jednou z najdôležitejších oblastí, kde sa pestovala levanduľa v Stredomorí. Túto slávu prekazili požiare aj odliv obyvateľov na pevninu. Situácia zašla tak ďaleko, že v istom momente v dedine Velo Grablje zostalo žiť iba 7 obyvateľov, čo je oproti bývalým 500 značný rozdiel.
Dnes má Velo Grablje 20 stálych obyvateľov a keď navštívite ostrov Hvar, urobte si tu zastávku. V dedine si užijete prechádzky jej romantickými uličkami a nasajete atmosféru dýchajúcu históriou. A ak ste milovníkmi levandule a jej produktov, na Hvare stále nájdete miesta, kde sa pestuje a môžete si zaobstarať aj levanduľové výrobky.
Klenot Chorvátska sa stal prírodným divom Európy
Ak sa vydáte do Chorvátska, navštívte aj Národný park Plitvické jazerá, ktorý sa nedávno objavil v zozname 15 miest v Európe s prívlastkom prírodných divov, ktoré treba vidieť aspoň raz v živote.
Plitvické jazerá si užijete aj na jeseň alebo dokonca v zime, takže ak hľadáte odpoveď na otázku, či sa oplatí navštíviť obľúbenú krajinu pri Jadrane aj mimo leta, tu ju máte.
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