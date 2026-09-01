Trump zablahoželal Slovensku: Našej krajine poslal list. Pozrite, čo všetko v ňom píše

Trump a Fico na stretnúti v januári 2026

Trump a Fico na stretnúti v januári 2026. Foto: Úrad vlády SR

Roland Brožkovič
TASR
Prezident USA poukázal aj na nové možnosti rozvoja bilaterálnych vzťahov.

Slovensko dostalo pri príležitosti utorňajšieho Dňa Ústavy SR blahoželanie od prezidenta Spojených štátov amerických Donalda Trumpa. V liste adresovanom prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu pripomenul význam 1. septembra a venoval svoje prvé slová občanom SR. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.

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„Spolu so svojimi americkými spoluobčanmi želám vám a ľudu Slovenska radostný Deň ústavy 1. septembra,“ uvádza Trump v liste. V jeho ďalšej časti venuje pozornosť vzájomným vzťahom oboch krajín a ich pôsobeniu v Severoatlantickej aliancii. Spojené štáty a Slovensko spája podľa neho viac ako len spojenectvo.

„Zdieľame trvalé presvedčenie, že slobodné národy musia mať silu a nezávislosť určovať si vlastnú cestu. Naše priateľstvo a spoločné záväzky ako spojencov v NATO nás spájajú a náš záväzok k mieru a prosperite zostáva pevný,“ zdôraznil Trump.

Donald Trump
Foto: SITA/AP

Prezident USA taktiež poukázal na nové možnosti rozvoja bilaterálnych vzťahov, osobitne v energetickej oblasti. Rastúce energetické partnerstvo a silná spolupráca v oblasti civilnej jadrovej energetiky posilnia podľa neho energetickú bezpečnosť Slovenska, podporia hospodársky rast a vytvoria príležitosti pre amerických a slovenských pracovníkov a podniky. Podľa vlastných slov sa teší na ďalšie rozvíjanie vzťahov v nasledujúcich rokoch.

Pri príležitosti Dňa Ústavy SR dostalo Slovensko blahoželania aj od predstaviteľov ďalších krajín. Medzi nimi boli prezidenti Slovinska, Chorvátska, Rakúska, Talianska a Nemecka. Blahoželania prišli aj od prezidentov Juhoafrickej republiky, Srí Lanky, Turkménska a Burundi, ako aj od kráľa Švédska, kráľa Saudskej Arábie, japonského cisára a kráľa Holandska.

Trump sa môže radovať

Dôvod na oslavu má dnes aj samotný americký prezident, pretože Najvyšší súd USA v pondelok povolil pokračovať vo výstavbe tanečnej sály v Bielom dome. Trump tvrdí, že tým boli odstránené všetky hrozby pre tento projekt, ktorý by mal byť dokončený do polovice roka 2028. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP.

Predseda Najvyššieho súdu John Roberts bol jedným zo sudcov, ktorý hlasovali proti povoleniu pokračovať vo výstavbe. Tá tak môže pokračovať, kým súdy nižšej inštancie rozhodnú o žalobe neziskovej organizácie Národný fond na ochranu historických pamiatok (National Trust for Historic Preservation).

Pohľad na Biely dom
Ilustračná foto: HiraV, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Najvyšší súd vo svojom rozhodnutí uviedol, že Trumpova administratíva proti žalobe zrejme uspeje, pretože Národný fond na ochranu historických pamiatok pravdepodobne ani nemal právo ju podať. Žaloba je postavená na tvrdení jednej z členiek organizácie, podľa ktorej by výstavba sály poškodila jej „estetické, kultúrne a historické záujmy“ kvôli veľkosti projektu.

Najvyšší súd uviedol, že nesúhlas alebo odpor k takýmto projektom podľa americkej ústavy nespôsobí ujmu. „Možno takmer každý vládny krok alebo projekt uráža niekoho city,“ dodal. Sudcovia ozrejmili, že nejde o konečné rozhodnutie o zákonnosti projektu, len o povolenie pokračovať vo výstavbe, kým sa o ňom rozhodne na nižších súdoch.

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