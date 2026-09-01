Slováci v Lidli minuli 2,3 miliardy eur, zisk mu ale opäť klesol. Reťazce bojujú s rastúcimi nákladmi

Predajňa Lidl na Račianskej ulici

Ilustračná foto: Linkedin (Pavel Trna, Lidl)

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Trhová jednotka zverejnila očakávané výsledky za minulý rok. Tržby opäť lámali rekordy, zisk však klesol pod 100 miliónov eur.

Veľké zahraničné reťazce v posledných rokoch lámali rekordy ako tržbami, tak aj v kolónke zisku. Zmena situácie nastala až v období 2024, kedy boli badateľné prvé prepady. Do vlaňajška sa však už naplno premietli výzvy, s ktorými obchodníci bojujú, čo je jasne vidieť aj na výsledkoch nemeckého Lidla. Ten po dlhých rokoch so ziskom klesol pod hranicu 100 miliónov eur.

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Z dostupných údajov je zrejmé, že spoločnosť mala zisk na takejto úrovni naposledy v roku 2016, kedy na to ale potrebovala výrazne nižšie tržby. Hospodárenie Lidl opísal vo zverejnenej výročnej správe.

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Rastú náklady, ľudia idú po akciách

Ak sa pozrieme na konkrétne čísla, zistíme, že spoločnosť opäť mala rekordné tržby. Medziročne jej stúpli o 6 % a zastavili sa na úrovni 2,28 miliardy eur. V praxi to znamená, že spoločnosť sa už tretí rok po sebe dostala nad hranicu dvoch miliárd eur. Naopak, zisk jej klesol pod hranicu 100 miliónov eur a Lidl tak zarobil bezmála 91 miliónov eur.

Pokles v kolónke zisku diskontný reťazec eviduje druhý rok po sebe, pričom predvlani išlo o pomerne drastický pokles zo 160 miliónov eur na 103 miliónov eur.

Informácie vo výročnej správe priblížili, že Lidl mal vo vlaňajšom účtovnom období vyššie náklady, ktoré sa premietli do konečného výsledku. Napríklad, náklady na obstarávanie tovaru vzrástli o 7,5 % (narástli viac ako tržby, pozn. red.), o viac ako 9 % vyskočili aj náklady na mzdy a odvody.

Interiér vynovenej predajne Lidl
Foto: Linkedin (Pavel Trna, Lidl)

Keď k tomu pripočítame spomalený rast ekonomiky, dopad konsolidačných opatrení, transakčnej dane a zmeny v spotrebiteľskom správaní, vieme si vytvoriť celistvý obraz o tom, prečo zisk klesá aj najväčším hráčom. Je zrejmé, že množstvo zákazníkov začalo viac vyhľadávať akciový tovar a zlacnené produkty, čo v konečnom dôsledku síce reťazcom zvyšuje tržby, no znižuje maržu.

Lidl počas minulého účtovného roka investoval aj do nových kamenných pobočiek a podľa výročnej správy ich postavil osem. Celkovo ich v kalendárnom roku otvoril 12, konkrétne sa tak stalo v Poltári, Žiline, Bratislave, Kútoch, Tepličke nad Váhom, Martine, Nových Zámkoch, Starej Turej, Dunajskej Lužnej, Hlohovci, Prešove a v Hnúšti.

Modro-žltý diskont tak napĺňa svoju stratégiu približovať sa zákazníkom nielen vo veľkých mestách, ale aj v regiónoch a obciach po celej krajine. To sa v podstate potvrdzuje aj počas tohto roka, kde už spoločnosť stihla otvoriť niekoľko nových predajní, pričom viaceré sú tiež vo fáze prípravy.

Tesco stagnuje, Billa prerobila

Lidl zverejnil hospodárske výsledky v období, keď už poznáme hospodárenie veľkých zahraničných reťazcov ako Tesco či Billa.

Ako sme vás ešte počas júna informovali, slovenská pobočka obchodného reťazca Billa zaznamenala po dlhom období ziskového hospodárenia výrazný obrat. Hoci jej tržby vlani opäť rástli, výsledkom hospodárenia bola strata takmer 8 miliónov eur. Tržby sa medziročne zvýšili a dosiahli 923 miliónov eur. Ako hlavné dôvody kompetentní pomenovali konsolidačné opatrenia, zvyšujúce sa náklady na mzdy a prevádzku, respektíve problémy s krádežami.

Predajňa Tesco
Foto: SITA/AP

Uprostred špekulácií o odchode zverejnilo svoje výsledky aj Tesco. Za posledný finančný rok dosiahlo tržby z predaja tovarov a služieb vo výške 1,726 miliardy eur. V predchádzajúcom období boli tržby na úrovni 1,748 miliardy eur. Medziročne tak klesli približne o 22 miliónov eur, respektíve o 1,3 percenta. Napriek tomu však Tesco dokázalo mierne zvýšiť svoj zisk.

Prevádzkový zisk dosiahol 47,24 milióna eur, zatiaľ čo rok predtým predstavoval 45,57 milióna eur. Ešte dôležitejší je čistý zisk. Ten za finančný rok 2025/2026 dosiahol 26,42 milióna eur. V predchádzajúcom období Tesco zarobilo 25,51 milióna eur. Čistý zisk teda medziročne vzrástol približne o 906 000 eur, čo predstavuje rast o 3,6 percenta.

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