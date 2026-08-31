Horor počas pôrodu v českej nemocnici. Rodička utrpela popáleniny druhého až tretieho stupňa

Rodička s bábätkom a otcom dieťaťa po pôrode

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
TASR
Oheň vzplanul z chirurgického prístroja.

Nečakaný a mimoriadne vážny incident sa odohral minulý týždeň v pražskej Fakultnej nemocnici Bulovka v Prahe. Žena, ktorá podstupovala akútny cisársky rez, utrpela počas zákroku popáleniny na približne 15 percentách tela. Nejde o prvé pochybenie nemocnice na gynekologickom oddelení. 

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K požiaru došlo v závere operácie, keď sa lekári snažili zastaviť krvácanie a z chirurgického prístroja náhle vzplanul oheň. Rodička bola v tom čase potretá dezinfekčným prípravkom, ktorý mohol podľa medializovaných informácií prispieť k vzniku a šíreniu plameňov. Popáleniny druhého až tretieho stupňa zasiahli vnútorné stehná, spodnú časť brucha, boky aj oblasť genitálií.

Hoci žena zatiaľ na nikoho nepodala trestné oznámenie, prípad už vyšetrujú pražskí kriminalisti, ktorí majú zisťovať, či mohlo dôjsť k protiprávnemu konaniu. Nemocnica zároveň preveruje všetky okolnosti udalosti a zatiaľ nepozná presnú príčinu požiaru.

 

Žena, otec dieťaťa a doktor počas pôrodu
Ilustračné foto: Image by wavebreakmedia_micro on Magnific

Spomínaná nemocnica pritom nie je v súvislosti s pochybeniami prvýkrát v centre pozornosti. Pred dvomi rokmi totiž na rovnakej klinike personál omylom zamenil dve tehotné pacientky, pričom jedna z nich následkom nesprávneho zákroku prišla o dieťa.

Oheň vzplanul z chirurgického prístroja

Česká polícia sa zaoberá prípadom ženy, ktorá bola v pražskej Fakultnej nemocnici (FN) Bulovka popálená počas cisárskeho rezu, a to na 15 percentách tela. Aj keď rodička trestné oznámenie zatiaľ nepodala, polícia sa o prípad začala zaujímať po jeho medializácii. V pondelok to uviedol server iDNES.cz, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Od dnešného dňa (31. augusta) sa udalosťou zaoberajú kriminalisti, ktorí budú zisťovať všetky informácie, na základe ktorých rozhodnú, či ide o podozrenie z protiprávneho konania alebo nie,“ uviedol hovorca pražskej polície Jan Daněk.

Prípad sa podľa českých médií stal minulý týždeň v utorok, čo potvrdila aj hovorkyňa nemocnice Eva Stolejda Libigerová. Pacientka podstupovala akútny cisársky rez, a keď v jeho závere chceli lekári zastaviť krvácanie, z chirurgického prístroja vzplanul oheň. Pacientka bola potretá dezinfekciou a oheň jej tak podľa médií spôsobil popáleniny druhého až tretieho stupňa v oblasti vnútorných stehien, dolnej časti brucha, na bokoch a genitáliách.

Stolejda Libigerová uviedla, že nemocnica všetky okolnosti udalosti prešetruje. „Presná príčina vzniku nežiaducej udalosti zatiaľ nebola potvrdená. Na základe záverov vyšetrovania nemocnica prijme adekvátne opatrenia,“ dodala.

Žena počas cisárskeho rezu
Ilustračné foto: Image by wavebreakmedia_micro on Magnific

Nemocnica pochybila už v minulosti

Na rovnakej gynekologicko-pôrodníckej klinike FN Bulovka došlo pred dvoma rokmi k závažnému pochybeniu, pri ktorom personál zamenil dve tehotné pacientky. Jedna z nich prišla na kyretáž, druhá na bežnú kontrolu.

Kyretáž však omylom podstúpila druhá žena, ktorá v dôsledku zákroku prišla o dieťa. Polícia prípad vyšetrovala pre možné ublíženie na zdraví z nedbanlivosti, napokon ale nikoho neobvinila. Nemocnica sa s poškodenou pacientkou dohodla na odškodnení.

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