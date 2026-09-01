Svet spoznal vinníka v prípade Tupacovej vraždy: Dostala ho vlastná chyba, má to však háčik

Duane Davis sa smeje na súde a záber na Tupaca z roku 1996

Foto: SITA/AP/TASR

Roland Brožkovič
TASR
Duane „Keffe D“ Davis je vinný v prípade vraždy rapera Tupaca Shakura.

Prípad vraždy legendárneho rapera Tupaca je jedným z najznámejších nevyriešených vrážd v histórii. Aj keď všetci dlhé roky tušia, kto hudobnú ikonu zabil, nikdy to nebolo dokázané. Až doteraz.

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Duane „Keffe D“ Davis, bývalý vodca gangu South Side Compton Crips, je vinný v prípade vraždy rapera Tupaca Shakura z roku 1996. Rozhodla o tom v pondelok súdna porota v meste Las Vegas, píše TASR na základe správ agentúr AP a Reuters. Davis bol obžalovaný z vraždy smrtiacou zbraňou. Jedného z najúspešnejších a najvplyvnejších raperov všetkých čias chcel údajne zabiť ako odvetu za zbitie svojho synovca. V prípade vraždy Shakura ide po takmer 30 rokoch o prvý rozsudok.

Vinný z vraždy, no spúšť nestlačil

Raper prišiel o život 7. septembra 1996 vo veku 25 rokov. Bol jednou z ústredných postáv konfliktu medzi hip-hopovou scénou na východnom a západnom pobreží USA.

Polícia Davisa z vraždy dlhodobo podozrievala, no nemala dostatočné dôkazy na jeho obžalobu. Prípad sa znovu dostal do centra pozornosti po vydaní Davisových memoárov v roku 2019. Davis v nich uviedol, že sedel na prednom sedadle auta značky Cadillac a ľuďom na zadných sedadlách podal pištoľ. Nenapísal však, kto na Shakura vystrelil. Všetci ostatní, ktorí boli v tú noc v Cadillacu, už zomreli.

Duane Davis na súde
Foto: SITA/AP

Ani po vynesení rozsudku nie je jasné, kto Shakura zastrelil. Podľa nevadských zákonov môže byť človek obvinený z vraždy aj pokiaľ nebol ten, kto stlačil spúšť. Davisove výpovede v memoároch boli v súlade s predchádzajúcimi vyjadreniami, ktoré poskytol médiám. Tentoraz sa mu však stali osudnými a v septembri 2023 ho zatkli. Davis odvtedy svoje tvrdenia odvolal a k obžalobe sa nepriznal.

Spôsobil si to sám

Davis tvrdí, že v osudnú noc bol v Los Angeles a že svoje vlastné memoáre nikdy nečítal. Podľa neho spoluautor zveličil jeho tvrdenia, aby zvýšil predaj knihy. Jeho obhajcovia sa pred začiatkom procesu neúspešne pokúsili zabrániť použitiu memoárov ako dôkazu. Snažili sa vylúčiť aj jeho výpoveď z roku 2008, ktorú poskytol polícii ako svedok vraždy.

Bez ohľadu na verdikt však proces pravdepodobne neuspokojil všetkých Tupacových blízkych a fanúšikov. Jeho nevlastný brat Maurice Shakur v máji podal občianskoprávnu žalobu súvisiacu so smrťou rapera. V žalobe tvrdí, že ľudia zapojení do vraždy neboli ani po 30 rokoch potrestaní. Odvoláva sa aj na nedávny dokumentárny seriál „Sean Combs: The Reckoning“, v ktorom Davis v rozhovore s políciou uviedol, že Combs, ktorý je v súčasnosti vo väzení, mu ponúkol za zabitie Shakura milión dolárov.

Shakur, ktorý sa preslávil skladbami ako California Love a All Eyez on Me, bol synom členky hnutia Čierni panteri a vyrastal v Harleme a Baltimore. Po podpise zmluvy s losangeleským vydavateľstvom Death Row Records sa stal jedným zo symbolov kalifornskej gangsta-rapovej scény.

Bol jedným z najvplyvnejších hudobných umelcov 20. storočia a prominentným politickým aktivistom za práva Afroameričanov. Patrí medzi najpredávanejších hudobných umelcov, keď predal viac ako 75 miliónov nahrávok po celom svete. Niektoré Shakurove skladby sa zaoberali sociálnou nespravodlivosťou, politickými otázkami a marginalizáciou Afroameričanov, boli však aj synonymom gangsterského rapu a násilných textov.

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