Do Love Island prichádza hľadať lásku známa influencerka. Spoznajte prvé srdiečka šiestej série

Šou plná romantiky, flirtovania, nových vzťahov, ale aj pokušení je opäť tu. Obľúbená zoznamovacia reality šou Love Island Česko & Slovensko sa vracia už so šiestou sériou a tentoraz bude podľa tvorcov všetko najmä o pokušení.
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Nové srdiečka zamieria do luxusnej vily na Kanárskych ostrovoch, kde budú hľadať lásku, no zároveň čeliť situáciám, ktoré poriadne preveria ich city aj charakter. Dvere vily sa na Voyo otvoria už v pondelok 7. septembra večer a do šou vstúpi prvá desiatka single súťažiacich – päť dievčat a päť chlapcov.
Nad ich dobrodružstvom bude opäť dohliadať moderátorka a ambasádorka lásky Zorka Hejdová. Prvé stretnutia, iskrenie, sympatie aj rozhodnutia môžu podľa tvorcov zamiešať kartami už od prvých chvíľ.
Kto si nájde partnera, s ktorým to bude myslieť vážne, a kto naopak neodolá novým príležitostiam? Kreatívni producenti Pavel Nosek a Lukáš Franta pritom upozorňujú, že práve v náročných situáciách sa ukáže, akí ľudia sú v skutočnosti.
Naty: Do vily prichádza hľadať skutočnú lásku
Natália alias Naty (27) pochádza zo Serede, no dnes žije v Bratislave. Pracuje v oblasti influencer marketingu a v minulosti sa venovala aj barberingu. Hoci dnes strihá už prevažne svojich blízkych, záujem o módu, štýl a detail jej zostal.
Diváci ju môžu poznať aj zo slovenskej verzie reality šou Farma. Naty je športovo založená, prirodzená a pozitívne naladená. Vo vzťahu je pre ňu zásadná otvorená komunikácia a úprimnosť. Sama má skúsenosť s neverou, preto nechce žiarlivosť či neistotu vo vzťahu ignorovať. Do vily vstupuje s jasným cieľom – rada by našla muža, s ktorým by mohla v budúcnosti založiť rodinu.
„Do Love Islandu si idem užiť leto a niečo mi podvedome hovorí, že si tam nájdem aj lásku. Naozaj sa tam veľmi teším a idem do toho s týmto cieľom. Možno to niekomu môže pripadať ako klišé, ale ja tam lásku naozaj hľadať chcem,“ uviedla Naty, ktorá sa zaujíma hlavne o to, aký je muž vo vnútri a akú energiu vyžaruje.
Amálie chce muža, ktorý ustojí jej silnú osobnosť
Amálie (22) je z Prahy a šport je neodmysliteľnou súčasťou jej života. Pracuje ako fitness trénerka, venuje sa práci za barom a zároveň hrá futbal v najvyššej českej lige.
Sebavedomá športovkyňa priznáva, že oveľa radšej trávi čas v posilňovni než pri kozmetike. Vyrastala medzi mužskými futbalovými tímami a vychovávala ju mama, čo podľa jej profilu prispelo k tomu, že je dnes samostatná a silná žena.
Za výraznejšou a trochu maskulínnou energiou sa však podľa nej ukrýva citlivá romantička, ktorá túži po blízkosti. Po skončení dlhoročného vzťahu sa rozhodla skúsiť niečo nové. Od svojho partnera očakáva sebavedomie, pracovitosť, ambície a dominantnejšiu povahu. Zároveň chce muža, ktorý bude zdieľať jej hodnoty a dokáže rešpektovať jej silnú osobnosť.
„Som otvorená tomu, že v Love Islande spoznám svojho budúceho partnera. Určite by mal byť vyšší ako ja, pretože som sama veľmi vysoká. Všeobecne mám rada snedšie typy, ale páčia sa mi aj vysokí blondiaci. Rozhodujúce sú u mňa pekný úsmev a oči. Mal by byť pracovitý, cieľavedomý, dobrý a zároveň dominantný. A hlavne by mal mať oči len pre mňa,“ hovorí Amálie.
Ryšavá Viki hľadá lásku ako z rozprávky
Viki (21) je content creator a social media manažérka, ktorá pochádza z Poľska a dnes žije v Prahe. Študuje výživové poradenstvo a podľa predstavenia patrí medzi temperamentné a veľmi súťaživé účastníčky.
