Preberali aj najcitlivejšie otázky: Rokovania na Floride sú náročné, no konštruktívne. Na tomto zatiaľ nie je zhoda

Vojna na Ukrajine
Rokovania v USA sa posúvajú dopredu, delegácie riešia najcitlivejšie otázky vojny.

Nedeľňajšie stretnutie na Floride medzi americkou a ukrajinskou delegáciou je náročné, no veľmi konštruktívne. Pre stanicu CNN to uviedol zdroj oboznámený s rokovaniami, ktorých cieľom je prispieť k ukončeniu ruskej vojny na Ukrajine. Informuje o tom TASR.

Zdroj pod podmienkou anonymity doplnil, že na stretnutí sa diskutuje o niektorých „najcitlivejších otázkach“ týkajúcich sa ukončenia konfliktu. „Zatiaľ je všetko v poriadku,“ skonštatoval.

Ukrajinská strana hovorí o príjemnej atmosfére

Prvý námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí Serhij Kyslycia medzitým prostredníctvom sociálnych sietí zhodnotil rokovania pozitívne. Stretnutie „je zatiaľ konštruktívne. Príjemná atmosféra, ktorá napomáha potenciálnemu pokroku,“ napísal na sociálnej sieti X.

Jeden zo zdrojov CNN ešte pred stretnutím prezradil, že napriek miernym pokrokom v rokovaniach stále pretrvávajú zásadné rozdiely minimálne v troch kľúčových oblastiach. Ide najmä o otázku, či by Ukrajina mala odstúpiť Rusku celý Donbas na východe krajiny, či by sa mala zaviazať k obmedzeniu veľkosti armády na maximálne 600.000 vojakov a nikdy nevstúpiť do Severoatlantickej aliancie (NATO).

Účastníci rokovaní

Ukrajinskú delegáciu vedie tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov. Z amerických predstaviteľov je prítomný minister zahraničných vecí Marco Rubio, osobitný vyslanec Steve Witkoff a zať prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner. Cieľom stretnutia bolo okrem iného nadviazať na minulotýždňové ženevské rokovania o mierovom pláne na ukončenie vojny na Ukrajine.

Spojené štáty po konzultáciách s ruskými predstaviteľmi pripravili 28-bodový plán na ukončenie bojov, ktorý podľa medializovaných správ počítal s významnými ústupkami zo strany Kyjeva. Predošlú nedeľu o úpravách návrhu, ktorý mnohé krajiny aj odborníci vnímali ako proruský, rokovali v Ženeve zástupcovia USA, Ukrajiny a európskych štátov. Podľa Trumpa dokument po týchto rokovaniach prešiel bližšie nešpecifikovanými zmenami. Rokovania ocenili ukrajinskí predstavitelia.

Zmeny v ukrajinskom vyjednávacom tíme

Vedúcim ukrajinskej delegácie na rokovaniach s USA v Ženeve bol Andrij Jermak, ktorý však v piatok odstúpil z funkcie vedúceho prezidentskej kancelárie. Stalo sa tak po tom, čo sa uňho v kancelárii a doma objavili vyšetrovatelia protikorupčných úradov. Jermak po rezignácii oznámil, že sa chystá slúžiť na fronte.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v nedeľu začal na Floride rokovania s ukrajinskou delegáciou v rámci snahy USA ukončiť ruskú vojnu.

„Nejde len o mierové dohody. Ide o vytvorenie cesty vpred, ktorej výsledkom bude suverénna, nezávislá a prosperujúca Ukrajina,“ povedal Rubio na začiatku stretnutia. Na rokovaní sa zúčastňuje aj osobitný vyslanec USA Steve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner. Ukrajinskú delegáciu vedie tajomník Bezpečnostnej rady Ukrajiny Rustem Umerov.

„Diskutujeme o budúcnosti Ukrajiny, o bezpečnosti Ukrajiny, o tom, aby sa neopakovala agresia proti Ukrajine, o prosperite Ukrajiny a o tom, ako Ukrajinu obnoviť,“ povedal Umerov na začiatku rokovaní. V samostatnom príspevku na platforme X Umerov uviedol, že počas stretnutia je v „neustálom kontakte“ s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

„Máme jasné smernice a priority: ochrana ukrajinských záujmov, zabezpečenie vecného dialógu a pokrok na základe posunu dosiahnutého v Ženeve,“ napísal.

