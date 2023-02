Pozrite si fotografiu polárnej žiary na Slovensku. Nádherný úkaz odfotili pri Partizánskom

Uplynulá noc z nedele na pondelok priniesla na naše územie vzácny fenomén − polárnu žiaru. Tento úkaz je v našich končinách pomerne vzácny. Ak ste ju v uplynulú noc nevideli, nezúfajte. Pri troche šťastia ju môžete vidieť aj túto noc z pondelka na utorok, kedy budú podmienky pre pozorovanie ešte priaznivejšie, informuje portál iMeteo.sk.

Zhoda náhod

Michalovi z obce Chynorany pri Partizánskom sa však v noci podarilo niečo mimoriadne vzácne a na objektív fotoaparátu zachytil polárnu žiaru z územia Slovenska. „Bola to v podstate zhoda náhod. Pozrel som si na stránke spaceweather.com predpovede polárnych žiar a zábery z webkamier na chmu.cz, kde bolo jasne vidieť, že polárna žiara je pozorovateľná zo severu Čiech,“ povedal Michal Lachký pre Interez.

„Tak som vytiahol fotoaparát , namieril na sever a pustil časozberné snímanie. Bolo to buď – alebo, no podarilo sa. Je to síce slabučké, ale je tam,“ dodal. Vznikla tak mimoriadne zaujímavá fotografia, na ktorej je celkom jednoznačne vidieť tento nádherný prírodný jav.

A ako vlastne polárna žiara na Slovensku vznikla? Počas nedele prúd nabitých častíc zasiahol magnetosféru Zeme a vyvolal geomagnetickú búrku triedy G2, čo je mierna geomagnetická búrka. V dôsledku tejto slnečnej búrky bola na Slovensku v nočných hodinách okolo 23.00 hod. pozorovaná polárna žiara v ružovo-červených tónoch. Polárnu žiaru pozorovali aj v Poľsku, Česku, Belgicku, Nemecku či na severe Maďarska.