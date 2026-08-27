V Chorvátsku sa objavil vírus západného Nílu. Prenášajú ho komáre, pacient skončil na ventilátore

V obľúbenej dovolenkovej destinácii Slovákov sa objavil vírus západného Nílu, ktorého prenášačmi sú komáre. Nie je však dôvod na paniku.
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Ako informuje chorvátsky portál Croatia Week, Chorvátsko zaznamenalo tri potvrdené prípady infekcie vírusom západného Nílu, ktorý spôsobuje ochorenie s názvom západonílska horúčka. Hoci to môže v čase zvýšenej aktivity komárov vyvolávať obavy, odborníci upozorňujú, že zatiaľ nejde o situáciu, ktorá by naznačovala rozsiahle šírenie ochorenia medzi ľuďmi. Ide skôr o jednotlivé, sporadické prípady.
Vírus západného Nílu patrí medzi infekcie, ktorých výskyt úzko súvisí s komármi. Práve tie sú hlavným prenášačom vírusu. Dôležité pritom je, že človek sa od iného človeka pri bežnom kontakte nenakazí. Choroba sa teda nešíri napríklad kašľom, kýchaním či dotykom a v prípade ochorenia nie je potrebná izolácia či karanténa.
Väčšina nakazených o infekcii ani nevie
Jedným z dôvodov, prečo môže byť vírus západného Nílu pomerne nenápadný, je priebeh infekcie. Približne 80 % nakazených ľudí nemusí mať vôbec žiadne príznaky. Infekcia tak môže prebehnúť bez toho, aby si ju človek všimol.
U zvyšných 20 % pacientov sa môžu objaviť miernejšie zdravotné ťažkosti. Oveľa vážnejší priebeh je našťastie menej častý. Podľa odborníkov sa závažná forma ochorenia rozvinie približne len u jedného percenta infikovaných.
Avšak práve pri ťažkom priebehu môže byť situácia vážna. Pacienti môžu dostať vysoké horúčky a objaviť sa môžu aj neurologické problémy. Medzi varovné príznaky patria napríklad intenzívne bolesti hlavy, poruchy videnia alebo problémy s pohybom.
Jeden z pacientov je na jednotke intenzívnej starostlivosti
Aktuálne prípady v Chorvátsku ukazujú, že hoci je väčšina infekcií mierna alebo bezpríznaková, závažný priebeh nemožno úplne vylúčiť. Jeden z chorvátskych pacientov sa podľa odborníkov nachádza na jednotke intenzívnej starostlivosti a potrebuje podporu dýchania pomocou ventilátora. Lekári dúfajú v jeho zotavenie.
Nie všetci ľudia majú rovnaké riziko komplikácií. Za zraniteľnejších sa považujú najmä starší ľudia a osoby s oslabeným imunitným systémom. Väčšiu pozornosť by preto mali infekcii venovať napríklad pacienti, ktorí užívajú lieky potláčajúce imunitné reakcie, alebo ľudia podstupujúci liečbu nádorových ochorení.
Výskyt vírusu má sezónny charakter
Samotný vírus pritom nie je výlučne „ľudskou“ záležitosťou. V prírodnom cykle infekcie zohrávajú významnú úlohu najmä vtáky, medzi ktorými sa vírus môže šíriť prostredníctvom komárov. K jeho prenosovému cyklu patria aj kone. Človek sa do tohto cyklu dostáva najmä vtedy, keď ho uštipne infikovaný komár.
Výskyt vírusu západného Nílu má výrazný sezónny charakter. Počet prípadov zvyčajne rastie počas letných mesiacov, pričom júl a august patria medzi obdobia s najvyššou aktivitou. Neskôr, s postupným ochladzovaním a poklesom aktivity komárov, počet infekcií spravidla klesá.
Práve preto sa letné obdobie považuje za čas, keď má význam venovať väčšiu pozornosť ochrane pred komármi. Riziko môže znižovať používanie repelentov, vhodné oblečenie a obmedzovanie pobytu na miestach s vysokým výskytom komárov, najmä v čase ich najväčšej aktivity.
Tri potvrdené prípady však samy osebe podľa chorvátskych odborníkov neznamenajú vznik rozsiahleho ohniska.
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