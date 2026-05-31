Blanár si mal predvolať ruského veľvyslanca, tvrdí Korčok: Hovorí o bizarnom postupe a strachu z reakcie Kremľa

Nina Malovcová
Ivan Korčok kritizuje Juraja Blanára.

Podpredseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Ivan Korčok kritizoval šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára po tom, čo ministerstvo potvrdilo predvolanie ruského veľvyslanca v súvislosti s incidentom v Rumunsku. Podľa Korčoka vláda postupovala potichu a snažila sa vyhnúť otvorenej kritike Ruska.

Korčok reagoval na situáciu po tom, čo bezpilotné lietadlo, podľa rumunských úradov pravdepodobne z Ruska, narazilo v noci na piatok do strechy bytového domu v meste Galati. Pri incidente utrpela ľahké zranenia 53-ročná žena a 14-ročný chlapec. Rumunská hlava štátu následne zvolala zasadnutie Najvyššej rady národnej obrany, ktorá má riešiť dôsledky incidentu.

Korčok: Blanár sa nechcel dotknúť Ruska

Korčok vo svojom príspevku na sociálnej sieti napísal, že minister zahraničných vecí síce ruského veľvyslanca predvolal, no urobil to bez verejnej komunikácie. „Tak predsa! Juraj Blanár nakoniec priznal, že si predvolal ruského veľvyslanca, aby protestoval proti ruskému útoku na Rumunsko. Tlieskame. Až na to, že Juraj Blanár to urobil potichu, bez informovania verejnosti,“ uviedol Ivan Korčok.

Podľa neho takýto postup v diplomatickej praxi naznačuje snahu nezhoršiť vzťahy s druhou stranou. „V diplomatickej praxi to znamená, že takto to urobíte vtedy, keď sa nechcete protistrany – ruského agresora – nijako dotknúť,“ napísal Korčok.

Kritika smerovala aj na koalíciu

Bývalý minister zároveň tvrdí, že Blanár sa obáva reakcie koaličných partnerov a politikov, ktorí majú k Rusku zmierlivejší postoj. „V skutočnosti sa ale Juraj Blanár bojí dotknúť nielen Rusov, ale najmä Danka, Fica a Republiky,“ odkázal Korčok. V závere príspevku kritizoval aj spôsob, akým minister podľa neho interpretoval stanovisko ruskej strany.

Foto: TASR/AP

„A úplný bizár na záver: J. Blanár si, ako inak, úplne osvojil vysvetlenie ruského veľvyslanca, že zodpovední sú aj tak Ukrajinci, lebo oni odklonili ruský dron. Cirkus Humberto ticho závidí,“ dodal.

Korčok zároveň ironicky poznamenal, že po predvolaní ruského veľvyslanca môže teraz nasledovať kritika samotného Blanára zo strany koaličných partnerov. „Je veľmi pravdepodobné, že teraz si Blanára predvolá Danko a ten o tom veru informovať bude,“ napísal na záver.

