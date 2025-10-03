Predpovedala svoj koniec? Nad kariérou Adely Vinczeovej visí otáznik, po tomto dátume by sa mohla vytratiť z obrazoviek

Dana Kleinová
Najprv skončila jej kariéra v Markíze, teraz sa začala komplikovať aj tá v STVR.

Po odchode z Let’s Dance a zrušení Milujem Slovensko sa pracovné príležitosti populárnej moderátorky znížili. Mnohí za to vinili jej manžela, no Adela rýchlo uviedla veci na pravú mieru a vysvetlila, že je stotožnená so všetkými krokmi, ktoré spoločne podstúpili a sú zmierení so situáciou. Navyše má Adela svoju vlastnú reláciu, kam si pozýva hostí a môže s nimi diskutovať. Avšak, aj tam už zasiahla vyššia moc.

Ako sme vás informovali v článku, Adela Vinczeová a Daniel Rabina, ktorí stoja za reláciou Trochu inak s Adelou, oznámili, že sa televízia rozhodla neodvysielať jednu z epizód. Účinkoval v nej Viktor Vincze. A hoci si televízia za svojím rozhodnutím stojí, moderátorka ho rázne odmietla a priznala, že sa s ním nemôže stotožniť. Nie div, keď sa týmto krokom televízie predpovedal Adelin možný koniec v STVR.

 

Čo je pre ňu už príliš?

V apríli tohto roka poskytla Adela Vinczeová rozhovor portálu Mediálne. V tom čase verejne hovorila o tom, prečo sa rozhodla nasledovať svojho manžela a odísť z televízie Markíza a ako vníma svoju budúcnosť v médiách. Zatiaľ čo otvorene priznala, že si nevie predstaviť, že by sa do Markízy vrátila, verejnoprávnej televízii stále dávala šancu. Koniec koncov, vysielajú jej vlastnú reláciu Trochu inak s Adelou.

V tomto rozhovore však priznala aj jednu zásadnú vec. „Nikto mi nezasahuje do výberu hostí a tém a aj spravodajstvo si, zdá sa, drží svoju úroveň. Teraz nastávajú nejaké zmeny a uvidí sa, čo bude, keď sa zvolí riaditeľ,“ povedala, ako vníma vtedajšiu situáciu v STVR. To ešte netušila, že to zakríkla.

Následne dostala otázku, čo by pre ňu už bola červená čiara a čo by sa muselo stať, aby si povedala, že opustí aj verejnoprávnu televíziu. Jej odpoveď bola jednoduchá: „Možno konkrétny riaditeľ, lebo už sme sa dostali do fázy, že toľko ľudí je tak identifikovateľných, že sa dá hneď povedať, kade to povedie. Pre mňa osobne by som ako rozkladové vnímala zásahy do výberu hostí. Zároveň treba povedať, že napríklad na Trochu inak mám zmluvu, ktorá musí dobehnúť a nemôžem odísť zo dňa na deň.“

 

To, čoho sa najviac obávala, sa nakoniec aj stalo. Nebude tak náhoda, že pred pár hodinami zverejnila príspevok, v ktorom ozrejmila aj dôležitú informáciu. Napísala: „Čo sa nášho ďalšieho fungovania týka, s STVR máme uzavretú zmluvu, ktorá končí odvysielaním dvoch januárových častí v roku 2026. Túto dohodu plánujeme zodpovedne naplniť. O ďalšom smerovaní našej/vašej relácie sa dozviete všetko včas.“ 

Zdá sa tak, že sa už o pár mesiacoch rozhodne, či Adela natrvalo odíde z ďalšej televízie. V súčasnosti sa pritom jej pracovné povinnosti zredukovali na minimum, keďže potom, ako prišla o projekty TV Markíza a prestala byť aj stálicou Fun rádia, sústredila sa na projekty STVR. Po konci Milujem Slovensko jej pritom ostala len jej vlastná relácia. Je tak otázne, ako sa bude jej kariéra vyvíjať ďalej.

