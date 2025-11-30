Slovákom sa naplnia peňaženky: Od decembra sa tento príspevok rekordne zvyšuje. Pozrite sa, či sa to týka aj vás

Nina Malovcová
TASR
Zamestnanci dostanú viac peňazí na jedlo.

Sumy stravného sa od 1. decembra tohto roka zvýšia. Pre zamestnancov, ktorí sú na pracovnej ceste päť až 12 hodín, pôjde o nárast o 50 centov z doterajších 8,80 eura na 9,30 eura. V prípade 12 až 18 hodín to bude zvýšenie o 70 centov z 13,10 na 13,80 eura.

Pri pracovnej ceste nad 18 hodín pôjde o nárast o vyše jedného eura z 19,50 eura na 20,60 eura. Vyplýva to z oznámenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktoré je zverejnené na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.

Naposledy sa sumy stravného pri pracovných cestách menili v apríli tohto roka, a to na základe indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauráciách za január 2025. MPSVR na svojej webovej stránke uviedlo, že ceny jedál sa podľa údajov Štatistického úradu SR zvýšili od januára do septembra tohto roka o 5,3 %.

Vyššie stravné zdvihne aj hodnotu gastrolístkov

Zvýšenie sumy stravného pre pracovné cesty vplýva aj na príspevok na jedlo, ktorý dostávajú zamestnanci od svojho zamestnávateľa v podobe stravných lístkov, na kartu alebo priamo na bankový účet. Zamestnávateľ musí prispievať zamestnancovi podľa Zákonníka práce na jedlo najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravného lístka a najviac 55 % stravného, ktoré sa poskytuje pri pracovnej ceste.

Ako sme už informovali, maximálny príspevok zamestnávateľa na teplé jedlo alebo gastrolístok bude po novom 5,12 eura, ku ktorému sa ešte pripočíta príspevok zo sociálneho fondu.

Ilustračná foto: Pexels / Unsplash

Najnižšia možná hodnota gastrolístka sa tak zvýši na 6,98 eura, čo je o 38 centov viac ako doteraz. „Finančný príspevok na stravovanie poskytovaný zamestnávateľom je najmenej 3,84 eura a najviac 5,12 eura, k tomu sa ešte poskytuje príspevok zo sociálneho fondu,“ doplnil Mihál.

Príspevky sa prispôsobia realite cien

Nové sumy stravného majú pomôcť dorovnať rozdiel medzi cenami obedov v reštauráciách a tým, čo zamestnanci reálne dostávajú od svojich zamestnávateľov. Obedové menu sa totiž v posledných mesiacoch stalo výrazne drahším, no príspevky zostávali dlhý čas nezmenené.

Od decembra sa to zmení. Stravovanie bude síce drahšie, ale férovejšie, pretože príspevky sa konečne priblížia realite cien, ktorým čelia zamestnanci každý deň.

