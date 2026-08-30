Kvíz: Dokážeš myslieť logicky? Už 4. otázka zaskočí mnohých a nasledujúca to len zaklincuje

Logika je ako sval – keď ju netrénuješ, ochabne. A priznajme si, väčšina z nás ju naposledy poriadne ponaťahovala niekedy na strednej pri matematike.
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Pripravili sme si preto 10 úloh, ktoré preveria, či ti to ešte páli. Nepotrebuješ žiadne vedomosti, dátumy ani vzorce – len čistú hlavu a chvíľu sústredenia. Znie to jednoducho? Práve na tom sa väčšina ľudí nachytá, lebo tie najzákernejšie úlohy vyzerajú najnevinnejšie. Začni kvíz a ukáž, že tvoj mozog nie je len na okrasu!
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