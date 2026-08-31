ChatGPT a ďalšie obľúbené platformy čaká veľká zmena. Dotkne sa miliónov používateľov

ChatGPT, Reddit aj Roblox čaká v Európskej únii prísnejšia kontrola. Brusel ich zaradil medzi veľké digitálne služby, keďže každý z nich má v EÚ viac ako 45 miliónov aktívnych používateľov mesačne. Po prvý raz sa pritom podobné pravidlá budú vzťahovať aj na chatbot s umelou inteligenciou. Platformy dostali štyri mesiace na splnenie nových povinností, ktoré sa týkajú napríklad ochrany maloletých, duševného a fyzického zdravia, šírenia nezákonného obsahu či rizík pre verejnú bezpečnosť. EÚ tak pokračuje v sprísňovaní dohľadu nad najvplyvnejšími digitálnymi platformami.
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Obmedzené budú aj Reddit a Roblox
Jazykový model ChatGPT bude musieť dodržiavať prísnejšie bezpečnostné pravidlá po tom, ako ho Európska únia v pondelok zaradila na zoznam digitálnych služieb podliehajúcich väčšej právnej kontrole. EÚ k takémuto kroku pristúpila po prvý raz v prípade chatbota s umelou inteligenciou (AI), informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
„ChatGPT, Reddit (sociálna sieť) a Roblox (hracia platforma) budú v Európskej únii podliehať vyššej úrovni kontroly a zodpovednosti, a to vzhľadom na ich veľký vplyv na našich občanov a spoločnosť,“ uviedla podpredsedníčka Európskej komisie pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová.
Majú viac ako 45 miliónov aktívnych používateľov mesačne
Brusel označil spomínané subjekty za „veľmi veľké“, keďže majú viac ako 45 miliónov aktívnych používateľov mesačne v 27-člennom spoločenstve, čo je hraničná hodnota, ktorú stanovila eurokomisia pre uplatňovanie prísnejších pravidiel.
Spoločnosti dostali štyri mesiace na splnenie dodatočných povinností vyplývajúcich z právneho predpisu – zákona o digitálnych službách (DSA). Patrí medzi ne „posudzovanie a zmierňovanie systematických rizík vyplývajúcich z ich služieb a algoritmických systémov súvisiacich so šírením nezákonného obsahu, negatívnym vplyvom na maloletých, fyzickým a duševným zdravím používateľov, základnými právami, volebnými procesmi a verejnou bezpečnosťou,“ upresnil Brusel.
Aby sa na ChatGPT mohli vzťahovať pravidlá DSA, Európska komisia ho zaradila do kategórie vyhľadávačov.
Rozšírená kontrola zahŕňa aj hernú platformu Roblox, ktorá ľuďom umožňuje vytvárať ďalšie vlastné hry a zdieľať ich s ostatnými, a tiež populárne online fórum Reddit. EÚ k tomuto kroku pristúpila v čase, keď zintenzívňuje reguláciu svetových digitálnych aplikácií vrátane mnohých amerických, a to napriek silnému odporu zo strany USA a hrozbám odvetných opatrení.
Na čo tieto platformy slúžia?
ChatGPT je generatívny nástroj umelej inteligencie vyvinutý spoločnosťou OpenAI, ktorý dokáže na základe zadania vytvárať texty, odpovedať na otázky, vysvetľovať zložité témy, prekladať, sumarizovať dokumenty či pomáhať pri práci, štúdiu a programovaní. Ľudia ho využívajú aj na tvorbu e-mailov, článkov, nápadov či plánov a v mnohých prípadoch funguje ako univerzálny digitálny asistent či dokonca poradca v oblasti zdravia.
Reddit je zas internetová platforma založená na tematických komunitách, v ktorých používatelia šíria príspevky, diskutujú, kladú otázky a hodnotia obsah ostatných. Témy siahajú od správ a technológií cez zábavu až po osobné skúsenosti a odborné diskusie.
Roblox je online herná platforma, ktorá sa od klasických videohier odlišuje tým, že jej používatelia môžu hry nielen hrať, ale aj sami vytvárať a publikovať. Platforma má výraznú používateľskú komunitu a obľúbená je najmä medzi deťmi a mladými ľuďmi.
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