89-ročná dôchodkyňa dostala od mesta príkaz zbúrať svoju pouličnú záhradku. Pracovala na nej cez dve desaťročia

Mestská rada Westminsteru nariadila 89-ročnej žene odstrániť svoju obľúbenú pouličnú záhradu, o ktorú sa s láskou stará už viac ako dve desaťročia. Dôvodom má byť, že susedia sa na ženu sťažovali na jej údajné „antisociálne správanie“. S tým však žena nesúhlasí a rozhodla sa svoju záhradu brániť. Vytvorila kampaň na jej záchranu a v petícii už zbiera podpisy. Tvrdí, že záhradu si obľúbili nielen susedia, ale všetci, ktorí okolo nej prechádzajú.
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Bývalé parkovisko premenila na komunitné miesto
Katherine Hoskyns je matka troch detí a učiteľka na dôchodku, ktorá žije na severozápade Londýna, vo svojom dome v St John’s Wood na Hamilton Gardens v tichej slepej ulici neďaleko slávnej Abbey Road už od 60. rokov 20. storočia.
Svoju malú oázu pokoja si pred domom vytvorila po tom, čo mestská rada zriadila parkovacie miesta tam, kde kedysi mala „pekný“ kúsok miesta. Tento priestor postupne zaplnila kvetináčmi s paradajkami, muškátmi a bylinkami. Na záhradku umiestnila aj lavičku, aby si mali susedia kde sadnúť a porozprávať sa, píše Mail Online.
„Pred domom mi parkovali autá na mieste, kde som kedysi mala pekný priestor. Rozhodla som sa, že namiesto toho, aby som z toho bola nešťastná, ten priestor opäť skrášlim. Milujem to, pretože sa tam môžem venovať svojim kvetináčom a ľudia sa pri mne zastavujú a rozprávajú sa so mnou. Je to príjemné a človek je pritom v kontakte s ľuďmi,“ prezradila majiteľka pouličnej záhradky.
Podľa ženy sa na záhradke žiadne nevhodné správanie nedeje
Minulý mesiac však 89-ročnej žene prišlo formálne oznámenie od Mestskej rady, v ktorom jej nariadili, aby svoju záhradku zlikvidovala, pričom sa odvolali na sériu sťažností na „antisociálne správanie“ od susedov, ktorí zároveň tvrdia, že rastlina a lavička môžu potenciálne spôsobiť bezpečnostné problémy. Pretože kvetináče by mohli padnúť a lavička nie je „konštrukčne bezpečná“.
Mestská rada zároveň dodala, že po viacerých pokusoch o neformálne urovnanie sporu v priebehu rokov bola neochotne nútená začať formálny proces. Dokonca bola už predtým v blízkosti záhradky nainštalovaná aj kamera, ktorá mala odhaliť toto údajné „antisociálne správanie“, čo sa však podľa Katherine Hoskyns nepodarilo.
Majiteľka záhradky však tvrdí, že jej záhradka nevyhovuje len jednému susedovi, ktorý sa na ňu sťažuje. Zároveň trvá na tom, že rozhodne nikdy nedošlo k žiadnemu „antisociálnemu správaniu“. „Je tu len jeden človek, ktorému sa to nepáči. Myslel si, že na lavičke dochádza k nevhodnému správaniu. Ale žiadne nevhodné správanie sa tam nedeje,“ uviedla.
Vyzbierala už 190 podpisov
Katherine Hoskyns sa preto odmieta vzdať bez boja. S pomocou svojej rodiny reagovala na sťažnosť s výzvou na vymáhanie rozhodnutia. Zároveň spustila petíciu na zachovanie pouličnej záhradky, pričom sa jej už podarilo získať 190 podpisov, ktoré boli vyzbierané osobne. Navyše tvrdí, že táto kampaň na záchranu jej oázy spojila celú komunitu, ktorá sa spolu s ňou stará o rastliny na záhradke.
„Susedia dobrovoľne pomáhajú a veľmi sa zapájajú. Je to vecou celej komunity, nielen mňa,“ dodala s tým, že v boji na záchranu pouličnej záhradky, ktorá slúži celej komunite susedov, tak nie je sama.
Aj jej syn 58-ročný Nicky Hoskyns tvrdí, že záhradku jeho mamy všetci milujú a že počas kampane na jej záchranu sa nestretol so žiadnou negatívnou spätnou väzbou. Preto veria, že sa im toto komunitné miesto podarí zachrániť. Navyše lehota na zlikvidovanie záhradky už uplynula a mesto zatiaľ nepodniklo žiadne ďalšie kroky.
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