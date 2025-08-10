Pozrite sa na nohy: Ak vaše prsty a nechty na nohách vyzerajú takto, môžete mať vážny zdravotný problém

Pri najbližšej pedikúre sa pozrite na svoje prsty na nohách o čosi pozornejšie. Za ich vzhľadom sa totiž môžu ukrývať dôležité informácie o vašom zdraví. Zmeny farby, tvaru, opuchy prstov či svrbenie môžu totiž znamenať rôzne zdravotné problémy.
Nechty na nohách by mali byť hladké, mierne ružové a pevné. Ak však zmenia farbu alebo tvar, mali by ste spozornieť, pretože to môže znamenať, že s vaším telom nie je niečo v poriadku, píše web Metro.
Takto by vaše nechty rozhodne nemali vyzerať
Ak majú vaše nechty žltú farbu, môže to naznačovať plesňovú infekciu, ale aj psoriázu. Biele škvrny nie sú vždy len pozostatkom po úraze, niekedy signalizujú nedostatok živín, ako zinok, železo či bielkoviny. Znepokojivý je tiež výskyt tmavých pásov pozdĺž nechtov, hoci často ide o nevinnú pigmentáciu, v zriedkavých prípadoch môžu byť príznakom rakoviny kože.
Z času na čas každého bolia alebo pália nohy po náročnom dni. No ak sú vaše prsty pravidelne opuchnuté, môžete mať problémy s krvným obehom, lymfatickým systémom, či dokonca dnu, čo je bolestivá forma artritídy.
V prípade, že sú vaše prsty sfarbené domodra alebo dofialova a sú studené, môže ísť o Raynaudovu chorobu, pri ktorej sa drobné cievy v prstoch sťahujú a obmedzujú prietok krvi. Svrbenie medzi prstami zasa často spôsobuje plesňová infekcia, ktorá postihuje najmä aktívnych ľudí. Preto si po každej športovej aktivite dôkladne osušte chodidlá, noste bavlnené ponožky a topánky, v ktorých máte dostatok priestoru.
Varovným signálom sú tiež vredy a otvorené rany. Ak majú vaše nechty lyžicový tvar, čiže sa prehýbajú dovnútra, znamená to nedostatok železa.
