Na Slovensku pribudnú nové termálne bazény. Známe kúpalisko čaká premena za 15 miliónov eur

Kúpalisko Vadaš v Štúrove

Foto: TASR - Milan Drozd

Martin Cucík
Štúrovské kúpalisko Vadaš chystá veľké plány. Počas najbližších rokov plánuje výrazné investície a kroky k tomu, aby nebolo viazané iba na letnú sezónu.

Termálne kúpalisko Vadaš v Štúrove pravdepodobne čaká v najbližších rokoch výrazná premena. Nový riaditeľ Marián Halienka chce zo sezónneho kúpaliska postupne vybudovať celoročný termálny wellness rezort. Celkové investície by mali dosiahnuť približne 12 až 15 miliónov eur.

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Halienka sa vedenia Vadašu ujme od 1. októbra. Jedným z jeho hlavných cieľov bude zbaviť areál závislosti od niekoľkých letných mesiacov. V roku 2026 má kúpalisko podľa jeho prognózy navštíviť približne 520 000 ľudí. Do roku 2030 chce toto číslo zvýšiť na 780 000.

Rásť majú aj tržby. Z projektovaných približne 7,5 milióna eur v roku 2026 sa majú podľa plánu dostať na 12,5 milióna eur v roku 2030. Celkové investície počas piatich rokov odhaduje nový riaditeľ na 12 až 15 miliónov eur.

Pri postupnej realizácii jednotlivých projektov počíta s návratnosťou investícií v horizonte približne ôsmich až dvanástich rokov. Informoval o tom portál My Nové Zámky.

Najväčšia investícia má byť wellness centrum

Kľúčovým projektom celej premeny má byť vybudovanie celoročného wellness a pobytového centra. Halienka ho plánuje v horizonte troch až piatich rokov. Nemá ísť len o ďalšiu atrakciu v areáli. Cieľom je vytvoriť komplex, ktorý spojí termálnu vodu, wellness, ubytovanie, gastronómiu a relaxačné služby.

Kúpalisko Štúrovo
Foto: TASR – Ladislav Vallach

Súčasťou projektu by mohli byť vnútorné aj vonkajšie relaxačné bazény, saunový svet, oddychové zóny pre dospelých, spa služby, reštaurácia či priestory na konferencie a rôzne podujatia. Odhadovaná investícia predstavuje 6 až 8 miliónov eur. Konečný rozsah projektu však bude závisieť aj od výsledkov technologického a ekonomického auditu.

Prvé dva roky nechce veľkú výstavbu

Nový riaditeľ nechce začať okamžite veľkými stavebnými projektmi. Prvé dva roky plánuje venovať najmä podrobnej kontrole areálu a príprave ďalších investícií. Vadaš má prejsť technologickým a energetickým auditom, kontrolou bezpečnosti vody a preverí sa aj technický stav jednotlivých častí areálu. Následne sa majú postupne modernizovať verejné priestory, orientačný systém a staršie časti kúpaliska.

Prvý termálny vrt pre dnešný areál bol realizovaný v roku 1973, samotná výstavba kúpaliska sa začala v roku 1976 a prvé bazény otvorili v roku 1978. Vadaš sa potom postupne rozširoval o ubytovanie, krytú plaváreň, wellness a ďalšie atrakcie. Dnes prevádzkuje 12 bazénov, z toho 6 celoročných.

Táto prvá etapa si má vyžiadať približne 1,5 až 2,5 milióna eur. Pozornosť chce nové vedenie venovať aj kempingu. V areáli by mohli pribudnúť nové miesta pre karavany, technické prípojky a moderné mobilné domčeky. Obnovou má prejsť aj hygienické zázemie a ďalšia infraštruktúra. Na rozvoj kempingu je predbežne vyčlenených ďalších 2,5 až 4 milióny eur.

Náročná sezóna investície pribrzdila

Veľké investičné plány Vadašu v minulosti zabrzdila mimoriadne náročná sezóna. Kúpalisko v lete 2025 na tri týždne zatvorili na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva, čo výrazne zasiahlo jeho príjmy. Dôvodom bola tragédia, ktorá vzala život malému chlapcovi. K výpadku tržieb sa pridalo nepriaznivé počasie, zvýšenie DPH a nižšie výdavky domácností.

Kúpalisko Vadaš v Štúrove
Foto: TASR – Milan Drozd

Neskoršie vyšetrovanie pritom prítomnosť mikroorganizmu Naegleria fowleri vo vyšetrovaných vzorkách vody z Vadašu nepotvrdilo. Napriek tomu boli finančné dôsledky sezóny výrazné. Kúpalisko síce podľa vedenia splnilo svoje záväzky voči mestu aj ďalším partnerom, no prepad príjmov viedol k pozastaveniu väčších investícií.

Dotklo sa to aj plánovaného rozšírenia wellnessovej časti. Časť rezerv pôvodne určených na tento projekt musela byť použitá na pokrytie vzniknutých strát, takže jeho realizácia sa posunula najmenej o dva roky. V tom čase sa jeho začiatok odhadoval najskôr na jeseň 2027.

Nešťastnou udalosťou utrpela aj ekonomika kúpaliska. Ako sme informovali, podľa údajov portálu FinStat mestská spoločnosť VADAŠ, s. r. o., ukončila rok so stratou takmer 550 000 eur. V strate pritom firma naposledy skončila pred viac ako piatimi rokmi. Výrazne klesli aj tržby. Zatiaľ čo v roku 2024 dosiahli približne 8,5 milióna eur, vlani sa prepadli asi o štvrtinu na 6,4 milióna eur.

Tržby spoločnosti Vadaš
Reprofoto: Finstat

Rok 2024 bol pritom pre spoločnosť mimoriadne úspešný a hospodárenie zakončila ziskom viac ako 1,2 milióna eur. Napriek nepriaznivému výsledku však Vadaš podľa dostupných finančných údajov zostáva stabilnou spoločnosťou. Nemá výrazné bankové zadlženie, disponuje silným vlastným kapitálom a jej majetok má hodnotu desiatok miliónov eur. Svedčia o tom aj plánované investície.

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