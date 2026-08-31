„Nastal ten správny čas.“ Messi oznámil koniec reprezentačnej kariéry

Lionel Messi

Foto: SITA/AP

Klaudia Oselská
TASR
Za národný tím odohral 207 zápasov a strelil 125 gólov.

Jedna éra argentínskeho futbalu sa končí. Lionel Messi po dvoch desaťročiach v reprezentačnom drese oznámil definitívny koniec kariéry v národnom tíme. Odchádza ako majster sveta, dvojnásobný víťaz Copa América a hráč, ktorý prepísal historické rekordy „Albicelestes“.

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Končí s nálepkou historicky najlepšieho strelca

Argentínsky futbalista Lionel Messi oznámil koniec reprezentačnej kariéry. Tridsaťdeväťročný útočník informoval o tomto rozhodnutí na svojom oficiálnom profile na sociálnej sieti. Za národný tím odohral 207 zápasov a strelil 125 gólov. Juhoamerickú krajinu doviedol v roku 2022 k zisku titulu majstrov sveta, na uplynulom svetovom šampionáte prehrala Argentína s Messim v zostave vo finále proti Španielsku.

Argentína spolu s ním vyhrala dvakrát aj Copa América. V súčasnosti hráč Interu Miami končí pri národnom tíme s nálepkou historicky najlepšieho strelca, ako aj hráča s najvyšším počtom štartov za „Albicelestes“.

Lionel Messi
Foto: SITA/AP

Rozhodol sa po prehre vo finále MS 2026

Definitívnou bodkou v argentínskom drese tak bolo neúspešné finále MS 2026, v ktorom Argentína podľahla Španielsku 0:1 po predĺžení. „Po uplynutí času od finále, keď som o tom dlho premýšľal, chcem vám všetkým oznámiť, že končím v reprezentácii,“ napísal na úvod svojho príspevku Messi na Instagrame.

 

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„Bolo to rozhodnutie, ktoré ma bolelo a stále bolí v duši, ale chápem, že nastal ten správny čas. Prisahám vám, že som vždy dal zo seba maximum, nielen v posledných rokoch, keď sme vyhrali všetko, ale aj predtým. Vždy som bojoval pre tento dres, aby som vám priniesol radosť a aby ste boli hrdí na to, že ste Argentínčania,“ pokračoval Messi, ktorý priložil aj fotografiu troch papierov, na ktorých je ručne napísaný celý rozlúčkový text.

 

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V rozhodnutí ho utvrdilo aj nedávne úmrtie jeho otca

Messi na svojom profile uverejnil aj video, ktoré mapuje celé jeho pôsobenie v argentínskom drese. „Zostáva už len málo času a jednotlivé etapy sa uzatvárajú. Táto mi spôsobuje veľkú bolesť. Milujem, miloval som a vždy budem milovať byť v reprezentácii. Vydal som zo seba všetko, už nemám čo viac dať. Navyše za mnou prichádzajú skvelí mladí hráči, ktorí si to zaslúžia. Ďakujem za všetku lásku počas týchto 20 rokov. Bude mi veľmi chýbať počúvať vás z ihriska. Teraz budem jedným z vás, vždy vás budem povzbudzovať a podporovať zvonku, v dobrých aj zlých časoch, v tých zlých o to viac,“ poznamenal Messi.

V ďalších riadkoch priznal, že tieto slová napísal 21. júla, teda dva dni po neúspešnom finále. Vo všetkom ho utvrdilo aj nedávne úmrtie jeho otca Jorgeho, ktorého pochoval 9. augusta v rodnom Rosariu. „Ďakujem mojej rodine, že mi vždy stála po boku a sprevádzala ma na tejto krásnej, ale náročnej ceste. Ďakujem každému z trénerov, spoluhráčov a funkcionárov, s ktorými som mal česť spolupracovať. Odnášam si spomienky a nezabudnuteľné prežité okamihy. Odchádzam s pokojom a hrdosťou, že som vám spolu so svojími spoluhráčmi daroval momenty, o ktorých sme snívali. Bolo to šialené, že som to s vami mohol prežiť. Mám vás rád! Ďakujem Bohu, že ma urobil Argentínčanom. Do toho, Argentína,“ uzavrel Messi.

Za národný tím debutoval už ako 18-ročný

Za národný tím debutoval 17. augusta 2005 vo veku 18 rokov, 1 mesiac a 24 dní v prípravnom stretnutí proti Maďarsku. Na ihrisku sa však zdržal iba necelú minútu, po ktorej videl jednu z dvoch červených kariet počas reprezentačného pôsobenia. Pri snahe o dribling rukou zasiahol tvár protihráča a známy nemecký rozhodca Markus Merk ho vylúčil. Debut na pôde MS zaznamenal Messi v roku 2006 v Nemecku. Na šampionáte strelil jeden gól a Juhoameričania vypadli vo štvrťfinále po prehre v rozstrele s domácim Nemeckom.

Prvé nevydarené finále v Messiho reprezentačnej kariére prišlo na Copa America v roku 2007, keď Argentína podľahla Brazílii. Trpké sklamanie sprevádzalo Messiho opäť aj na MS 2010 v JAR, kde Argentíne vystavili stopku opäť vo štvrťfinále Nemci. Rovnaký súper bol pre neho „zakliaty“ aj o štyri roky neskôr. Na šampionáte v Brazílii prehrala Argentína s týmto súperom vo finále 0:1 po predĺžení a o rok neskôr podľahla v boji o trofej aj na Copa America reprezentácii Čile. Na svetový trón nedosiahol Messi s Argentínou ani na MS 2018 v Rusku, kde jeho tím prehral už v osemfinále proti Francúzsku.

Šťastena sa začala v Messiho prospech obracať až v roku 2021, keď vo finále Copa America uspeli Argentínčania proti Brazílii. Tretí titul majstrov sveta a prvý od roku 1986 a éry Diega Maradonu pridali v Katare 2022 po jedenástkovom triumfe vo finále nad Francúzskom. Messi bol podobne ako v roku 2014 vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja a s 13 presnými zásahmi zaostával o tri góly za najlepším strelcom histórie MS Miroslavom Klosem.

Rekord nemeckého útočníka prekonal na tohtoročnom záverečnom turnaji v USA, Kanade a Mexiku, kde strelil napokon osem gólov, o dva menej ako Kylian Mbappe. Práve francúzsky útočník má na konte 22 gólov, pričom za ním nasleduje s 21 zásahmi Messi, ktorý má na klubovej scéne platný kontrakt s Interom Miami do konca roka 2028.

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