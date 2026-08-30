Ak nájdete v bankomate cudzie peniaze, nenechávajte si ich. Najväčšia banka Slovenska vysvetľuje, prečo

Už vás niekedy po výbere peňazí z bankomatu prepadla desivá myšlienka, či ste si ich náhodou nezabudli zobrať? Alebo ste sa ocitli v opačnej situácii, a keď ste podišli k bankomatu, našli ste v ňom cudziu hotovosť? Aj keď si možno poviete, že vám sa to stať nemôže a dávate si dobrý pozor na to, aby ste si svoje peniaze po výbere v bankomate nezabudli, nepríjemné náhody sa dejú. Ako v takom prípade postupovať? A čo robiť, ak nájdete v bankomate vybraté peniaze, ktoré vám nepatria? Odpovedá Slovenská sporiteľňa.
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Systém fungovania jednotlivých bankomatov sa môže líšiť, no ako nám priblížila Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne, ich bankomaty ponechávajú neodobratú hotovosť vysunutú. To znamená, že ak si ju v nich pri výbere náhodou zabudnete, bankomat ju späť nevtiahne. Ak to zistíte krátko po vybratí hotovosti, vráťte sa na miesto a v ideálnom prípade ich tam nájdete. Ak nie, kontaktujte svoju banku.
Samotné banky sa snažia dbať na to, aby sa takéto prípady minimalizovali tým, že po výbere umiestňujú na obrazovku upozornenie, aby si ľudia vzali nielen kartu, ale aj peniaze.
Hlásenia o zabudnutej hotovosti v bankomate sú sporadické
Cesnaková nám priblížila, že hlásenia o zabudnutej hotovosti v bankomatoch dostáva Slovenská sporiteľňa sporadicky, pričom presné štatistiky nie sú verejne dostupné.
„Vo väčšine prípadov, ak je situácia nahlásená včas a sú splnené všetky podmienky, peniaze sa vracajú pôvodnému majiteľovi,“ dodáva. Cudziu hotovosť by ste si za žiadnych okolností nemali prisvojiť.
„Nechať si hotovosť, ktorá patrí niekomu inému a bola nájdená v bankomate, je v rozpore s právnymi aj etickými princípmi. Takéto konanie môže byť považované za neoprávnené obohatenie a môže mať právne dôsledky,“ ozrejmuje hovorkyňa banky.
Prípady zabudnutej hotovosti banka eviduje a rieši
„Prípady zabudnutej hotovosti v bankomatoch evidujeme a riešime ich v súlade s internými procesmi a platnou legislatívou. Klienti môžu takúto situáciu nahlásiť priamo v pobočke alebo prostredníctvom zákazníckej linky,“ odporúča Cesnaková.
Ak potrebujete hotovosť v zahraničí, myslite aj na ďalšie veci
Veľkou výhodou na Slovensku je, že sa prakticky pri výbere peňazí nemusíme nad ničím zamýšľať, vložíme do bankomatu svoju kartu, naťukáme PIN a vyberieme si hotovosť. V zahraničí však na nás môžu číhať rôzne maličkosti, na ktoré si treba dávať pozor, pretože hrozí, že prídeme o peniaze.
Jedným zo známych „chytákov“ je tlačidlo, ktoré sa vás opýta, či chcete konverziu mien potvrdiť, alebo zamietnuť. Ak si zvolíte tú nevýhodnejšiu možnosť, bankomat vám môže naúčtovať dodatočnú maržu, ktorá sa pri väčšej sume dokáže vyšplhať aj na niekoľko desiatok eur.
Ak cestujete do krajín, kde sa platí inou menou ako eurom, dávajte si pozor nielen pri výbere z bankomatov, ale aj v zmenárňach. V obľúbených turistických destináciách môžete naraziť na také, ktoré sa pýšia najvýhodnejším kurzom široko-ďaleko, no v skutočnosti sa môžu pokúšať pripraviť vás o peniaze. Vždy si teda svoju hotovosť riadne prepočítajte ešte predtým, než zmenáreň opustíte.
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