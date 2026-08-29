Nedostatok cukru za vojny spustil nečakaný efekt: Vedci sledovali 64 761 ľudí, rozdiely sú dramatické

Deti a cukor

Foto: Bundesarchiv, Bild 146-1973-010-11 / CC-BY-SA 3.0 DE, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons / Pexels

Petra Sušaninová
Zdravie
Čo sa stane, ak človek v detstve dostáva len obmedzené množstvo cukru?

Písal sa január 1940 a Spojené kráľovstvo čelilo vážnemu problému. Nemecké útoky na dovozné lode spôsobili, že hrozil extrémny nedostatok potravín. Do platnosti preto vstúpilo prísne delenie potravín, vrátane tých základných. Na prídel bol aj cukor. Vedci sa chopili príležitosti a rozhodli sa preskúmať, aký to malo vplyv na ľudí o niekoľko desaťročí neskôr.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Ako vplýva na zdravie nižší príjem cukru v detstve?

Ako informuje web Science Alert, prostredníctvom PNAS bola nedávno publikovaná štúdia, ktorá sa zaoberala otázkou, ako na zdravie detí narodených po druhej svetovej vojne vplýval obmedzený príjem cukru v tej dobe. Výskumníci analyzovali zdravotné údaje 64 761 ľudí, ktorí sa narodili v Spojenom kráľovstve v rokoch 1951 až 1956.

Viac z témy Zdravie:
1.
Onkológ varuje pred 5 vecami, ktoré doma nemá. Môžu spôsobovať rakovinu
2.
Lacné zuby z Turecka či zo Srbska môžu vyjsť poriadne draho. Slovenský zubár upozorňuje na možné riziká
3.
Nie každé akné či PMS znamená nejakú poruchu, upozorňuje gynekologička. Je epidémia hormonálnych ochorení skutočná?
Zobraziť všetky články (90)

Prídelový systém sa náhle skončil v septembri 1953, pričom spotreba cukru sa následne veľmi rýchlo zdvojnásobila. Zameraním sa na obdobie medzi rokmi 1951 až 1956, ktoré zahŕňalo obidve fázy (pred a po zrušení prídelového systému), mohli výskumníci porovnať zdravotný stav v dospelosti u detí, ktoré strávili svojich prvých 1 000 dní (od počatia do veku dvoch rokov) v období prídelového systému na cukor, s deťmi, ktoré sa narodili bezprostredne po jeho zrušení a obmedzenia sa ich už netýkali.

Kocky cukru
Ilustračná foto: Pexels

Nejde o prvú podobnú štúdiu. Už predchádzajúce výskumy ukázali, že u detí, ktoré konzumovali menej cukru, hrozí v dospelosti nižšie riziko vzniku chronických ochorení, ale aj Alzheimerovej choroby. Aj ich celkové kardiovaskulárne zdravie je lepšie.

Nižšie riziko vzniku rakoviny či chronických ochorení

V súčasnej štúdii sa vedci venovali aj otázke, ako to vplýva na rakovinu. Ukázalo sa, že u detí, ktoré konzumovali menej cukru, bolo v dospelosti riziko vzniku rakoviny výrazne nižšie. Riziko vzniku rakoviny pečene bolo nižšie o 69 %. Zaznamenané bolo aj nižšie riziko vzniku rakoviny prostaty (o 52 %), rakoviny prsníka (o 36 %), či rakoviny pľúc (o 41 %).

U detí, ktoré mali obmedzený príjem cukru, vedci tiež častejšie pozorovali dlhšie teloméry, teda koncové časti chromozómov. Chránia genetický materiál a spájajú sa s dlhovekosťou. Pochopiteľne, je nutné prihliadnuť na to, že doba bola v tom čase iná. Obchody neboli plné lákadiel a na rodičov neútočili z každej strany najrôznejšie reklamy na produkty.

Cukor na stole
Ilustračná foto: Pexels

Deti si však lepšie stravovacie návyky niesli so sebou aj v dospelosti. Deti, ktoré mali v detstve obmedzený príjem cukru, aj o 50 rokov neskôr dbali o to, aby bola ich strava pestrá a jedli menšie porcie jedla.

Prečo je to tak?

Vedci si nie sú celkom istí, prečo je to tak. Jedna z teórií však hovorí, že ak je človek v detstve vystavený menej sladkým jedlám, ovplyvní to jeho preferencie v dospelosti. Ovplyvňujú nás dva mechanizmy. Jeden z nich je biologický, teda to, ako stravovanie v detstve ovplyvňuje náš metabolizmus či imunitu. Druhý je behaviorálny a týka sa toho, na aké stravovanie sme si navykli.

V čase vojny bola celá generácia detí nútená obmedziť príjem cukru. Ide však o úroveň, ktorá je porovnateľná s tou, ktorú dnes Svetová zdravotnícka organizácia odporúča pre všetkých. Dospelým, ale aj deťom odporúča znížiť príjem voľných cukrov na menej ako 10 % celkového energetického príjmu. Medzi voľné cukry patria monosacharidy a disacharidy pridávané do potravín a nápojov, ale aj cukry prirodzene prítomné v mede, sirupoch, ovocných šťavách.

Ak vás zaujíma viac tém zo sveta vedy, prečítajte si napríklad náš článok o tom, čo spraví s vašimi hormónmi ranná šálka kávy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nedopečené kurča nie je najväčšie riziko grilovačky. Hygienička varuje pred nebezpečnou zónou

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Budú na Výročie SNP a Deň Ústavy SR otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Výročie SNP a Deň Ústavy SR otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Ochutnali sme dokonalé pivo, ďalší podnik úplne prepadol. S odborníkom sme testovali slovenské prevádzky
Ochutnali sme dokonalé pivo, ďalší podnik úplne prepadol. S odborníkom sme testovali slovenské prevádzky
Bola som na jazykovom pobyte v zahraničí: Zaplatila som 4 095 eur a moja spolužiačka mala 60 rokov
Slováci a Česi v zahraničí
Bola som na jazykovom pobyte v zahraničí: Zaplatila som 4 095 eur a moja spolužiačka mala 60 rokov
Sofia je odborníčka na kórejskú kozmetiku: Skincare kórejských žien nemá 10 krokov. Produkty sú o 30 % lacnejšie
Zdravie
Sofia je odborníčka na kórejskú kozmetiku: Skincare kórejských žien nemá 10 krokov. Produkty sú o 30 % lacnejšie
Kúpali sme sa „v skrytom klenote východu“. Za vstup sa neplatí, veľké pivo aj kofola stoja 2 €
Tip na výlet
Kúpali sme sa „v skrytom klenote východu“. Za vstup sa neplatí, veľké pivo aj kofola stoja 2 €
Krádež Mony Lisy otriasla svetom umenia. Obraz zmizol na dva roky, podozrievali aj Picassa
Mona Lisa
Krádež Mony Lisy otriasla svetom umenia. Obraz zmizol na dva roky, podozrievali aj Picassa

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac