Leto začne poriadne divoko: Počasie sa zbesnie, prídu búrky. Ochladí sa pod 20 stupňov

Pokojnejšie počasie dlho nevydrží. Už dnes podvečer sa k Slovensku začne od Rakúska približovať výraznejší búrkový systém a podľa meteorológov zasiahne najmä západ krajiny. Tým sa však séria búrok ani zďaleka nekončí. Pondelok 1. júna, ktorý odštartuje meteorologické leto, prinesie ďalšiu vlnu dažďa, prehánok a búrok.
Podľa portálu iMeteo a aktuálnych meteorologických predpovedí sa nad našou oblasťou bude v najbližších dňoch striedať niekoľko frontálnych systémov. Po krátkom utorkovom upokojení sa už v strede týždňa počasie opäť zhorší a návrat búrok pocíti väčšina Slovenska.
Búrky dorazia ešte dnes večer
Aktuálne modely naznačujú, že prvé búrky by mohli doraziť medzi 17.00 až 18.00 h, najmä do oblasti Záhoria a Bratislavského kraja. Ešte pred dažďom začne citeľne zosilňovať vietor a jeho nárazy môžu prekročiť hranicu 15 m/s.
Meteorológovia odporúčajú neparkovať autá pod stromami a obmedziť pohyb v ich blízkosti. Následne sa pridá intenzívnejší dážď a lokálne aj slabšia blesková aktivita. Búrkový systém by mal po postupe nad Slovensko postupne slabnúť, no aj tak môže na niektorých miestach spadnúť okolo 10 mm zrážok.
Meteorologické leto začne upršaným počasím
Pondelok prinesie prevažne oblačné až zamračené počasie. Už počas noci z nedele na pondelok sa od severozápadu začnú rozširovať ďalšie prehánky, dážď aj búrky.
Nočné teploty klesnú na 13 až 18 °C a počas dňa vystúpia väčšinou na 15 až 20 °C. Na západe a juhu môže byť lokálne 25 až 26 °C, no sever krajiny zostane chladnejší. Meteorológovia upozorňujú, že najmä na strednom Slovensku môže počas pondelka spadnúť aj 15 až 30 mm zrážok. Pri búrkach môže vietor prechodne výraznejšie zosilnieť.
Utorok prinesie krátke zlepšenie
Po daždivom začiatku týždňa sa situácia v utorok dočasne upokojí. Ako dodáva Slovenský hydrometeorologický ústav studený front sa presunie ďalej na východ a nad Slovenskom sa vytvorí nevýrazné tlakové pole. Očakáva sa malá až prechodne zväčšená oblačnosť. Na východe môže ešte miestami pršať, inde sa zrážky objavia len ojedinele. V noci a ráno sa lokálne môže vytvoriť hmla. Teploty sa opäť zvýšia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 28 °C, na severe miestami okolo 21 °C. Vietor bude prevažne severný, neskôr postupne zoslabne.
Streda už opäť prinesie zmenu. Od juhozápadu začne postupovať ďalší studený front, ktorý sa bude nad našou oblasťou vlniť. To znamená návrat dažďa, prehánok aj búrok. V noci sa môžu prvé prehánky a búrky objaviť najmä na juhozápade. Počas dňa bude na väčšine územia pršať a lokálne sa opäť vytvoria búrky. Meteorológovia upozorňujú aj na dusné počasie. Denné maximá sa budú pohybovať od 19 do 24 °C, na juhu a východe môže byť miestami okolo 26 °C. Pri búrkach môže vietor krátkodobo zosilnieť.
Premenlivé počasie vydrží až do víkendu
Ani záver týždňa neprinesie stabilné leto. Vo štvrtok bude prevažne oblačno až zamračené, na viacerých miestach sa očakávajú prehánky alebo dážď a ojedinele aj búrky. Denné teploty vystúpia na 21 až 26 °C, na severe zostane chladnejšie.
Premenlivé počasie vydrží podľa meteorológov aj počas víkendu. Od piatka do nedele treba opäť počítať s prehánkami, občasným dažďom a lokálne aj s búrkami. Teploty budú kolísať od 19 do 28 °C. Meteorológovia zatiaľ hodnotia nadchádzajúce obdobie ako teplotne normálne, no zároveň upozorňujú, že počasie bude počas celého týždňa veľmi nestabilné.