Za energickou povahou a sebavedomým vystupovaním sa však ukrýva romantická duša. Nedávno ukončila päťročný vzťah na diaľku a teraz je pripravená na novú životnú etapu. Vo vzťahoch preferuje priamosť a prípadné problémy či žiarlivosť rieši bez okolkov. Skúsenosti má aj s narcistickými mužmi, napriek tomu na lásku nezanevrela.
„Od Love Islandu čakám nové zážitky, skúsenosti a snáď aj lásku, ktorá bude skutočná a ako z rozprávky. Môj chlapec by mal byť kučeravý a vysoký, sebavedomý a veľmi akčný. Mal by byť ambiciózny a žiť život naplno, rovnako ako ja,“ hovorí Viki.
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Nela má rada vysokých a tmavých mužov
Nela (22) pochádza z Ostravy a môže sa pochváliť macedónskymi koreňmi. Pracuje ako servírka a v minulosti sa venovala aj závodnému tenisu. Študovala v Austrálii a rok žila v Spojených štátoch, vďaka čomu má skúsenosti s cestovaním a životom v zahraničí.
Na prvý pohľad pôsobí nežne a milo, no zároveň je športovo založená a nebojí sa nových výziev. V minulom vzťahu zažila neveru, a preto je pre ňu dôvera jednou z najdôležitejších hodnôt. Ak ju niekto zaujme, podľa svojho predstavenia sa za ním nebojí ísť bez ohľadu na názory okolia.
„V Love Islande by som chcela nájsť lásku svojho života a zároveň spoznať nových priateľov. Moja láska by mala byť veľmi romantická, ale zároveň vzrušujúca. Páčia sa mi tmavšie typy, vysokí a väčší chlapi. Nemusí mať tehličky, pokojne môže byť aj trochu pri sebe,“ hovorí Nela.
Cynthia chce vzťah bez pozlátka
Cynthia (26) je úspešná influencerka z Galanty, ktorá dnes žije v Bratislave. Na sociálnych sieťach ju sledujú státisíce ľudí a pozornosť médií pútali aj jej predchádzajúce vzťahy, napríklad so známym slovenským raperom Separom. Verejnosť ju pozná aj z reality šou TV JOJ Behind The Fame, v ktorej bola jednou z hlavných tvárí.
Napriek životu pred objektívmi však do vily neprichádza hľadať ďalšiu dávku publicity. Túži po obyčajnom, úprimnom vzťahu, pozornosti, empatii a skutočnej citovej blízkosti. Od partnera očakáva zrelosť, pozitívnu energiu a schopnosť vytvoriť bezpečný vzťah.
„Na Love Island sa idem hlavne baviť a možno tam nájdem aj svojho budúceho partnera. Dúfam, že dopadnem ako Kika a Trabo. Chlap by mal byť cieľavedomý, pekný, všímavý a empatický. Vizuálne sa mi páčia vysokí a tmaví muži,“ hovorí Cynthia.
Johnny chce dokázať, že nie je iba pekná tvár
Johnny (22) je študent, model a úspešný kulturista z Teplic. Je vicemajstrom Českej republiky v kulturistike a fitness je jednou z jeho najväčších vášní. Jeho vzhľad môže na prvý pohľad vyvolávať dojem plejboja či narcisa, sám však chce ukázať, že za atraktívnym zovňajškom sa skrýva pokojný, lojálny a cieľavedomý muž.
Vo vzťahoch oceňuje partnerkinu samostatnosť a vlastný názor. Veľmi mu prekáža, keď žena necháva svoje rozhodnutia ovplyvňovať kamarátkami.
„Mojím cieľom je naberať nové skúsenosti, ktoré by neskôr šlo využiť pri trénovaní kulturistiky a v modelingu. Chcel by som si ale tiež nájsť partnerku. Páči sa mi, keď je zároveň submisívna a sebaistá. Dôležitá je pre mňa lojálnosť,“ hovorí Johnny.
Jakub je pripravený na vážny vzťah
Jakub (25) z Bílovca je remeselník, ktorý má za sebou aj úspech v súťaži Men’s Physique. Na prvý pohľad pôsobí ako drsný chlap, no podľa svojho profilu je citlivý, emocionálne zrelý a starostlivý. Za sebou má šesťročný vzťah, ktorý sa skončil po tom, čo sa obaja partneri začali osobnostne rozchádzať.
