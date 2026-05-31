Vážna nehoda pri Českých Budějoviciach: Po zrážke autobusu s autom hlásia viac ako desať zranených

Nina Malovcová
TASR
Nehoda sa stala pri obci Boršov nad Vltavou a zasahujú pri nej všetky zložky integrovaného záchranného systému (IZS).

Viac ako desať osôb vrátane cudzincov v nedeľu utrpelo zranenia pri zrážke autobusu s osobným automobilom neďaleko Českých Budějovíc. Na sociálnej sieti X o tom informovala Polícia ČR, píše TASR.

„Cesta je uzavretá. Dážď, búrka, choďte opatrne. Zatiaľ máme hlásených viac ako desať zranených osôb z oboch vozidiel. V autobuse cestovali cudzinci,“ napísala v príspevku česká polícia. Nehoda sa stala pri obci Boršov nad Vltavou a zasahujú pri nej všetky zložky integrovaného záchranného systému (IZS).

Zdravotnícke záchranné služby Juhočeského kraja (ZZS JčK) na sociálnych sieťach napísali, že ošetrili celkom trinásť pacientov. „Jedna žena utrpela ťažké mnohopočetné poranenia, jeden muž stredne ťažké poranenia. U zvyšných desiatich pacientov dominujú ľahké zranenia,“ uviedli s tým, že päť zranených bolo prevezených do nemocnice v Českom Krumlove a osem do Českých Budějovíc.

