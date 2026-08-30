Američan žil mesiac v Bratislave: Napísal recenziu, bol to jeden z najlepších mesiacov v jeho živote

Nejeden turista na Slovensko príde len na skok, často zájde len na otočku z Viedne do Bratislavy. Američan však strávil v slovenskom hlavnom meste celý mesiac. Následne sa rozhodol, že sa podelí o svoje pocity a dojmy.
správy od nás budete mať ako prví.
Jeden z najlepších mesiacov, aké kedy zažil
Na Reddite sa objavil príspevok, v ktorom Američan píše, že práve strávil mesiac v Bratislave a chce sa podeliť o svoje myšlienky. Vysvetlil, že pochádza z Dallasu v Spojených štátoch amerických. Precestoval už vyše 30 krajín, pričom väčšinu z nich navštívil aspoň trikrát.
Všade, kam sa vyberie, vstáva zavčasu, používa verejnú dopravu a denne prejde pešo aj 30 000 krokov. Počas svojho mesačného pobytu v Bratislave nepoužíval taxíky a nemal ani prenajaté auto. „Náš mesiac v Bratislave bol jedným z najlepších mesiacov, aké sme kedy zažili počas všetkých našich ciest! Nebolo to dokonalé (žiadne miesto nie je), ale predčilo to všetky moje očakávania,“ nešetrí slovami chvály.
Just finished a month long stay – my thoughts.
by
u/TravelingAgave in
Bratislava
Bezpečie a nízka kriminalita
Dodáva, že pozitívne hodnotí takmer všetko. Páčila sa mu skvelá architektúra, ale aj dobre zdokumentovaná a veľmi zaujímavá história. Z každého kúta mesta vraj boli krásne výhľady. „Efektívna mestská doprava, konzervatívne hodnoty a silný zmysel pre rodinu, pekné parky a výnimočné miesta v okolí na turistiku,“ vymenúva Američan pozitíva.
Čo sa konzervatívnych hodnôt týka, páči sa mu, že sa ľudia obliekajú slušne, ale aj to, že sa v meste po desiatej hodine do značnej miery dodržiava nočný pokoj. Očarilo ho, že všade videl rodiny s deťmi a ľudia sa k sebe navzájom správali slušne a s rešpektom. Zaujalo ho, že videl len veľmi málo ľudí bez domova a v porovnaní s inými podobnými mestami je podľa neho kriminalita v Bratislave nízka.
Vyhovovala mu aj dostupnosť obchodov a pestrý výber v nich, najmä čo sa týka potravín. Ľudia sú podľa neho nesmierne milí a priateľskí, ľudia mu pritom vraj pred príchodom na Slovensko tvrdili niečo iné.
Čo oľutoval?
Čo sa negatív týka, Američan tvrdí, že toho Bratislave nemá veľa čo vytknúť. Hnevá ho však napríklad, že veľa ľudí stále fajčí a všade nachádzal cigaretové ohorky. Zarazili ho tiež nepekné čmáranice na stenách, a to aj v prípade historických budov.
„Ľutujem však, že som si nekúpil mikinu na zips za 50 eur, ktorú predávali vo väčšine obchodov so suvenírmi,“ prezradil. Bratislavu si absolútne zamiloval a dúfa, že sa sem jedného dňa bude môcť opäť vrátiť. Pod jeho príspevkom pribudli desiatky komentárov. „Pôvodne som do Bratislavy prišiel na mesiac a napokon som tu ostal 10 rokov,“ píše sa v jednom z nich. Autor nerozumie, ako sem niekto môže prísť len na jediný deň.
Ľudia neskrývajú nadšenie
Viacerí neskrývajú nadšenie z toho, že sa Bratislava Američanovi páčila. Dúfajú ale, že počas svojej najbližšej návštevy Slovenska navštívi aj ďalšie kúty krajiny. Nájdu sa ale aj takí, ktorí s chválou nesúhlasia: „Po prečítaní popisu uvažujem, či vôbec žijem v meste, o ktorom hovoríš. Nesúhlasím s väčšinou tvrdení, nehovorím však, že život je tu zlý.“
Jeden z komentujúcich dodal, že Slováci neznášajú na svojej vlastnej krajine takmer všetko a aj sami seba. Je preto pekné vidieť Slovensko z inej perspektívy, očami človeka, ktorý ho vníma tak pozitívne. Ďalší súhlasia a dodávajú, že sa podceňujeme a máme svetu čo ponúknuť. Viacerí Slováci, ktorí žijú v zahraničí, zas priznávajú, že im Bratislava naozaj chýba.
Ak chcete vedieť viac o tom, ako ľudia zo zahraničia vnímajú Slovensko, prečítajte si napríklad náš rozhovor s Kondom, ktorý sa z Japonska presťahoval do Trenčína.
Nahlásiť chybu v článku