Američan si kúpil v Chorvátsku dom za 5-tisíc eur: Dostal list od vlády, ktorá mu ho chce zrútiť

Američan kúpil dom v Chorvátsku

Reprofoto: Instagram (justus_reid)

Zuzana Veslíková
Chorvátsko
Do prestavby vrazil 175-tisíc eur. Ide ale o ilegálnu stavbu, v ktorej oficiálne bývať nemôže. Svitla však nádej na jej záchranu.

Justus Reid si minulé leto kúpil lacný dom v Chorvátsku. Išlo o stavbu vyžadujúcu kompletnú prerábku, ktorú dokumentoval krok po kroku na internete. Konečne svoj dom dokončil, no predstava o šťastnom bývaní sa mu rozplynula listom od vlády. Vďaka nemu zistil, že dom, ktorý kúpil, nebol postavený legálne. A mohol by byť preto zrútený. 

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Američan Justus Reid si získal pozornosť na sociálnych sieťach svojimi príspevkami z Balkánu a sleduje ho 6,7 milióna ľudí. Koncom júna minulého roka sa pochválil videom, v ktorom ukázal svoj nový dom v Chorvátsku, ktorý si kúpil v dedinke v regióne Zagorje len za 5-tisíc eur.

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Postupne začal s úpravou pozemku a s jeho rekonštrukciou. Vymenil strechu, prerobil fasádu, až jeho dom začal naberať skutočne zaujímavú podobu.

 

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Príspevok, ktorý zdieľa Justus Reid (@justus_reid)

Zrazu začal svoj dom nazývať „rekreačným“

Pred troma mesiacmi zverejnil finálne video a priznal, že prestavba starého opusteného domu na dom snov ho vyšla na 175-tisíc eur. Celkový proces trval 331 dní a jeho vášniví sledovatelia, ktorí boli pri prerábke od začiatku, zhodnotili, že to stálo za to.

Jeden pozorný komentujúci však upozornil na detail, ktorý si všimol. Američan Justus totiž v záverečnom videu prvýkrát nazval svoj dom „rekreačným“. Na tento komentár reagovali viacerí s tým, že ich to nepríjemne prekvapilo. Po tomto sa Justus s videami s tematikou svojho domu odmlčal, až doteraz.

Američan kúpil dom v Chorvátsku
Reprofoto: Instagram (justus_reid)

Dom je po prerábke a môže byť zrútený

Pred pár dňami zverejnil úprimné video, v ktorom opísal problém, s ktorým bojuje.

„Môj dom za 5-tisíc eur by mohol byť zrútený,“ uviedol v jeho úvode s tým, že nemôže verejne povedať úplne všetko, no zdôverí sa aspoň s detailmi, s ktorými môže vyjsť na povrch.

 

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Príspevok, ktorý zdieľa Justus Reid (@justus_reid)

Ide o ilegálnu stavbu. Možno existuje riešenie na jej záchranu

„Tento dom, kým som ho začal rekonštruovať, bol postavený pred viac ako 40 rokmi a predchádzajúci majiteľ ho nezaregistroval ako legálnu stavbu,“ začal Justus. Vysvetlil, že podľa zákona by táto stavba nemala existovať, no keď dom kupoval, netušil o tom. Zistil to len vďaka listu od štátu, ktorý mu pristál v schránke s upozornením, že stavba musí byť „zlikvidovaná“. Dodal, že v danej obci je podobných prípadov viac, no iba on ako jediný dostal takýto list.

Podľa jeho slov však existuje nádej, že by jeho vysnívaný dom, ktorého prerábku sledovali milióny ľudí, mohol zostať stáť na svojom mieste. Hovorí o novom zákone, podľa ktorého by stavby vzniknuté pred rokom 2011 mohli byť oficiálne legalizované, čo by bola záchrana pre ľudí, ktorí sa ocitli v totožnej situácii ako Justus. Američan vyriešil všetky papierovačky a teraz čaká na rozhodnutie o osude jeho domu. To však môže trvať aj celé mesiace, a to je pre neho problém.

Zatiaľ si kúpil bunker aj vežu

Keďže legálne žiť v takomto dome v Chorvátsku nie je možné, Justus nemá adresu, čo je pre neho nutné k pobytu v krajine. A práve táto situácia je dôvodom, prečo dom odrazu začal volať rekreačným. Justus sa ju rozhodol zatiaľ riešiť tak, že si v okolí zaobstaral ďalšie nehnuteľnosti v podobe bunkra, chaty, veže a chatrče. Pustil sa do rekonštrukcie bunkra, ktorý, kým sa vyrieši problém s jeho domom, bude slúžiť ako jeho bývanie. „Pretože musím žiť v budove, ktorá má adresu,“ dodal.

Zároveň odštartoval svoju novú videosériu, v ktorej sa pokúsi vdýchnuť nový život do ďalšieho majetku, ktorý si v dedine zaobstaral. Napríklad na vrch veže by chcel umiestniť šmýkačku – či to myslí vážne alebo žartoval, ukáže až čas. Na záver dodal, že v celej situácii s domom zostáva myslieť pozitívne a verí, že dopadne v jeho prospech.

Američan kúpil dom v Chorvátsku
Ďalší majetok, ktorý si Justus v dedine zaobstaral, reprofoto: Instagram (justus_reid)

Prečo dom neriešili pred rekonštrukciou?

Viacerí komentujúci podotkli, že je zaujímavé, že sa o tomto probléme dozvedel až v čase, kedy bola rekonštrukcia pred koncom. „Je vtipné, že dom nebol problém, keď stál ako opustená budova, ale teraz, keď je zrekonštruovaný, tak už zrazu problémom je,“ upozornil jeden z nich. Na byrokraciu sa posťažovali aj mnohí ďalší a Justusovi vyjadrili plnú podporu.

Niekto sa však neubránil ani žartu na jeho účet a podpichol amerického tvorcu, že toto je prvé video zo série obrany domu pred demoláciou.

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