O prácu môže prísť ďalších 10-tisíc ľudí. Obrovská firma prepúšťa, miliardy investuje do umelej inteligencie

Sídlo spoločnosti Oracle

Håkan Dahlström, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Martin Cucík
Známa technologická spoločnosť už výrazne znížila počet zamestnancov, no ďalšie škrty môžu prísť už v najbližších týždňoch.

Oracle sa pripravuje na ďalšie výrazné znižovanie počtu zamestnancov. Podľa aktuálnych správ môže v Indii prísť o prácu približne 3 000 ľudí, pričom celosvetovo sa hovorí o ďalších tisícoch pracovných miest. Technologický gigant pritom zažíva rekordný rast.

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Firma má za sebou mimoriadne silný rok. Spoločnosť vo fiškálnom roku 2026 zvýšila svoje tržby o 17 percent na rekordných 67,4 miliardy dolárov. Ešte výraznejšie rástol cloudový biznis, ktorého tržby stúpli o 39 percent na 34 miliárd dolárov. Čistý zisk dosiahol 17 miliárd dolárov, čo predstavovalo medziročný nárast o 36 percent.

Napriek tomu Oracle výrazne znižuje počet svojich zamestnancov. Už počas roka 2026 firma zredukovala svoju pracovnú silu približne o 21 000 ľudí, čo predstavovalo asi 13 percent zamestnancov. A teraz sa hovorí o ďalšej vlne.

V Indii môže skončiť približne 3 000 ľudí

Podľa aktuálnych správ môže Oracle v Indii zrušiť približne 3 000 pracovných miest. Informácie o ďalších škrtoch sa objavili už v auguste, keď sa hovorilo o príprave nového kola reštrukturalizácie. Niektoré správy hovoria o tom, že celosvetovo môže byť ohrozených približne 7 000 až 10 000 pracovných miest.

Larry Ellison, Oracle
Oracle PR, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Presný rozsah však zatiaľ nie je potvrdený a Oracle novú globálnu vlnu prepúšťania oficiálne neoznámil. Pozornosť sa sústredila najmä na 1. september, keď sa začalo nové fiškálne obdobie Oracle. Zamestnanci v USA aj Indii podľa správ očakávali, či nedostanú hromadné oznámenia o prepustení. Tie však v očakávanom čase neprišli. To však nemusí znamenať, že plánované škrty boli úplne zrušené.

O prácu už prišlo 21 000 ľudí

Ako sme informovali, Oracle už pritom výrazne znižoval počet zamestnancov. Počas fiškálneho roka 2026 klesol počet pracovníkov spoločnosti zo približne 162-tisíc na 141-tisíc, čo znamená úbytok približne 21-tisíc ľudí. Teraz sa však podľa najnovších správ pripravovala ďalšia vlna škrtov.

Business Insider s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou a interný dokument informoval, že manažéri mali identifikovať ďalších zamestnancov, ktorých by sa prepúšťanie mohlo týkať. V niektorých tímoch by škrty mohli zasiahnuť dvojciferné percento pracovníkov.

Miliardy smerujú do AI

Dôvodom reštrukturalizácie má byť predovšetkým obrovský tlak na výdavky spojené s cloudom a umelou inteligenciou. Oracle v poslednom období masívne investuje do dátových centier a infraštruktúry potrebnej na prevádzku AI služieb. Firma tak potrebuje presúvať peniaze do oblastí, ktoré považuje za strategické pre ďalší rast.

Výsledky ukazujú, prečo je cloud pre Oracle čoraz dôležitejší. V poslednom štvrťroku fiškálneho roka 2026 narástli celkové tržby o 21 percent na 19,2 miliardy dolárov. Cloudové tržby sa zvýšili o 47 percent a samotná cloudová infraštruktúra dokonca o 93 percent.

Oracle pritom už otvorene priznal, že umelá inteligencia ovplyvňuje aj počet pracovných miest vo firme. Vo svojej výročnej správe spoločnosť uviedla, že zavádzanie a využívanie technológií AI už viedlo k znižovaniu počtu zamestnancov a môže v tom pokračovať aj v budúcnosti. Počas fiškálneho roka 2026 zároveň Oracle vynaložil približne 1,84 miliardy dolárov na odstupné a ďalšie náklady spojené s reštrukturalizáciou.

Zakladateľ Oracle patrí medzi najbohatších ľudí sveta

Za úspechom Oracle stojí jej spoluzakladateľ Larry Ellison, ktorého príbeh je sám o sebe pozoruhodný. Nikdy nedokončil vysokú školu, počas prvých rokov kariéry vystriedal viacero zamestnaní a až neskôr objavil oblasť, ktorá mu napokon priniesla obrovské bohatstvo. Programovanie.

Larry Ellison
Foto: SITA/AP

V roku 1977 založil spolu s Bobom Minerom a Edom Oatesom spoločnosť Software Development Laboratories, z ktorej sa neskôr stal technologický gigant Oracle. Firma pritom začínala prakticky od nuly. Ellison do začiatku vložil približne 1 200 dolárov z vlastných peňazí.

Dnes patrí Oracle medzi najväčšie technologické spoločnosti sveta a samotný Ellison sa v posledných rokoch pravidelne objavuje na vrchole rebríčkov najbohatších ľudí planéty.

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