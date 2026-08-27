Ally býva v Chorvátsku a ukázala, čo tu môžete robiť za 0 eur. Reaguje na to, že je drahé

Ally žije v Chorvátsku

Reprofoto: TikTok (alla.explores) / interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
Chorvátsko
Môže byť pri slovenskom mori draho? Áno. Viete tu dovolenkovať aj lacnejšie? Jednoznačne.

August je na konci, no ak ste nestihli vyraziť na dovolenku k moru, stále máte možnosť. September je ideálnym mesiacom na návštevu obľúbených európskych destinácií, napríklad aj milovaného Chorvátska. More je stále príjemne vyhriate, neznesiteľné horúčavy ustanú a aj turistov bude pomenej. Ako každý rok, aj toto leto sa veľa hovorilo o tom, aké je Chorvátsko drahé. Kto ale chce, hľadá cesty a jedna dovolenka ukázala, ako si ho užiť za čo najmenej peňazí. 

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Ally, ktorá žije v Splite, si na TikToku hovorí @alla.explores a delí sa o zaujímavé tipy na to, čo zažiť v Chorvátsku a ako.

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Napríklad v jednom zo svojich virálnych videí ukázala, ktoré sú podľa nej tri najlepšie pláže v Splite. Takže ak sa sem chystáte, poznačte si pláž Kašjuni, pláž Kaštelet a pláž Žnjan.

@alla.explores Beaches in Split. Kasjuni beach, Kaštelet beach, Žnjan beach #hrvatska #croatia #lifeincroatia #dalmacija #kroatien #splitcroatia #beachesincroatia #kasjunibeach #kastelet #znjan #žnjan ♬ Ibiza Aura – slap house mafia

Ležadlá za 35 eur? Dá sa to vyriešiť aj zadarmo

V komentároch dostala reakcie na to, že sa ľuďom nepáči, že musia za ležadlo na plážach zaplatiť 35 eur. Na čo Ally podotkla, že samotný vstup na pláže je zadarmo a taktiež si na nich môžete zadarmo rozložiť uterák, takže ak nechcete, nemusíte platiť nič. Téme peňazí venovala aj ďalšie video.

„Split je drahý. Počkať…“ začala Ally na úvod a ukázala miesta a aktivity v Splite, ktoré si užijete úplne zadarmo, prípadne za malý poplatok.

Čo robiť za 0 eur?

Za 0 eur sa v klenote Chorvátska môžete vybrať k Diokleciánovmu palácu, sledovať výmenu Diokleciánovej rímskej stráže, vybrať sa na pláž, užiť si nádherný výhľad na more aj okolie z vyhliadkovej veže na kopci Marjan alebo si užiť tunajší park.

@alla.explores Things to Do in Split, Croatia. Free & Cheap things you NEED to try #croatia #splitcroatia #kasjunibeach #diocletian #hrvatska ♬ som original – ꧁Liliane꧂

Ally na sociálnej sieti opísala aj 5 vecí, kvôli ktorým miluje život v Splite. Prvou z nich je vysedávanie na káve na terase s výhľadom na more, ďalšou víkendové výlety na okolité ostrovy, prechádzky v parkoch, nádherné pláže a výhľady. A to môžete pri návšteve Chorvátska zažiť aj vy.

Realita cien v Chorvátsku

Ako sme vás informovali, na Reddite sa pred pár dňami objavil príspevok od turistu, ktorý zostal z cien pri Jadrane nepríjemne zaskočený.

Čo sa to stalo s cenami? Už v roku 2023 sme za tanier rýb pre dvoch a trochu vína zaplatili okolo 70 až 80 eur, čo už vtedy nebolo práve lacné. Tento rok však máme pocit, že ceny výrazne stúpli. V jednej dobre hodnotenej reštaurácii priamo pri mori nás večera pre dvoch stála okolo 110 eur. Mali sme rybu, cestoviny, dve veľké pivá, minerálku a zemiaky. V inej reštaurácii bol účet opäť okolo 110 eur za dve hlavné jedlá, jedno pivo, pohár vína, grécky šalát a hranolčeky,“ nerozumie turista.

Ceny v reštauráciách v Chorvátsku nemusia byť najnižšie, no ak chcete ušetriť, aj tu existuje alternatíva – napríklad nakupovať v supermarketoch a pripravovať si jedlo sami, čo by mohlo váš dovolenkový rozpočet odľahčiť.

Split v Chorvátsku
Split, Ilustračné foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Slovenka odporúča, čo robiť v Chorvátsku v septembri

Slovenka Veronika Samborská, ktorá časť roka žije v Chorvátsku, sa s nami podelila o tie najkrajšie miesta, ktoré si tu užijete aj v septembri. Odporúča zájsť na Bačinské jazerá, ktoré sa nachádzajú neďaleko mesta Ploče. Ponúkajú totiž prekrásnu prírodu. Skladajú sa až zo siedmich jazier.

Skywalk Chorvátsko
Skywalk Chorvátsko, foto: Marko Jukić -Majkl, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Ďalším skvelým výletom na Jadrane je podľa Veroniky aj Národný park Biokovo, kde Veronika radí zájsť na Skywalk, tiež vyjsť na vrch Vošac a na kopec Sveti Jure, ktorý je najvyšším vrchom Biokova s výškou 1 762 metrov. Ak vás láka vyskúšať „island hopping“, vyrazte na ostrov Korčula.

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