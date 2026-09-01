Naďa z Demokratov niekto napadol a chcel mu o tvár zahasiť cigaretu. Situácia má nečakané pokračovanie

Predsedu Demokratov Jaroslava Naďa napadol agresívny muž na benzínke. Vďaka sociálnym sieťam zistil jeho meno a ozval sa mu aj rodinný príslušník agresora. Naď o incidente, ktorý sa udial na benzínovej pumpe v Senci, informoval v pondelok 31. augusta.
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Podľa jeho slov sa stal terčom nevyprovokovaného, najskôr slovného a potom aj fyzického útoku agresívneho muža. „Vulgárne nadávky zjavne psychicky nevyrovnaného jedinca podporujúceho Rusov a extrémistov sú jedna vec, snaha o zahasenie cigarety na mojej tvári a fyzická snaha o moje vyprovokovanie a následne bitku už iná,“ napísal Naď.
Incident si zaznamenal
Predseda Demokratov má incident aj zaznamenaný, a fotografie s tvárou agresívneho muža a jeho firemného auta zverejnil s tým, že čoskoro mu niekto z ľudí napíše, kto to je a kde pracuje. „Verím, že žiaden zamestnávateľ nechce mať v práci človeka, ktorý je výtržník, hulvát a zjavný agresívny psychopat. Mimochodom, bolo to vidno aj na jeho ceste do Bratislavy, kde svojou jazdou ohrozoval ostatných účastníkov premávky,“ doplnil Naď.
Zároveň upozornil, že útoky rôznych narušených jedincov voči predstaviteľom opozície či kritickým novinárom sú čoraz častejšie. „Dovoľujú si. Prečo? Lebo si myslia, že môžu. Lebo zodpovedné orgány proti šíriteľom nenávisti a autorom vyhrážok nezasahujú adekvátne. Teda, ak sa útoky netýkajú predstaviteľov koalície. Vtedy je aktivita polície mimoriadna,“ povedal Naď s tým, že šanca, že by prípadné trestné oznámenie niečo vyriešilo, je minimálna.
„Skončilo by sa to ako vždy, keď ho dáva niekto z novinárov alebo z opozície. Priestupkom pre útočníka za 30 eur,“ myslí si predseda Demokratov. Ako ďalej priblížil, útočníkovi sa postavil čelom. „Možno bol prekvapený. On a jemu podobní sú však motivovaní tým, že vidia, že ľudia ako Šoun, mladý Sulík či Bombic a ďalší sa krížom-krážom kadekomu vyhrážajú, osočujú, urážajú a klamú, a robia tak beztrestne. Mačovia z wishu,“ dodal Naď s tým, že takýchto ľudí sa nebojí a vie sa proti nim brániť.
Rodina sa ospravedlnila
Netrvalo dlho, a vďaka sociálnej sieti sa Naď čoskoro dostal k totožnosti útočníka. V utorok 1. septembra Naď informoval, že on aj polícia už poznajú jeho meno, miesto, kde býva a aj firmu, v ktorej pracuje a na ktorú bolo napísané jeho vozidlo. Naď predpokladal, že sa k týmto údajom zakrátko dostane, pretože jeho príspevok o incidente videlo približne milión ľudí. Jeden z ľudí, ktorí sa mu ozvali, bol dokonca rodinný príslušník agresora.
„V mene celej rodiny sa mi ospravedlnil za jeho konanie, s ktorým zásadným spôsobom nesúhlasí a dokonca mi vyjadril podporu v politickej činnosti a vo veciach, ktoré ako Demokrati robíme. Chcem povedať, že po vzájomnej komunikácii musím dať pred tým človekom klobúk dole a prijímam ospravedlnenie. Áno, nemôže za svojho rodinného príslušníka, rovnako ako za neho nemôžu iní členovia jeho rodiny,“ povedal Naď s tým, že polícia začala tento prípad riešiť.
„Pre mňa je to uzatvorená záležitosť. Zároveň ale platí, že vždy sa postavím takémuto agresorovi a nikdy nebudem utekať ani sa schovávať. Naopak, takíto ľudia si zaslúžia, aby verejnosť vedela, čo sú zač,“ uzavrel predseda Demokratov.
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