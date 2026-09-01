Štát preplatí žiakom 480 eur na internet: Pozrite, či spĺňate podmienky. Registrácia sa začne o pár dní

Minister školstva Tomáš Drucker v triede a peniaze

Ilustračná foto: TASR - Jaroslav Novák/Unsplash

Roland Brožkovič
Žiaci môžu získať bezplatné pripojenie do domácnosti na dva roky vďaka štátnemu príspevku.

Registrácia do projektu Online žiak, ktorý poskytne vybraným žiakom poukaz v hodnote 480 eur na internetové pripojenie, sa začne 8. septembra. Príspevok je určený pre školákov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo z rodín v hmotnej núdzi, vyplýva z oficiálnej stránky projektu onlineziak.sk.

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Poukaz pokryje náklady na pevný internet do domácnosti na obdobie 24 mesiacov, vrátane inštalácie a potrebného zariadenia. Operátori musia zabezpečiť minimálnu rýchlosť sťahovania 30 megabitov za sekundu. Na projekt vyčlenili 23,4 milióna eur z eurofondov, čo podľa odhadov vystačí pre necelých 50 000 žiadateľov, píše web Živé.

Elektronická registrácia

O príspevok môžu požiadať zákonní zástupcovia alebo plnoletí študenti prostredníctvom elektronického formulára. K žiadosti nie je potrebné prikladať papierové potvrdenia, keďže systém overuje splnenie podmienok automaticky. Proces schvaľovania zvyčajne trvá dva až štyri týždne. O výsledku budú žiadatelia informovaní prostredníctvom e-mailu a SMS správy.

Pohľad na prázdnu triedu
Foto: TASR (František Iván)

Úspešní žiadatelia získajú elektronický poukaz, s ktorým musia osobne navštíviť pobočku vybraného poskytovateľa internetu. K dispozícii budú mať zoznam zapojených operátorov vo svojej lokalite. Ak na danej adrese neposkytuje služby žiadny z partnerov projektu, poukaz nebude možné uplatniť. V rámci pilotnej fázy na prelome mája a júna sa do systému zapojilo 203 žiakov, pričom po overení bolo vydaných 170 poukazov.

Začal sa nový školský rok

Brány základných a stredných škôl sa dnes pritom po dvoch mesiacoch opäť otvorili, začal sa školský rok 2026/2027. V tomto roku ich bude navštevovať viac ako 760 000 žiakov. Do školských lavíc zasadne po prvý raz viac ako 57 500 detí, ide o prvákov základných škôl. Pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Do základných škôl sa vráti vyše 533 900 žiakov. Stredné školy bude navštevovať zhruba 226 000 žiakov. Podľa predpokladaných údajov Centra vedecko-technických informácií SR sa do škôl po lete vráti aj približne 65 000 učiteľov základných a stredných škôl. „Do materských škôl pôjde celkovo 173 000 detí, z toho 63 700 bude v povinnom predprimárnom vzdelávaní,“ uviedli z ministerstva školstva.

Všetky základné školy sa od 1. septembra zapoja do vzdelávania podľa nového štátneho vzdelávacieho programu, postupne od prvého ročníka. „Cieľom je pripraviť deti na život v 21. storočí a na výzvy súčasného sveta, aby žiaci získavali praktické zručnosti, vedeli kriticky myslieť a efektívne riešiť problémy. Dôraz sa kladie na rozvoj spolupráce, komunikácie a schopnosti pracovať v tíme,“ dodali z ministerstva školstva. Viaceré zmeny sa v novom školskom roku dotknú aj materských a stredných škôl.

Minister školstva Tomáš Drucker
Foto: TASR/Pavel Neubauer

V súvislosti s kurikulárnou reformou minister Tomáš Drucker deklaroval pripravenosť škôl. To práve vďaka tomu, že zmena bola zavádzaná postupne a stovky škôl už podľa nového vzdelávacieho programu vyučovali. Spomenul aj nedávne EDUKAfesty, ktoré sa konali naprieč celým Slovenskom s cieľom zdieľania skúseností o tejto zmene. Podpora však bude podľa ministra ešte pokračovať. „Podpora neprichádza len z ministerstva, ale prichádza priamo od iných škôl, ktorú ministerstvo a štát platí,“ podotkol.

Deťom adresoval tri rady. „Keď nebudete niečo vedieť, pýtajte sa. Naozaj, myslím si, že máte tu skvelé učiteľky a učiteľov, nebojte sa pýtať. Ak sa vám nepodarí niečo, nebojte sa to skúsiť znova. A prosím, keď budete vidieť nejakú vašu spolužiačku alebo spolužiaka, že je sám, smutný, zastaňte sa ho, zoberte ho medzi seba a pomôžte mu,“ povedal minister v príhovore na slávnostnom otvorení.

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