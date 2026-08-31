Boli sme na Jazierkach lásky vo Vysokých Tatrách. Objavili sme ich úplnou náhodou

Jazierka lásky vo Vysokých Tatrách

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Klaudia Oselská
Tip na výlet
Nikdy predtým sme o nich nepočuli.

Ešte v prvej polovici augusta sme sa vybrali užiť si letný deň do našich najkrajších slovenských hôr – do Vysokých Tatier. Cieľom našej cesty bolo Štrbské pleso, cestou k nemu sme však úplnou náhodou objavili ďalšie jedinečné miesto – Jazierka lásky. 

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Za 23 eur sme sa člnkovali na Štrbskom plese

Slnečný piatok sme si chceli vychutnať na člne na Štrbskom plese, čo sa nám aj podarilo. Za 40-minútovú plavbu pre dve osoby sme zaplatili 23 eur. Bezpochyby to bol jedinečný zážitok, ktorý sme si veľmi užili a rozhodne ho odporúčame absolvovať aj vám. Počas člnkovania sme si plnými dúškami užívali čistý horský vzduch, výhľady na okolité štíty, ticho, vodu a slnko.

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Rovnako ako plavba, tak aj prechádzka okolo plesa bola veľmi príjemná. Vôbec neprekážalo, že tu bolo okrem nás obrovské množstvo turistov. Citeľné to bolo totiž len na „oddychových zónach“ či na hlavnom móle, kde si turisti vychutnávali výhľady a robili si fotografie. Na samotnej ceste okolo plesa však už boli návštevníci viac roztrúsení.

Žena na člne na Štrbskom plese
Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Objavili sme krásne jazierka

Cestou od parkoviska k Štrbskému plesu sme však narazili na drevenú tabuľu, ktorá turistov upozorňovala, že neďaleko sa nachádzajú Jazierka lásky, čo nás okamžite zaujalo. A keďže sme o nich nikdy predtým nepočuli, tak sme si ich okamžite vyhľadali na internete. Dozvedeli sme sa, že by mali byť vzdialené len pár minút chôdze a zároveň nás zaujali aj fotografie tohto miesta. Neváhali sme preto ani na minútu a vybrali sme sa na Jazierka lásky, na ktoré sme narazili úplnou náhodou.

Jazero lásky
Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Od smerovníka k jazerám to bolo skutočne len kúsok. Nedá sa to teda nazvať nejakou túrou, skôr len krátkou odbočkou smerom na Štrbské či Popradské pleso.

Jazierka nás zaujali hneď na prvý pohľad. Sú skutočne krásne. To väčšie je úplne čisté, priam až priezračné. To menšie je však poriadne špinavé. Okrem jazierok je tu len informačná tabuľa, niekoľko drevených lavičiek, na ktorých si môžete na malú chvíľu oddýchnuť a užiť si nádhernú okolitú prírodu. Ponad vodnú hladinu vedie aj menší drevený mostík, ktorý celému miestu dodáva akúsi krajšiu atmosféru.

Menšie Jazierko lásky
Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Na informačnej tabuli sme sa dočítali, že Jazierka lásky na Štrbskom plese, ktoré ležia v nadmorskej výške 1334 m n. m., sa pôvodne volali Štrbské rybníky, pretože práve s týmto účelom ich založil zakladateľ Štrbského plesa Jozef Szentiványi ešte koncom 19. storočia.

Tieto dva umelé rybníky boli vybudované v blízkosti potoka Mlynica na odchov pstruhov aj s domčekom rybného hospodára.

Názov Jazierka lásky sa teda ujal až neskôr, keď k nim začali na posedenia chodiť zamilované páry, ktoré vznikali najmä z radov pacientov vo Vysokých Tatrách. Niektorí pamätníci však tento názov vysvetľovali aj tak, že jazierka sú dve a ležia tesne pri sebe.

Jazierka lásky sú odvtedy symbolickým miestom, ktoré sa spája s láskou, pokojom a relaxom. Dokonca, ak je voda vo väčšom jazierku pokojná a čistá, tak na jeho dne môžete vidieť kamenný slovenský dvojkríž, ktorý sme my však nevideli, aj napriek tomu, že voda bola čistá.

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Pri jazierkach sme strávili len asi desať minút, prešli sme si ich dookola, popozerali okolie, prečítali informačnú tabuľu a pokračovali ďalej na Štrbské pleso. Okrem nás tu však bolo niekoľko turistov, ktorí posedávali na lavičkách a užívali si slnečné lúče.

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Za plavbu sme zaplatili 23 eur. Člnkovali sme sa na Štrbskom plese. Kvalita vody nás…

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