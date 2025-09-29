Vraj jej zničil kariéru. Adela Vinczeová prehovorila o odchode z Let’s Dance a jeho vplyve na vzťah s Viktorom

Foto: Instagram (trochu_inak_s_adelou)

Jana Petrejová
Zachovala sa nielen ako správna manželka, ale aj ako kolegyňa.

Dlhé roky bola moderátorskou stálicou v televízii, no potom nastala zmena. Zdá sa, že podľa jej slov to neľutuje, aj keď tanečná šou Let’s Dance bola jej srdcovkou. Postavila sa však na stranu svojho manžela a dnes cíti vnútorný pokoj.

Keď vedenie televízie Markíza oznámilo Viktorovi Vinczemu, že si musí vybrať medzi moderovaním tanečnej súťaže a Televíznymi novinami, málokto tušil, že je to začiatok konca a skončí to jeho úplným odchodom. Na náročnú situáciu však nebol sám, Adela Vinczeová stála po jeho boku nielen ako  manželka, ale tiež to celé vnímala ako jeho kolegyňa, uviedla moderátorka v Closer Talks.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

Prišla o robotu, no je pokojná

Aj keď tušila nevýhodu odchodu zo šou, napriek tomu do toho išla. „Bolo to veľmi zaujímavé, lebo keď som sa rozhodovala, tak bolo jasné, že prídem v úvodzovkách o veľa. Keď odídem z Let’s Dance a poviem veci, ktoré vnímam voči vedeniu Markízy, nie samotnej televízii, toto oddeľujem, keďže nezabúdam, čo mi všetko umožnila a čo pekné som tam zažila, tak nemôžem robiť iné relácie, ktoré som si vďaka tomu odstrihla,“ prezradila.

Podobne to bolo aj vo verejnoprávnej televízii, v ktorej odmietla ponuky. „Prišlo nové vedenie STVR, ktoré zrušilo Milujem Slovensko, na čo majú právo. Je to ich vyhodnotenie situácie. Iné ponuky som odmietla, takže sa mi vypratal priestor a prišla som o strašne veľa mojej obľúbenej roboty, aj o peniaze, samozrejme,“ pokračovala Adela.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

Človek by mohol obviňovať partnera za to, že on je na vine a vďaka nemu prišiel o prácu. Adela sa však na to pozerá úplne inak. „Niektorí ľudia to pomenujú, že Viktor ma stiahol so sebou alebo, že mi zničil kariéru. Ja cítim vnútorný pokoj so všetkými rozhodnutiami, lebo neviem, ako by som to urobila inak, aby som ten vnútorný pokoj mala,“ dodala moderátorka.

Ich vzťah sa upevnil

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac