Konečne sa vie, prečo nemá taký úspech. Diváci seriálu V zovretí sa rozhodli prehovoriť, pre toto ich nenadchol

Seriálová novinka o hlboko pochovaných tajomstvách a ich nezamýšľaných dôsledkoch, ktorá sa začína tragédiou, sľubovala dramatický príbeh plný napätia. Tak ako v predošlých seriáloch tohto žánru predstavila rôzne témy ako neveru, vraždu či intrigy, ktoré mali divákov od prvého momentu zaujať. To sa však nepodarilo tak, ako sa čakalo.
Po Klamstve, Zrade a Vine, ktoré boli mimoriadne úspešné, televízia Markíza adaptovala ďalší kriminálny príbeh, ktorý je taký zamotaný, že diváci nedokážu predvídať dej a drží ich to pri obrazovkách. Ako však informoval portál Mediaboom, aj keď seriál V zovretí začal úspešne, rýchlo sa v sledovanosti prepadol. A hoci sa už jeho čísla zlepšili, stále nemá na svojich predchodcov a je najhorším takýmto počinom televízie.
Prečo seriál stráca divákov?
Túto otázku si už pravdepodobne televízia položila. A hoci nemôžeme s určitosťou zvoliť jednu správnu odpoveď, zdá sa, že sa to diváci sami rozhodli aspoň naznačiť. Nejde totiž o dej seriálu, ktorý ich od sledovania odradil, ale o to, kto v seriáli V zovretí účinkuje.
„Ja neviem prečo, Moniku Hilmerovú mám veľmi rada, je to úžasná herečka, ale v tomto seriáli sa mi zdá veľmi afektovaná, neprirodzená, akoby veľmi tlačila na pílu. Trocha mi tam vadí a kazí celý dojem a Simonka Kollárová tiež, ale tam mi skôr príde, že jej charakter postavy nesadol, inak je super,“ ozvala sa diváčka v komentároch, čím započala túto debatu.
Pozornosť sa tak rýchlo obrátila na hlavné duo mamy a dcéry, keďže ďalšia diváčka súhlasila s: „Presne, aj môj názor.“ Iná však priznala: „Mne v tom seriáli vadí obsadenie hercov celkovo. Ani vekovo sa mi nezdá vhodný vyber hercov… Vina a Klamstvo bolo za mňa lepšie.“
Najnovšie sa k obsadeniu pridal aj Adam Bardy, ktorý hrá Šimona Rosmana, syna Denisa, ktorý sa vracia domov. Herca pritom diváci mohli vidieť vo všetkých projektoch televízie v posledných rokoch a to v Pánovi Profesorovi, Mame na prenájom, Druhej šanci, Sľube, Dunaji, k vašim službám a najnovšie teraz aj v seriáli V zovretí. Nie div, že diváci v komentároch vyjadrili názor, že by nemusel hrať vo všetkom.
„Mám ho rada, ale prečo v každom seriáli hrajú skoro ti istí herci…“ pýtala sa diváčka. „Presne som to dnes hovorila, že seriál ma nechytil, ale možno fakt len preto, že čo seriál, to rovnakí herci. To nemáme fakt nejakých nových alebo iných?“ pridala sa hneď ďalšia. Viaceré diváčky na to reagovali tým, že sú to jednoducho dobrí herci, a preto dostávajú toľko priestoru.
