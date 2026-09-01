Produkty známe aj zo slovenských regálov sú v ohrození. Tradičný pivovar po 167 rokoch bojuje o prežitie

Výroba piva Mauritius Brauerei

Foto: Mauritius Brauerei

Martin Cucík
Nemecký pivovar fungujúci 167 rokov je na predaj. Výrobca piva pre Lidl a Rewe skončil v insolvencii, výroba však zatiaľ pokračuje.

Nemecký pivovar Mauritius Brauerei, ktorý funguje už od roku 1859, skončil v insolvencii a teraz sa hľadá nový majiteľ. Jeho produkciu pritom možno nájsť aj na pultoch veľkých obchodných reťazcov.

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Pivovar zo saského mesta Zwickau vyrába vlastné značky, ale zároveň produkuje pivo aj pre obchodníkov. Medzi jeho zákazníkov patria napríklad Rewe, Globus či Lidl. Napriek dlhoročnej tradícii, známym obchodným partnerom a rozsiahlej produkcii sa podnik nedokázal vyhnúť problémom, ktoré v posledných rokoch zasiahli celý pivovarnícky priemysel. Informoval o tom nemecký denník Bild.

Pivovar funguje už od roku 1859

Mauritius Brauerei vznikol v roku 1859. Za viac ako jedno a pol storočia prežil vojny, rozdelenie Nemecka aj obdobie komunistického režimu vo východnej časti krajiny. Podnik sa počas svojej histórie viackrát menil.

Pivovar Mauritius Brauerei
Foto: Mauritius Brauerei

V minulosti fungoval ako akciová spoločnosť, po druhej svetovej vojne sa stal štátnym podnikom v bývalej NDR a po zjednotení Nemecka patril určitý čas aj väčším pivovarníckym skupinám. Dnes patrí medzi známe tradičné pivovary v Sasku. Ročne dokáže vyprodukovať približne 200 000 hektolitrov piva a zamestnáva 51 ľudí. V jeho ponuke sú klasické pivá ako pilsner, tmavý bock či čierne pivo predávané pod názvom Schwarzes Gold.

Pivo vyrába aj pre veľké reťazce

Mauritius Brauerei však nezarába len predajom vlastných značiek. Dôležitou časťou podnikania je výroba piva pre obchodné reťazce a ich privátne značky. Pre sieť Rewe pivovar vyrába svetlé pivo Kosmonaut. Rewe túto vlastnú značku predstavilo v roku 2025 a pivo sa predáva vo veľkom počte predajní vo východnej a severovýchodnej časti Nemecka.

Predajňa Lidl v Bratislave
Foto: interez.sk

Samotný obchodný reťazec potvrdil, že Kosmonaut sa varí práve v pivovare Mauritius v meste Zwickau. Podľa informácií Bildu vyrába pivovar aj vybrané pivá pre Lidl a spolupracuje tiež s ďalšími obchodníkmi. Práve výroba pre veľké obchodné siete mala byť jedným z faktorov, ktoré môžu podniku pomôcť pokračovať aj po zmene majiteľa.

Na predaj za najmenej 3 milióny eur

Pivovar sa do finančných problémov dostal napriek pokračujúcej výrobe. V marci musel podať návrh na insolvenciu. Generálny riaditeľ Jörg Dierig označil za hlavnú príčinu prudké zdražovanie nákladov od začiatku vojny na Ukrajine. Výrazne stúpli ceny energií, sladu, chmeľu aj vratných obalov.

K problémom sa pridáva aj dlhodobý pokles spotreby piva. Nemecký pivovarnícky trh sa v posledných rokoch dostáva pod čoraz väčší tlak a tradičné pivovary musia bojovať nielen s rastúcimi nákladmi, ale aj so zmenou spotrebiteľských nálad.

Pivo Perlenbacher
Foto: interez.sk

Pre zamestnancov však prišla nádej. O pivovar sa údajne zaujíma viacero potenciálnych investorov a už existuje konkrétna ponuka na jeho prevzatie. Insolvenčný správca Henry Girbig potvrdil, že prebiehajú rokovania s viacerými záujemcami. Zatiaľ však nebola podpísaná definitívna dohoda.

Podľa dokumentov súvisiacich s insolvenčným konaním by sa pivovar vrátane nehnuteľností a výrobných zariadení mal predať minimálne za tri milióny eur. O ďalšom osude podniku má rozhodnúť proces pred veriteľmi. Dobrou správou pre zamestnancov je, že výroba zatiaľ pokračuje. Všetkých 51 zamestnancov zostáva v práci a pivovar naďalej vyrába pivo.

Spotreba piva klesá

Mauritius Brauerei pritom nie je jediným tradičným nemeckým pivovarom, ktorý sa v poslednom období dostal do problémov. Ako sme informovali, v júli sa do insolvencie dostal aj Colbitzer Heide-Brauerei, ktorého história siaha až do roku 1816. V tomto prípade však nebol hlavný problém priamo v samotnom pivovare. Firma patrila od roku 2013 pod pivovar Hofbrauhaus Wolters, ktorý sa dlhodobo potýkal s klesajúcim odbytovým množstvom a rastúcimi výrobnými a energetickými nákladmi.

Keď sa do finančných problémov dostal jeho majiteľ, problémy sa preniesli aj na Colbitzer. Paradoxne, samotnému pivovaru sa v poslednom období darilo a jeho odbyt rástol. Výroba preto zatiaľ pokračuje aj napriek insolvenčnému konaniu.

Súčasným problémom pivovarníctva je najmä klesajúca spotreba piva. Výrazný problém predstavuje najmä mladšia generácia, ktorá alkohol konzumuje menej často. Podľa údajov Nemeckého zväzu pivovarov pravidelne pije pivo približne štvrtina Nemcov vo veku 18 až 28 rokov. K tomu sa pridávajú rastúce náklady na výrobu a energie. V Nemecku preto medzi rokmi 2023 a 2024 zaniklo 52 pivovarov a za posledných šesť rokov ich počet klesol celkovo o 137.

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