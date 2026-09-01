Všetko o nových pravidlách pre kolobežky od 1. septembra: Ktoré sú zakázané a môžem jazdiť po chodníku?

Kolobežkár a policajt

Ilustračná foto: Pexels/TASR - František Iván

Matej Mensatoris
Zmeny, ktoré nadobudnú účinnosť 1. septembra 2026, sa dotknú mnohých kolobežkárov.

Elektrické kolobežky sa stali koloritom slovenských miest. Či už si ich ľudia požičiavali, alebo rovno kúpili a jazdili na nich, tento nový dopravný prostriedok vzniesol medzi ľudí aj vlnu kontroverzie a volalo sa po ich väčšej regulácii. Od 1. septembra vstupujú do platnosti nové úpravy pre majiteľov elektrických kolobežiek a my sme sa na ne pozreli. 

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Jazda po chodníku

Kolobežky po novom bude zákon definovať ako malé elektrické vozidlá. Po chodníku jazdiť môžu, ale len v tom prípade, ak to dovolí dopravná značka. Inak je takáto jazda zakázaná. Jazdci na elektrických kolobežkách tak musia využívať dostupné cyklotrasy alebo vozovku.

Povolené vs. zakázané

Kolobežka, ktorej konštrukčná rýchlosť dosahuje maximálne 25 km/h a zároveň nie je vybavená sedadlom a má výrobný štítok, tak s ňou môžete legálne jazdiť po cestách či cyklochodníkoch. Ide predovšetkým o menšie mestské elektrické kolobežky.

Kolobežkári
Ilustračná foto: Pexels

Platí ale, že všetky tieto podmienky musia byť splnené. Ak vaša kolobežka môže ísť maximálne 25 km/h, ale je vybavená sedadlom, je zakázané s ňou jazdiť. Riešením tu môže byť, ak je to možné, sedadlo odstrániť. Platí ale, že odstránenie sedadla musí byť povolené výrobcom. Spravidla je to ale pri týchto kolobežkách naopak, a teda, že sú predávané bez sedadla, a to sa dodatočne montovalo. Ak si nie ste istý, či sedadlo môžete odstrániť, poraďte sa s predajcom.

Výrobný štítok je spravidla nalepený či pripevnený na jednej zo strán kolobežky, kde je uvedený model, sériové číslo a ďalšie náležitosti. Skontrolujte si, či ho tam máte.

Taktiež kolobežka musí byť v pôvodnom stave, resp. zachovávať si svoj pôvodný charakter. Nemôžete si na ňu domontovať dodatočné zariadenia, ktoré môžu zmeniť jej charakter či jazdné vlastnosti, napríklad predĺžené a štýlové riadidlá a podobne, ktoré nie sú súčasťou výbavy.

Silné kolobežky majú problém

Ak kolobežka dokáže ísť rýchlejšie než 25 km/h, potom je od 1. septembra 2026 zakázaná. Nezáleží pritom na tom, či by ste s ňou jazdili do 25 km/h. Problémom už je, ak je schopná pomocou elektromotora dosiahnuť rýchlosť nad 25 km/h. Nepomôžu tak ani obmedzovače či jazdné režimy, ktoré si môžete zapnúť. Ak je konštrukčná rýchlosť kolobežky vyššia než 25 km/h, zákon ju zakazuje.

Čo s „nelegálnymi“ kolobežkami?

Ak chcete naďalej jazdiť na kolobežke, ktorú momentálne zákon zakazuje, máte viaceré možnosti. Jednou z nich je vybavenie si tabuľky s evidenčným číslom a bude tak posudzovaná ako moped. Samozrejme, tým pádom sa na ňu vzťahujú zákony ako pri tomto type vozidla a budete potrebovať príslušné oprávnenia.

Kkolobežkár
Ilustračná foto: Pexels

Problémom ale je, že aby bola kolobežka zaregistrovaná ako malý motocykel, bude potrebné disponovať certifikátmi. Či sú tieto certifikáty k dispozícii, by mal dať vedieť predajca. Ak nie sú k dispozícii a budete si ich chciež zadovážiť, aby bola kolobežka homologizovaná, môže vás to stáť viac než samotná kolobežka, upozornil dopravný analytik Jozef Drahovský, ako píše HNonline.

Problém s novou legislatívou majú aj ľudia s obmedzeným pohybom. Pre nich boli elektrické kolobežky so sedadlom praktickým a dostupným spôsobom prepravy.

Pokuty a možnosť zmeny

Vlastníci kolobežiek, ktoré sú od 1. septembra nelegálne, pričom na nich budú aj tak jazdiť bez oprávnení, riskujú pokutu. Hovorca policajného prezídia Roman Hájek tvrdí, že pokuta môže byť od 150 do 800 eur v riadnom konaní, v blokovom konaní 650 eur a bude možné nariadiť zákaz činnosti až na tri roky, píšu Hospodárske noviny.

Druhou možnosťou je vybaviť si potrebné doklady a legálne s kolobežkou jazdiť. A poslednou zmenou, ktorá je, len teoretická, kolobežku si odložiť a počkať, či sa situácia nezmení a tvorca legislatívy nepríde s novelou, ktorá podmienky ešte upraví. Kedy a vôbec či sa to ale stane, je nateraz otázne.

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