Kvíz: Pochopíš, čo vlastne mapa od teba chce, alebo sa spoľahneš len na GPS? Už pri 3. otázke sa zapotíš

Čítanie mapy

Foto: Pexels

Matej Mensatoris
Vieš, kde je sever?

Priznaj sa – kedy si naposledy držal v rukách papierovú mapu? Odkedy nám cestu diktuje hlas z mobilu či navigácie v aute, väčšina z nás zabudla, čo znamenajú vrstevnice, ako sa číta mierka, a prečo kompas vlastne neukazuje presne na sever.

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Lenže mobil sa vybije, signál v horách zmizne a zrazu musíš loviť v hlave z toho, čo ti tam ostalo zo zemepisu. Práve vtedy sa ukáže, či si turista, alebo len pasažier vlastnej navigácie.

Pripravili sme si pre teba 10 otázok – Na niektorých sa ale môžu potknúť aj skúsení mapoví vlci. Začni kvíz a ukáž, že sa v teréne nestratíš!

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