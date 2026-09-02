O prácu môže prísť ďalších 10-tisíc ľudí. Obrovská firma prepúšťa, miliardy investuje do umelej inteligencie

Oracle sa pripravuje na ďalšie výrazné znižovanie počtu zamestnancov. Podľa aktuálnych správ môže v Indii prísť o prácu približne 3 000 ľudí, pričom celosvetovo sa hovorí o ďalších tisícoch pracovných miest. Technologický gigant pritom zažíva rekordný rast.
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Firma má za sebou mimoriadne silný rok. Spoločnosť vo fiškálnom roku 2026 zvýšila svoje tržby o 17 percent na rekordných 67,4 miliardy dolárov. Ešte výraznejšie rástol cloudový biznis, ktorého tržby stúpli o 39 percent na 34 miliárd dolárov. Čistý zisk dosiahol 17 miliárd dolárov, čo predstavovalo medziročný nárast o 36 percent.
Napriek tomu Oracle výrazne znižuje počet svojich zamestnancov. Už počas roka 2026 firma zredukovala svoju pracovnú silu približne o 21 000 ľudí, čo predstavovalo asi 13 percent zamestnancov. A teraz sa hovorí o ďalšej vlne.
V Indii môže skončiť približne 3 000 ľudí
Podľa aktuálnych správ môže Oracle v Indii zrušiť približne 3 000 pracovných miest. Informácie o ďalších škrtoch sa objavili už v auguste, keď sa hovorilo o príprave nového kola reštrukturalizácie. Niektoré správy hovoria o tom, že celosvetovo môže byť ohrozených približne 7 000 až 10 000 pracovných miest.
Presný rozsah však zatiaľ nie je potvrdený a Oracle novú globálnu vlnu prepúšťania oficiálne neoznámil. Pozornosť sa sústredila najmä na 1. september, keď sa začalo nové fiškálne obdobie Oracle. Zamestnanci v USA aj Indii podľa správ očakávali, či nedostanú hromadné oznámenia o prepustení. Tie však v očakávanom čase neprišli. To však nemusí znamenať, že plánované škrty boli úplne zrušené.
O prácu už prišlo 21 000 ľudí
Ako sme informovali, Oracle už pritom výrazne znižoval počet zamestnancov. Počas fiškálneho roka 2026 klesol počet pracovníkov spoločnosti zo približne 162-tisíc na 141-tisíc, čo znamená úbytok približne 21-tisíc ľudí. Teraz sa však podľa najnovších správ pripravovala ďalšia vlna škrtov.
Business Insider s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou a interný dokument informoval, že manažéri mali identifikovať ďalších zamestnancov, ktorých by sa prepúšťanie mohlo týkať. V niektorých tímoch by škrty mohli zasiahnuť dvojciferné percento pracovníkov.
Miliardy smerujú do AI
Dôvodom reštrukturalizácie má byť predovšetkým obrovský tlak na výdavky spojené s cloudom a umelou inteligenciou. Oracle v poslednom období masívne investuje do dátových centier a infraštruktúry potrebnej na prevádzku AI služieb. Firma tak potrebuje presúvať peniaze do oblastí, ktoré považuje za strategické pre ďalší rast.
Výsledky ukazujú, prečo je cloud pre Oracle čoraz dôležitejší. V poslednom štvrťroku fiškálneho roka 2026 narástli celkové tržby o 21 percent na 19,2 miliardy dolárov. Cloudové tržby sa zvýšili o 47 percent a samotná cloudová infraštruktúra dokonca o 93 percent.
Oracle pritom už otvorene priznal, že umelá inteligencia ovplyvňuje aj počet pracovných miest vo firme. Vo svojej výročnej správe spoločnosť uviedla, že zavádzanie a využívanie technológií AI už viedlo k znižovaniu počtu zamestnancov a môže v tom pokračovať aj v budúcnosti. Počas fiškálneho roka 2026 zároveň Oracle vynaložil približne 1,84 miliardy dolárov na odstupné a ďalšie náklady spojené s reštrukturalizáciou.
Zakladateľ Oracle patrí medzi najbohatších ľudí sveta
Za úspechom Oracle stojí jej spoluzakladateľ Larry Ellison, ktorého príbeh je sám o sebe pozoruhodný. Nikdy nedokončil vysokú školu, počas prvých rokov kariéry vystriedal viacero zamestnaní a až neskôr objavil oblasť, ktorá mu napokon priniesla obrovské bohatstvo. Programovanie.
V roku 1977 založil spolu s Bobom Minerom a Edom Oatesom spoločnosť Software Development Laboratories, z ktorej sa neskôr stal technologický gigant Oracle. Firma pritom začínala prakticky od nuly. Ellison do začiatku vložil približne 1 200 dolárov z vlastných peňazí.
Dnes patrí Oracle medzi najväčšie technologické spoločnosti sveta a samotný Ellison sa v posledných rokoch pravidelne objavuje na vrchole rebríčkov najbohatších ľudí planéty.
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