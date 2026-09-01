Kalendár na školský rok 2026/2027: Pozrite si, kedy budú prázdniny, monitor aj maturity

Máme tu nový školský rok 2026/2027 a školákov na základných a stredných školách v ňom okrem prázdnin čaká aj viacero náročných dní v laviciach. Pozrite si prehľad o tom, čo čaká žiakov a ich rodičov tento rok.
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Brány základných a stredných škôl sa po dvoch mesiacoch dnes opäť otvorili, začína sa školský rok 2026/2027. V tomto roku ich bude navštevovať viac ako 760 000 žiakov. Do školských lavíc zasadne po prvý raz viac ako 57 500 detí, ide o prvákov základných škôl. Potvrdili to z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Nový vzdelávací program
Do základných škôl sa vráti vyše 533 900 žiakov. Stredné školy bude navštevovať zhruba 226 000 žiakov. Podľa predpokladaných údajov Centra vedecko-technických informácií SR sa do škôl po lete vráti aj približne 65 000 učiteľov základných a stredných škôl. „Do materských škôl pôjde celkovo 173 000 detí, z toho 63 700 bude v povinnom predprimárnom vzdelávaní,“ uviedli z ministerstva školstva.
Všetky základné školy sa navyše od 1. septembra zapoja do vzdelávania podľa nového štátneho vzdelávacieho programu, postupne od prvého ročníka. „Cieľom je pripraviť deti na život v 21. storočí a na výzvy súčasného sveta, aby žiaci získavali praktické zručnosti, vedeli kriticky myslieť a efektívne riešiť problémy. Dôraz sa kladie na rozvoj spolupráce, komunikácie a schopnosti pracovať v tíme,“ dodali z ministerstva školstva.
Keď sa niekto opýta žiakov, na čo sa v škole najviac tešia, najčastejšia odpoveď bude zrejme „na prázdniny“. Tých veru bude v tomto roku neúrekom:
Jesenné prázdniny:
29. október 2026 – 30. október 2026
- Posledný deň vyučovania: 28. október 2026 (streda)
- Začiatok vyučovania po prázdninách: 2. november 2026 (pondelok)
Vianočné prázdniny:
23. december 2026 – 7. január 2027
- Posledný deň vyučovania: 22. december 2026 (utorok)
- Začiatok vyučovania po prázdninách: 8. január 2027 (piatok)
Polročné prázdniny:
- 1. február 2027 (pondelok)
Jarné prázdniny:
- Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj: 15. február 2027 (pondelok) – 19. február 2027 (piatok)
- Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj: 22. február 2027 (pondelok) – 26. február 2027 (piatok)
- Košický kraj, Prešovský kraj: 1. marec 2027 (pondelok) – 5. marec 2027 (piatok)
Veľkonočné prázdniny:
25. marec 2027 – 30. marec 2027
- Posledný deň vyučovania: 24. marec 2027 (streda)
- Začiatok vyučovania po prázdninách: 31. marec 2027 (streda)
Letné prázdniny:
1. júl 2027 – 31. august 2027
- Posledný deň vyučovania: 30. jún 2027 (streda)
- Začiatok vyučovania po prázdninách: 1. september 2027 (streda)
Maturita 2026
Ministerstvo školstva určilo riadny termín externej časti maturitnej skúšky i písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Tá sa uskutoční od 9. marca 2027 (utorok) do 12. marca 2027 (piatok).
Slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra: 9. marec 2027
Cudzie jazyky: 10. marec 2027
Matematika: 11. marec 2027
Slovenský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra: 12. marec 2027
Testovanie 9
Po maturitách poznáme aj dátum testovania deviatakov. Testovanie sa uskutoční v dňoch 17. a 18. marca 2027 (streda, štvrtok) s tým, že 18. marca sa bude testovať iba na školách s vyučovacím jazykom maďarským zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským z ukrajinského jazyka a literatúry. Náhradný termín testovania je stanovený na 31. marec a 1. apríl 2027 (streda a štvrtok).
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