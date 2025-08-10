Pozrite sa na nohy: Ak vaše prsty a nechty na nohách vyzerajú takto, môžete mať vážny zdravotný problém

Foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Kontrolujete pravidelne vzhľad vašich nechtov na nohách?

Pri najbližšej pedikúre sa pozrite na svoje prsty na nohách o čosi pozornejšie. Za ich vzhľadom sa totiž môžu ukrývať dôležité informácie o vašom zdraví. Zmeny farby, tvaru, opuchy prstov či svrbenie môžu totiž znamenať rôzne zdravotné problémy. 

Nechty na nohách by mali byť hladké, mierne ružové a pevné. Ak však zmenia farbu alebo tvar, mali by ste spozornieť, pretože to môže znamenať, že s vaším telom nie je niečo v poriadku, píše web Metro.

Takto by vaše nechty rozhodne nemali vyzerať

Ak majú vaše nechty žltú farbu, môže to naznačovať plesňovú infekciu, ale aj psoriázu. Biele škvrny nie sú vždy len pozostatkom po úraze, niekedy signalizujú nedostatok živín, ako zinok, železo či bielkoviny. Znepokojivý je tiež výskyt tmavých pásov pozdĺž nechtov, hoci často ide o nevinnú pigmentáciu, v zriedkavých prípadoch môžu byť príznakom rakoviny kože.

Z času na čas každého bolia alebo pália nohy po náročnom dni. No ak sú vaše prsty pravidelne opuchnuté, môžete mať problémy s krvným obehom, lymfatickým systémom, či dokonca dnu, čo je bolestivá forma artritídy.

Ilustračné foto: Freepik

V prípade, že sú vaše prsty sfarbené domodra alebo dofialova a sú studené, môže ísť o Raynaudovu chorobu, pri ktorej sa drobné cievy v prstoch sťahujú a obmedzujú prietok krvi. Svrbenie medzi prstami zasa často spôsobuje plesňová infekcia, ktorá postihuje najmä aktívnych ľudí. Preto si po každej športovej aktivite dôkladne osušte chodidlá, noste bavlnené ponožky a topánky, v ktorých máte dostatok priestoru.

Varovným signálom sú tiež vredy a otvorené rany. Ak majú vaše nechty lyžicový tvar, čiže sa prehýbajú dovnútra, znamená to nedostatok železa.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Takto si plavky nikdy neskúšajte: Robí to tak väčšina ľudí, riskujete tým zdravie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí
Na hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchu
Najsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesíNajsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac