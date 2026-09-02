Izrael má plán na vysídlenie Palestínčanov z Pásma Gazy: Čaká sa na riešenie Spojených štátov amerických

Izrael má pripravené plány na vysídlenie Palestínčanov z Pásma Gazy, ale čaká, kým Spojené štáty vyriešia, kam ich presunúť, vyhlásil v stredu izraelský minister obrany Jisrael Kac. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
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Izrael je pripravený dostať obyvateľov preč akýmkoľvek spôsobom
„V konečnom dôsledku bez tejto migrácie neexistuje žiadne skutočné riešenie pre Gazu,“ povedal Kac na tlačovej konferencii. Izraelská vláda je podľa jeho slov „pripravená dostať ich preč – po mori, letecky, akýmkoľvek možným spôsobom“.
AFP pripomína, že americký prezident Donald Trump vlani po návrate do Bieleho domu uviedol, že Palestínčania nemajú „žiadnu inú možnosť“, ako opustiť Pásmo Gazy, ktoré je spustošené izraelskými útokmi. Okrem toho navrhol, aby bolo toto palestínske územie prebudované na dovolenkové letovisko pod kontrolou Spojených štátov.
Trump upustil od tejto myšlienky, ktorú rázne odmietli viaceré krajiny vrátane Egypta, ktorý susedí s Pásmom Gazy. Arabské štáty následne schválili plán obnovy tohto palestínskeho územia, ktorý by zabránil vysídleniu tamojších obyvateľov.
Čaká sa na Spojené štáty americké
Americký návrh odsúdili aj samotní Palestínčania, pre ktorých by podľa AFP snaha o ich presídlenie pripomínala Nakbu (pohromu) – masové vysídlenie Palestínčanov v roku 1948 počas vzniku Izraela. Pri ohlasovaní prímeria v Pásme Gazy v októbri 2025 Trump predstavil 20-bodový plán pre toto územie, ktoré nezahŕňalo žiadne násilné vysídlenie. Kac tvrdí, že Trump len „pozastavil“ túto myšlienku, keďže hľadá krajiny, ktoré by prijali Palestínčanov, keďže Egypt neprichádza do úvahy.
„Tento plán nie je zrušený, celý čas sa o ňom diskutuje, dokonca aj teraz, a ja si myslím, že neexistuje žiadne iné riešenie, ktoré by bolo v záujme všetkých,“ povedal izraelský minister. Na realizáciu tohto plánu sú podľa Kaca potrebné Spojené štáty americké. Dodal, že Izrael dostane ich súhlas vtedy, keď bude jasné, že palestínske militantné hnutie Hamas neplní svoje záväzky, ktoré vyplývajú z dohody o prímerí.
Odísť chce vraj 80 % obyvateľov
Kac tiež povedal, že 80 percent obyvateľov Pásma Gazy chce odísť, no Hamas im v tom braní. AFP poznamenala, že minister neuviedol zdroj tejto informácie. Násilné vysídlenie civilistov z okupovaného územia je podľa Ženevského dohovoru považované za vojnový zločin.
Na základe spomínanej dohody o prímerí sa izraelskí vojaci majú stiahnuť z Pásma Gazy. Premiér Benjamin Netanjahu v stredu navštívil izraelské jednotky na tomto území a vyhlásil, že sa nestiahnu. „Kontrolujeme túto oblasť. Nesťahujeme sa. Zostávame na tejto línii,“ vyhlásil Netanjahu na tzv. žltej línii, ktorá rozdeľuje oblasti pod kontrolou Izraela a Hamasu.
Podľa premiéra jeho krajina kontroluje 60 percent palestínskeho územia a eliminuje „teroristov,“ ktorí ohrozujú židovský štát. Netanjahu hovorí, že robia všetko pre dosiahnutie cieľa, ktorým je odzbrojiť Hamas.
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