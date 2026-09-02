Na jazere sa objavil nový záhadný ostrov, nikto ho predtým nevidel. Opäť zmizol, no našli ho znova

Jazero Williston v Kanade

Ilustračná foto jazera Williston, foto: Shawn from Airdrie, Canada, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
Ľudia žartujú, že by mal niekto na ostrov umiestniť GPS lokalizátor, aby sa táto situácia už neopakovala. Kde sa však vzal?

Naša planéta je neuveriteľne fascinujúcim miestom a aj keď si myslíme, že už o nej vieme dostatok, odrazu príde s nečakaným prekvapením. Presne takto by sa dal opísať objav ostrova, ktorý bol odrazu spozorovaný plávajúc na jazere Williston v Kanade. Ostrov dĺžky asi 140 metrov, o ktorom predtým nik nepočul, sa vznášal na jeho hladine a potom znova zmizol. Neskôr sa opäť objavil a zmiatol ľudí. Najprv dokonca nechceli veriť, že je reálny a mysleli si, že je výplodom umelej inteligencie. Potvrdilo sa, že to tak nie je a ostrov naozaj existuje. 

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Miestnemu obyvateľovi Britskej Kolumbie menom Rocky Avery sa v auguste podarilo zachytiť na video nový plávajúci ostrov. Ako ukazujú jeho zábery, nachádza sa na hladine jazera Williston a je nahusto pokrytý stromami.

Potom sa stratil

„Na jazere Williston sa nachádza nový plávajúci ostrov. Pred pár dňami bol pri ramene Peace Arm, ale netuším, kde je dnes,“ uviedol Avery vo svojom príspevku. Nový ostrov, ktorý portál ScienceAlert definuje skôr ako „plávajúcu plť so stromami a ďalšími rastlinami,“ zmizol. Avery sa len pred dvoma dňami v komentároch podelil s radostnou správou, a to, že ostrov znova našli. Vyvrátil tým akékoľvek pochybnosti o jeho existencii.

Za správou priehrady stojí energetická spoločnosť BC Hydro. Jej hovorca Bob Gammer pre CBC uviedol, že spočiatku bol skeptický k pôvodu Averyho videa. Dôvodom bolo, že v dnešnej dobe na internete môžeme ľahko naraziť na zábery generované umelou inteligenciou a niekedy je ich skutočne náročné rozoznať od reality. Satelitné snímky však potvrdili, že plávajúci ostrov na jazere nebol výplodom umelej inteligencie, ale niekde tam na jazere sa skutočne nachádza.

Umiestnite naň lokalizátor, odkazuje verejnosť

V pondelok Rocky Avery zverejnil nové fotografie ostrova aj s popisom, že bol opäť nájdený. Ľudia v komentároch začali žartovať o tom, že by niekto naň mal umiestniť GPS lokalizátor, aby sa situácia s jeho zmiznutím už neopakovala. „Je čas naň umiestniť vlajku a prevziať ho,“ humorne podotkol ďalší z množstva komentujúcich.

Podľa Gammera sa dĺžka ostrova odhaduje na približne 140 metrov a jeho šírka na 70 metrov.

Ako je možné, že sa na jazere len tak objavil ostrov, ktorý predtým neexistoval?

Presný pôvod nového plávajúceho ostrova podľa Gammera určiť nevedia, no je tu jedna pravdepodobná teória, s ktorou môže súvisieť.

Vodná nádrž Williston je siedmou najväčšou na svete a je viditeľná aj z vesmíru. V dôsledku daždivého leta a roztopenej snehovej pokrývky hladina nádrže stúpla až po okraj a naplnila sa vôbec prvýkrát za 14 rokov. A práve to môže súvisieť s objavením ostrova – ako hladina vody v nádrži stúpala, tento plávajúci kus sa mohol uvoľniť od pevniny a vietor ho odniesol na otvorenú vodu.

Viktóriine jazero
Viktóriine jazero, foto: Needxpix

Plávajúce ostrovy sa na priehradách objavujú

Plávajúce ostrovy sa z času na čas na priehradách objavia. Dobrým príkladom sú plávajúce ostrovy na Viktóriinom jazere, ktoré je najväčším jazerom v Afrike a najväčším tropickým jazerom sveta, ktoré majú vplyv aj na miestny rybolov či dopravu.

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