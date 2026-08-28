Onkológ varuje pred 5 vecami, ktoré doma nemá. Môžu spôsobovať rakovinu

Rakovina patrí medzi najväčších strašiakov súčasnosti, nie je sa preto čomu čudovať, že mnoho ľudí hľadá rôzne spôsoby, ako znížiť riziko jej vzniku. Kým niektoré preventívne opatrenia poznáme všetci, oveľa menej pozornosti venujeme veciam, ktoré nás obklopujú každý deň. Práve na tie upozornil odborník, ktorý sa rozhodol niektoré z nich radšej úplne zo svojej domácnosti vylúčiť.
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Ako informuje Mail Online, doktor Sudarson Vishnu Kollimuttathuillam, ktorý sa venuje onkologickej a hematologickej medicíne, prezradil niekoľko bežných vecí, ktoré u neho doma nikdy nenájdete, pretože sa môžu spájať s rakovinou.
Jeho zoznam tvorí 5 bežných predmetov, ktoré má väčšina ľudí doma a pravidelne ich používa. Niektoré z nich vás možno poriadne prekvapia.
Zabudnite na osviežovače vzduchu a silne parfumované produkty
Prvým predmetom na zozname onkológa sú osviežovače vzduchu a iné silne parfumované produkty určené pre domácnosť či osobnú hygienu. Dôvodom je, že niektoré parfumované výrobky uvoľňujú do vzduchu v interiéri prchavé organické zlúčeniny, ktorých potenciálne nežiaduce účinky výskumníci naďalej skúmajú.
Zdôraznil však, že dôkazy, ktoré priamo spájajú tieto produkty s rakovinou, sú obmedzené, preto nie je dôvod, aby sa ľudia znepokojovali, ak ich používajú. On sám sa im však radšej vyhýba, uprednostňuje menej parfumované produkty a častejšie doma vetrá.
Ďalší predmet z jeho zoznamu pravdepodobne nebude pre nikoho zvlášť prekvapivým, je ním totiž poškodená plastová nádoba na potraviny. To, že plasty sú pre naše telo škodlivé, vieme predsa už dlho.
Onkológ ich preto vôbec nepoužíva, najmä si v nich nikdy neohrieva jedlo. Vždy sa uistí, či nádoba, ktorú používa, je vhodná na ohrev. Dodal, že uprednostňuje sklo a keramiku.
Povedzte nie silným čistiacim prostriedkom
Rizikové môžu byť aj silné čistiace prostriedky a chemikálie určené pre domácnosť. Samozrejme, väčšina čistiacich prostriedkov pre domácnosť je bezpečná, ak sa používajú podľa pokynov. Ale podľa doktora by sme mali myslieť na to, že silný neznamená lepší, pretože niektoré čistiace prostriedky a rozpúšťadlá môžu uvoľňovať chemikálie do ovzdušia alebo dráždiť dýchacie cesty a oči, najmä ak sa používajú často alebo v zle vetraných priestoroch.
Preto radí vyberať si čistiace prostriedky, ktoré splnia svoj účel, ale nebudú až zbytočne silné a najmä ich vždy používať podľa pokynov, ktoré sú uvedené na obale produktu. No nezabúdať ani na pravidelné vetranie miestnosti, ktorú práve upratujete.
Zároveň radí minimalizovať používanie pesticídov a insekticídov. To však neznamená, že by ste sa mali báť používať produkty na ničenie škodcov, keď je to potrebné. Ale mali by ste najprv skúsiť nechemické metódy. Ak ich už však použijete, riaďte sa pokynmi na obale a nepoužívajte ich viac, než je potrebné.
Posledným predmetom sú guľôčky proti moliam, pretože obsahujú naftalén. Naftalén sa pri izbovej teplote mení na paru a pri jeho vdýchnutí môžu byť ľudia vystavení jeho škodlivým účinkom. Na základe štúdií na zvieratách bol totiž klasifikovaný ako potenciálne karcinogénny pre ľudí, hoci dôkazy o jeho spájaní s rakovinou u ľudí sú stále obmedzené.
Podľa odborníka je to však aj napriek tomu zbytočné vystavovanie sa riziku, keď existujú aj iné oveľa bezpečnejšie spôsoby, ako chrániť oblečenie pred moľami, napríklad použitie levandule či cédrového dreva.
Rakovine môžete zabrániť aj inak
Zdôraznil však, že nie všetky spomínané predmety preukázateľne spôsobujú rakovinu. Pri niektorých sú dôkazy jasné, pri iných sa výskum stále vyvíja. Navyše občasné používanie týchto predmetov spravidla rizikové nie je, ide skôr o dlhodobé a pravidelné vystavovanie sa, ktoré môže byť potenciálne škodlivé. „Ak však existuje jednoduchý spôsob, ako znížiť riziko, myslím si, že je rozumné robiť takéto preventívne opatrenia,“ uzavrel onkológ.
Na záver ešte dodal, že najúčinnejšou prevenciou proti rakovine je nefajčiť, nepiť alkohol, udržiavať si zdravú hmotnosť, pravidelne cvičiť a chrániť si pokožku pred slnkom. Všetky tieto odporúčania nám nedávno dal aj uznávaný slovenský gastroenterológ Ladislav Kužela, ktorého sme sa pýtali, ako môžeme znížiť riziko vzniku rakoviny.
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