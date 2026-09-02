Žena kusom podlahy na smrť ubila 4 šteniatka. Ich telá vyhodila do odpadkov

Foto: Facebook/ Polícia Slovenskej republiky

Petra Sušaninová
TASR
Šteniatka vložila do igelitovej tašky a ubila ich.

Z prečinu usmrtenia spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu obvinil vyšetrovateľ environmentálnej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru (PZ) 61-ročnú ženu z obce Varhaňovce v okrese Prešov. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia PZ Lea Vilhanová.

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Žene hrozí 5 rokov za mrežami

„Podľa doterajších zistení mala obvinená začiatkom júla 2025 v drevárni pri rodinnom dome vložiť do igelitovej tašky päť novonarodených šteniatok. Tie krátko predtým porodila päťročná sučka kríženca patriaca synovi obvinenej,“ uviedla Vilhanová.

Ako pokračovala, obvinená mala následne tašku položiť na zem a päťkrát do nej udrieť veľkým kusom plávajúcej podlahy. V dôsledku útoku štyri zo šteniatok uhynuli. Obvinená mala následne tašku so šteniatkami vložiť do plastového kontajnera na odpad. „V prípade preukázania viny obvinenej hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov,“ skonštatovala Vilhanová.

Polícia v tejto súvislosti upozorňuje občanov, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zanedbaniu starostlivosti, zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti.

Ubité šteniatka
Foto: Facebook/ Polícia Slovenskej republiky

Muž ubil dvojmesačné psíča

O podobnom incidente sme vás informovali aj v máji tohto roka. Mimoriadne brutálny prípad týrania zvieraťa riešil Okresný súd Trebišov. Muž zo Sečoviec podľa rozsudku kladivom ubil na smrť len dvojmesačné šteňa. Súd ho uznal za vinného a rozhodol aj o ochrannom psychiatrickom liečení.

O prípade informovala polícia na sociálnej sieti. „Sudca Okresného súdu Trebišov uznal za vinného 33-ročného muža zo Sečoviec za spáchanie prečinu týrania zvierat podľa § 305a Trestného zákona,“ uviedla polícia.

K tragickému incidentu došlo v marci 2025 v nočných hodinách medzi príbytkami v marginalizovanej skupine obyvateľstva pred mestom Trebišov. Muž podľa zistení súdu usmrtil dvojmesačné šteňa kríženca psa mimoriadne krutým spôsobom. „Kladivom mu zasadil tri údery do oblasti hlavy, čím mu spôsobil trieštivú zlomeninu čelovej a temennej kosti, krvácanie do dutiny lebečnej a rozsiahle poškodenie mozgového tkaniva,“ priblížila polícia. Zviera podľa zverejnených informácií uhynulo v dôsledku bolestivého, krutého a trýznivého konania.

Súd obvinenému uložil trest odňatia slobody v trvaní jedného roka s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu dvoch rokov. Zároveň mu nariadil probačný dohľad. „Súčasťou rozhodnutia bolo aj uloženie ochranného psychiatrického liečenia ambulantnou formou,“ doplnila polícia.

Polícia v súvislosti s prípadom pripomenula, že týranie zvierat je protiprávne konanie. „Akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti,“ upozornila polícia.

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