Súčasťou jeho minulosti je aj skúsenosť s neverou. Dnes však vie, čo od života a partnerstva očakáva. Do Love Islandu preto prichádza najmä s vidinou dlhodobého vzťahu a hľadá ženu, s ktorou by mohol vytvoriť pevné a zmysluplné spojenie.
„V Love Islande by som chcel získať novú skúsenosť a ideálne z neho s niekým aj odísť. Zaujíma ma, aké to je vystupovať pred kamerou. Páčia sa mi skôr menšie blondínky s pekným zadkom a modrými očami,“ hovorí Jakub.
Tomáš je romantik, ktorý sa nebojí veľkých gest
Tomáš (27) z Měnína sa živí ako model a pracuje aj ako asistent pedagóga. Od detstva hrával futbal a pochádza z veľkej rodiny, v ktorej sú si jej členovia veľmi blízki.
Hoci si uvedomuje svoj atraktívny vzhľad, jeho profil ukazuje aj citlivú a starostlivú stránku. Má pozitívny vzťah k deťom a vo vzťahoch sa nebojí prejavovať city. Ak cíti, že je záujem obojstranný, dokáže prísť aj s veľkými romantickými gestami.
„Chcem zažiť niečo, čo nemôže zažiť každý. Táto príležitosť ma ženie vpred, a ak tam stretnem niekoho s rovnakými hodnotami a zmyslom pre humor, myslím, že by sme mohli vytvoriť pár, ktorý vydrží i po skončení šou. Páči sa mi, keď je dievča milé, je s ňou zábava a má dobré srdce. Čo sa týka vzhľadu, žiadne preferencie nemám,“ hovorí Tomáš.
Honza do vily prináša aj slávne priezvisko
Honza (22) je študent, podnikateľ a amatérsky MMA zápasník z Olomouca. Pozornosť púta aj tým, že je bratrancom známeho českého bojovníka Karlosa Vémolu. K bojovým športom ho pôvodne priviedla snaha vybudovať si väčšie sebavedomie.
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V živote si však prešiel aj náročným obdobím spojeným s vážnym srdcovým ochorením a skúsenosťou s neverou prvej lásky. Dnes pôsobí ako sebavedomý a energický mladík, ktorý miluje humor a adrenalín. Vo vzťahoch sa podľa svojich slov dokáže rýchlo zamilovať a nechýba mu ani romantická stránka.
„Do Love Islandu si idem nájsť lásku, zažiť nové veci a hlavne si to užiť. Prevažne sa mi páčia brunetky, ale nebránil by som sa ani blondínke s modrými očami. Dôležité pre mňa je, aby to malo dievča v hlave zrovnané, aby mala srdce na správnom mieste a bola zábavná,“ hovorí Honza.
Maxo chce ukázať svoju pravú tvár
Desiatku prvých srdiečok uzatvára Maxo (30) z Cífera. Energický extrovert má hneď niekoľko pracovných tvárí. Pôsobí v bezpečnostnej službe, cez víkendy organizuje spoločenské akcie a zároveň je majiteľom penziónu.
Jeho životný štýl spája spoločenskosť, večierky, súťaživosť a výraznú dávku sebavedomia. Do šou však prichádza aj s osobným cieľom – chce zažiť zmenu, vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a ukázať, kto sa skrýva za jeho výrazným vystupovaním. Podľa svojich slov zároveň túži po skutočnom citovom spojení.
„Love Island je pre mňa výzva a zároveň životná zmena. Chcem vyskúšať niečo nové, užiť si to a možno si tam nájsť aj partnerku. Mala by byť energická, empatická a lojálna. A určite by to mala byť prirodzená blondínka,“ hovorí Maxo.
Šiesta séria prinesie lásku aj pokušenie
Prvých desať účastníkov tak naznačuje, že šiesta séria Love Island Česko & Slovensko rozhodne nebude iba o romantických chvíľach. Každý zo súťažiacich vstupuje do vily s vlastnou predstavou o ideálnom partnerovi, ale aj s osobnými skúsenosťami, ktoré môžu výrazne ovplyvniť jeho správanie.
Či sa predstavy o ideálnom partnerovi stretnú s realitou, ukážu až prvé dni vo vile. Nové páry bude čakať nielen vzájomné spoznávanie, ale aj skúšky, žiarlivosť a pokušenia, ktoré môžu preveriť ich vznikajúce vzťahy.
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