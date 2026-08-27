Ally býva v Chorvátsku a ukázala, čo tu môžete robiť za 0 eur. Reaguje na to, že je drahé

August je na konci, no ak ste nestihli vyraziť na dovolenku k moru, stále máte možnosť. September je ideálnym mesiacom na návštevu obľúbených európskych destinácií, napríklad aj milovaného Chorvátska. More je stále príjemne vyhriate, neznesiteľné horúčavy ustanú a aj turistov bude pomenej. Ako každý rok, aj toto leto sa veľa hovorilo o tom, aké je Chorvátsko drahé. Kto ale chce, hľadá cesty a jedna dovolenka ukázala, ako si ho užiť za čo najmenej peňazí.
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Ally, ktorá žije v Splite, si na TikToku hovorí @alla.explores a delí sa o zaujímavé tipy na to, čo zažiť v Chorvátsku a ako.
Napríklad v jednom zo svojich virálnych videí ukázala, ktoré sú podľa nej tri najlepšie pláže v Splite. Takže ak sa sem chystáte, poznačte si pláž Kašjuni, pláž Kaštelet a pláž Žnjan.
@alla.explores Beaches in Split. Kasjuni beach, Kaštelet beach, Žnjan beach #hrvatska #croatia #lifeincroatia #dalmacija #kroatien #splitcroatia #beachesincroatia #kasjunibeach #kastelet #znjan #žnjan ♬ Ibiza Aura – slap house mafia
Ležadlá za 35 eur? Dá sa to vyriešiť aj zadarmo
V komentároch dostala reakcie na to, že sa ľuďom nepáči, že musia za ležadlo na plážach zaplatiť 35 eur. Na čo Ally podotkla, že samotný vstup na pláže je zadarmo a taktiež si na nich môžete zadarmo rozložiť uterák, takže ak nechcete, nemusíte platiť nič. Téme peňazí venovala aj ďalšie video.
„Split je drahý. Počkať…“ začala Ally na úvod a ukázala miesta a aktivity v Splite, ktoré si užijete úplne zadarmo, prípadne za malý poplatok.
Čo robiť za 0 eur?
Za 0 eur sa v klenote Chorvátska môžete vybrať k Diokleciánovmu palácu, sledovať výmenu Diokleciánovej rímskej stráže, vybrať sa na pláž, užiť si nádherný výhľad na more aj okolie z vyhliadkovej veže na kopci Marjan alebo si užiť tunajší park.
@alla.explores Things to Do in Split, Croatia. Free & Cheap things you NEED to try #croatia #splitcroatia #kasjunibeach #diocletian #hrvatska ♬ som original – ꧁Liliane꧂
Ally na sociálnej sieti opísala aj 5 vecí, kvôli ktorým miluje život v Splite. Prvou z nich je vysedávanie na káve na terase s výhľadom na more, ďalšou víkendové výlety na okolité ostrovy, prechádzky v parkoch, nádherné pláže a výhľady. A to môžete pri návšteve Chorvátska zažiť aj vy.
Realita cien v Chorvátsku
Ako sme vás informovali, na Reddite sa pred pár dňami objavil príspevok od turistu, ktorý zostal z cien pri Jadrane nepríjemne zaskočený.
„Čo sa to stalo s cenami? Už v roku 2023 sme za tanier rýb pre dvoch a trochu vína zaplatili okolo 70 až 80 eur, čo už vtedy nebolo práve lacné. Tento rok však máme pocit, že ceny výrazne stúpli. V jednej dobre hodnotenej reštaurácii priamo pri mori nás večera pre dvoch stála okolo 110 eur. Mali sme rybu, cestoviny, dve veľké pivá, minerálku a zemiaky. V inej reštaurácii bol účet opäť okolo 110 eur za dve hlavné jedlá, jedno pivo, pohár vína, grécky šalát a hranolčeky,“ nerozumie turista.
Ceny v reštauráciách v Chorvátsku nemusia byť najnižšie, no ak chcete ušetriť, aj tu existuje alternatíva – napríklad nakupovať v supermarketoch a pripravovať si jedlo sami, čo by mohlo váš dovolenkový rozpočet odľahčiť.
Slovenka odporúča, čo robiť v Chorvátsku v septembri
Slovenka Veronika Samborská, ktorá časť roka žije v Chorvátsku, sa s nami podelila o tie najkrajšie miesta, ktoré si tu užijete aj v septembri. Odporúča zájsť na Bačinské jazerá, ktoré sa nachádzajú neďaleko mesta Ploče. Ponúkajú totiž prekrásnu prírodu. Skladajú sa až zo siedmich jazier.
Ďalším skvelým výletom na Jadrane je podľa Veroniky aj Národný park Biokovo, kde Veronika radí zájsť na Skywalk, tiež vyjsť na vrch Vošac a na kopec Sveti Jure, ktorý je najvyšším vrchom Biokova s výškou 1 762 metrov. Ak vás láka vyskúšať „island hopping“, vyrazte na ostrov Korčula.
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