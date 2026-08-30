Američan žil mesiac v Bratislave: Napísal recenziu, bol to jeden z najlepších mesiacov v jeho živote

Bratislava

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
Ako vníma Slovensko človek zo zahraničia, ktorý mal možnosť stráviť tu mesiac?

Nejeden turista na Slovensko príde len na skok, často zájde len na otočku z Viedne do Bratislavy. Američan však strávil v slovenskom hlavnom meste celý mesiac. Následne sa rozhodol, že sa podelí o svoje pocity a dojmy.

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Jeden z najlepších mesiacov, aké kedy zažil

Na Reddite sa objavil príspevok, v ktorom Američan píše, že práve strávil mesiac v Bratislave a chce sa podeliť o svoje myšlienky. Vysvetlil, že pochádza z Dallasu v Spojených štátoch amerických. Precestoval už vyše 30 krajín, pričom väčšinu z nich navštívil aspoň trikrát.

Všade, kam sa vyberie, vstáva zavčasu, používa verejnú dopravu a denne prejde pešo aj 30 000 krokov. Počas svojho mesačného pobytu v Bratislave nepoužíval taxíky a nemal ani prenajaté auto. „Náš mesiac v Bratislave bol jedným z najlepších mesiacov, aké sme kedy zažili počas všetkých našich ciest! Nebolo to dokonalé (žiadne miesto nie je), ale predčilo to všetky moje očakávania,“ nešetrí slovami chvály.

Just finished a month long stay – my thoughts.
by
u/TravelingAgave in
Bratislava

Bezpečie a nízka kriminalita

Dodáva, že pozitívne hodnotí takmer všetko. Páčila sa mu skvelá architektúra, ale aj dobre zdokumentovaná a veľmi zaujímavá história. Z každého kúta mesta vraj boli krásne výhľady. „Efektívna mestská doprava, konzervatívne hodnoty a silný zmysel pre rodinu, pekné parky a výnimočné miesta v okolí na turistiku,“ vymenúva Američan pozitíva.

Čo sa konzervatívnych hodnôt týka, páči sa mu, že sa ľudia obliekajú slušne, ale aj to, že sa v meste po desiatej hodine do značnej miery dodržiava nočný pokoj. Očarilo ho, že všade videl rodiny s deťmi a ľudia sa k sebe navzájom správali slušne a s rešpektom. Zaujalo ho, že videl len veľmi málo ľudí bez domova a v porovnaní s inými podobnými mestami je podľa neho kriminalita v Bratislave nízka.

Vyhovovala mu aj dostupnosť obchodov a pestrý výber v nich, najmä čo sa týka potravín. Ľudia sú podľa neho nesmierne milí a priateľskí, ľudia mu pritom vraj pred príchodom na Slovensko tvrdili niečo iné.

Bratislava
Ilustračná foto: Pexels

Čo oľutoval?

Čo sa negatív týka, Američan tvrdí, že toho Bratislave nemá veľa čo vytknúť. Hnevá ho však napríklad, že veľa ľudí stále fajčí a všade nachádzal cigaretové ohorky. Zarazili ho tiež nepekné čmáranice na stenách, a to aj v prípade historických budov.

„Ľutujem však, že som si nekúpil mikinu na zips za 50 eur, ktorú predávali vo väčšine obchodov so suvenírmi,“ prezradil. Bratislavu si absolútne zamiloval a dúfa, že sa sem jedného dňa bude môcť opäť vrátiť. Pod jeho príspevkom pribudli desiatky komentárov. „Pôvodne som do Bratislavy prišiel na mesiac a napokon som tu ostal 10 rokov,“ píše sa v jednom z nich. Autor nerozumie, ako sem niekto môže prísť len na jediný deň.

Ľudia neskrývajú nadšenie

Viacerí neskrývajú nadšenie z toho, že sa Bratislava Američanovi páčila. Dúfajú ale, že počas svojej najbližšej návštevy Slovenska navštívi aj ďalšie kúty krajiny. Nájdu sa ale aj takí, ktorí s chválou nesúhlasia: „Po prečítaní popisu uvažujem, či vôbec žijem v meste, o ktorom hovoríš. Nesúhlasím s väčšinou tvrdení, nehovorím však, že život je tu zlý.“

Bratislava
Ilustračná foto: Pexels

Jeden z komentujúcich dodal, že Slováci neznášajú na svojej vlastnej krajine takmer všetko a aj sami seba. Je preto pekné vidieť Slovensko z inej perspektívy, očami človeka, ktorý ho vníma tak pozitívne. Ďalší súhlasia a dodávajú, že sa podceňujeme a máme svetu čo ponúknuť. Viacerí Slováci, ktorí žijú v zahraničí, zas priznávajú, že im Bratislava naozaj chýba.

Ak chcete vedieť viac o tom, ako ľudia zo zahraničia vnímajú Slovensko, prečítajte si napríklad náš rozhovor s Kondom, ktorý sa z Japonska presťahoval do Trenčína.

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