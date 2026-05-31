Vážna nehoda pri Českých Budějoviciach: Po zrážke autobusu s autom hlásia viac ako desať zranených

Viac ako desať osôb vrátane cudzincov v nedeľu utrpelo zranenia pri zrážke autobusu s osobným automobilom neďaleko Českých Budějovíc. Na sociálnej sieti X o tom informovala Polícia ČR, píše TASR.
„Cesta je uzavretá. Dážď, búrka, choďte opatrne. Zatiaľ máme hlásených viac ako desať zranených osôb z oboch vozidiel. V autobuse cestovali cudzinci,“ napísala v príspevku česká polícia. Nehoda sa stala pri obci Boršov nad Vltavou a zasahujú pri nej všetky zložky integrovaného záchranného systému (IZS).
Všechny složky IZS aktuálně řeší DN autobusu a OA na silnici č 143 u Boršova nad Vltavou. Silnice je uzavřena. Déšť, bouřka, jeďte opatrně. Zatím máme hlášeno víc jak deset zraněných osob z obou vozidel. V autobuse cestovali cizinci. #policiejhc pic.twitter.com/FI81CXEkkL
— Policie ČR (@PolicieCZ) May 31, 2026
Zdravotnícke záchranné služby Juhočeského kraja (ZZS JčK) na sociálnych sieťach napísali, že ošetrili celkom trinásť pacientov. „Jedna žena utrpela ťažké mnohopočetné poranenia, jeden muž stredne ťažké poranenia. U zvyšných desiatich pacientov dominujú ľahké zranenia,“ uviedli s tým, že päť zranených bolo prevezených do nemocnice v Českom Krumlove a osem do Českých Budějovíc.
Nahlásiť chybu v článku