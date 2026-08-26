V Chorvátsku v mori spozorovali vzácneho živočícha. V Jadrane žil v 19. storočí, vedci sú nadšení

Tuleň mníšsky

Ilustračná foto: Melina Marcou, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
Chorvátsko
Svitá nádej, aj keď ešte nie je vyhrané.

Do vôd obľúbeného Jadranského mora sa vrátil istý živočích a nie, nemusíte sa báť, nie je to zlá správa. Práve naopak. Tuleň mníšsky (Mediterranean monk seal) žil v 19. storočí v Jadrane bežne. No jeho populácia začala klesať. Teraz sa do obľúbených dovolenkových vôd vrátil a vedci sú spokojní. Zatiaľ však ide iba o pozorovania jednotlivcov. 

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Tuleň mníšsky bol v uplynulých dňoch pozorovaný pri Zadare. Vedci z Inštitútu oceánografie a rybárstva v Splite sa tejto správe potešili, informuje chorvátsky web Večernji list. Je to totiž podľa nich dôkazom toho, že Jadran má pre tieto druhy dostatok potravy na život.

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Pozorovanie je o to dôležitejšie, že tuleň mníšsky je jedným z najohrozenejších morských cicavcov na svete, pripomína Croatia Week. Jeho populácia v mori v dôsledku lovu a ďalších ľudských zásahov rapídne klesla.

Tuleň mníšsky
Ilustračná foto: Flickr (Wildlife Wanderer)

Východný Jadran ponúka dostatok rozmanitej koristi, tvrdia vedci

Vedci sa pozreli bližšie na stav Jadranského mora z pohľadu životných podmienok. Tvrdia, že východný Jadran je na tom dobre a ponúka dostatok rozmanitej koristi na to, aby sa tento tuleň mohol do jeho vôd vrátiť.

Jeho zlaté časy v Jadrane skončili už v roku 1935, kedy situácia zašla tak ďaleko, že zakázali jeho lov. V priebehu minulého storočia napriek tomu z Jadranu zmizol. Toto pozorovanie je zatiaľ skôr ojedinelým výskytom než návratom populácie. Vedci ho však vnímajú ako pozitívne znamenie.

Potrava však nestačí

Tuleň mníšsky na uspokojenie svojich potrieb okrem potravy potrebuje tiché pobrežné oblasti, jaskyne a vhodné úkryty na odpočinok a rozmnožovanie. Či ich opäť po dlhých rokoch nájde v Jadranskom mori, ukáže až čas.

Split v Chorvátsku
Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Pri chorvátskom pobreží sa objavil 3-metrový žralok

Pred pár dňami vyvolalo rozruch aj ďalšie pozorovanie pri chorvátskom pobreží. Miestni rybári zverejnili na TikToku video, na ktorom je zachytený žralok mako pri ostrove Žirje. Tvrdia, že meral viac ako tri metre. Na danom mieste sa vraj len pol hodiny predtým kúpali vo vode.

@maguroproshop 🎣 MAGURO TEAM went fishing today in Croatia, near the island of Žirje… and we weren’t the only ones out there. 🦈😳 We had a surprise visit from one seriously dangerous guest — a MAKO SHARK OVER 3 METERS LONG! 🔥🦈 Yes, this was right here in the Adriatic Sea, near Žirje, Croatia. 🇭🇷🌊 Fast, powerful, and definitely not the kind of fishing buddy you want swimming next to the boat. 😂 Beautiful to see such an incredible predator in the wild… but maybe check the water twice before jumping in around Žirje! 👀😂 JUST ANOTHER DAY AT THE OFFICE FOR MAGURO TEAM. 🎣🦈 #MaguroTeam #MakoShark #Žirje #Croatia #AdriaticSea ♬ izvorni zvuk – MaguroProShop

Niektorým sa informácie nepozdávajú a spochybňujú ich. Nepozdáva sa im lokalita, ale ani to, že by naozaj malo ísť o žraloka mako. Pýtajú sa, či to nebol skôr delfín. Niektorí ale ostali v úžase. Vidieť žraloka mako na vlastné oči je vraj veľmi ojedinelé a je to veľká vec. Myslia si, že rybári mali šťastie. Ďalší dodávajú, že žraloky mako sa pohybujú vo vodách otvoreného mora a ľudia pri pobreží sa nemajú čoho obávať.

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