Našli muníciu, priniesli si ju domov: Na sídlisku v Košiciach prebieha evakuácia

Na sídlisku Dragovských hrdinov v Košiciach práve prebieha evakuácia. Dôvodom je nález munície. Podľa prvotných informácií ju mala nájsť osoba a priniesť si ju domov. Munícia sa našla v lesnom poraste.
Podľa polície už s predmetom nikto nemanipuluje a prebieha preventívna evakuácia. „Policajti prijímajú všetky potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a spolupracujú s ďalšími záchrannými zložkami. Žiadame verejnosť, aby rešpektovala pokyny policajtov, nevstupovala do vyznačeného priestoru a nepribližovala sa k miestu zásahu,“ píšu policajti na sociálnej sieti.
Na mieste sa nachádzajú evakuačné autobusy Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Obyvatelia dotknutých bytov už svoje byty opustili. „Situáciu máme pod kontrolou. Okolie je zabezpečené a na mieste sa momentálne nachádza policajný pyrotechnik,“ uviedla polícia.
