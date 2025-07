Pre niektorých ľudí bola zvláštna. Otvorená spoveď Márie Čírovej, ktorá priznala, že je iný typ človeka ako ostatní

Dnes je šťastná, pokojná, má milujúcu rodinu a darí sa jej aj v kariére. Avšak nie vždy to bolo ružové. Kým sa dostala do tohto stavu, keď jej nechýba úsmev na tvári, musela si prejsť náročným obdobím. Vtedy sa stiahla do úzadia a dala prednosť súkromiu pred rušným mediálnym svetom. Bolo to aj z toho dôvodu, že hľadala cestu k sebe.

Povedala si dosť a koncerty vymenila za chvíle so svojou rodinou. To urobila pred pár mesiacmi. Zmenila svoj život a užívala si život so svojimi najbližšími. „Keď je človek stále v tom kolobehu práce, pred kamerami, na pódiu… neprežije si to svoje vnútro, čas so svojimi deťmi, manželom,“ povedala Mária Čírová v rozhovore pre Topky.

Zažili toho veľmi veľa, odišli zo Slovenska, aby spoznávali svet, boli na Kanárskych ostrovoch, vo Vietname a majú za sebou nezabudnuteľné zážitky. Dokonca sa pochválila jednou novinkou – kúpila si koňa. „Bol to odstup od médií, no veľký krok k sebe samej, za čo som veľmi vďačná, lebo si uvedomujem, že čas beží rýchlo a nechcem na staré kolená ľutovať, že mi niečo ušlo,“ priznala speváčka a mamička troch detí – Huga, Zoe a Rubena.

Umelkyňa so zlatom v hrdle sa obzrela dozadu a zaspomínala si na svoje začiatky v hudobnom priemysle. Začala vo veľmi mladom veku, no neľutuje to. „Necítim sa ukrátená. Myslím, že všetko išlo tak, ako malo ísť. Ako život plynie, tak to ide ruka v ruke – ako krásne chvíle, tak aj ťažšie chvíle,“ uviedla pokojne a s nadhľadom Mária.

Speváčka má za sebou aj ťažšie momenty, keď často premýšľala nad sebou. „Som citlivý typ človeka a som veľmi šťastná, že som konečne prišla na to, kto som. Ako vnímam svet… Pre niektorých ľudí som bola zvláštna – ako prežívam veci, vzťah, rodinu. Ja veľmi cítim život… a zaspávam každý deň s pocitom vďačnosti,“ vyšla s pravdou von a doplnila, že tomu mnohí ľudia nerozumejú a rozčuľuje ich to. „A Slovensko je nastavené v takom jemnom rozčuľovaní…“ poznamenala Mária Čírová.