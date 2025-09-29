Vraj jej zničil kariéru. Adela Vinczeová prehovorila o odchode z Let’s Dance a jeho vplyve na vzťah s Viktorom

Dlhé roky bola moderátorskou stálicou v televízii, no potom nastala zmena. Zdá sa, že podľa jej slov to neľutuje, aj keď tanečná šou Let’s Dance bola jej srdcovkou. Postavila sa však na stranu svojho manžela a dnes cíti vnútorný pokoj.
Keď vedenie televízie Markíza oznámilo Viktorovi Vinczemu, že si musí vybrať medzi moderovaním tanečnej súťaže a Televíznymi novinami, málokto tušil, že je to začiatok konca a skončí to jeho úplným odchodom. Na náročnú situáciu však nebol sám, Adela Vinczeová stála po jeho boku nielen ako manželka, ale tiež to celé vnímala ako jeho kolegyňa, uviedla moderátorka v Closer Talks.
Prišla o robotu, no je pokojná
Aj keď tušila nevýhodu odchodu zo šou, napriek tomu do toho išla. „Bolo to veľmi zaujímavé, lebo keď som sa rozhodovala, tak bolo jasné, že prídem v úvodzovkách o veľa. Keď odídem z Let’s Dance a poviem veci, ktoré vnímam voči vedeniu Markízy, nie samotnej televízii, toto oddeľujem, keďže nezabúdam, čo mi všetko umožnila a čo pekné som tam zažila, tak nemôžem robiť iné relácie, ktoré som si vďaka tomu odstrihla,“ prezradila.
Podobne to bolo aj vo verejnoprávnej televízii, v ktorej odmietla ponuky. „Prišlo nové vedenie STVR, ktoré zrušilo Milujem Slovensko, na čo majú právo. Je to ich vyhodnotenie situácie. Iné ponuky som odmietla, takže sa mi vypratal priestor a prišla som o strašne veľa mojej obľúbenej roboty, aj o peniaze, samozrejme,“ pokračovala Adela.
Človek by mohol obviňovať partnera za to, že on je na vine a vďaka nemu prišiel o prácu. Adela sa však na to pozerá úplne inak. „Niektorí ľudia to pomenujú, že Viktor ma stiahol so sebou alebo, že mi zničil kariéru. Ja cítim vnútorný pokoj so všetkými rozhodnutiami, lebo neviem, ako by som to urobila inak, aby som ten vnútorný pokoj mala,“ dodala moderátorka.
