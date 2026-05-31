Sex po 70 nekončí. Niektoré polohy však môžu byť pre seniorov nebezpečné. Číslo 1 mnohých prekvapí

S pribúdajúcim vekom nemusia vaše obľúbené sexuálne polohy starnúť tak elegantne ako vy. Po desaťročiach predvádzania flexibility v posteli si po sedemdesiatke môžete všimnúť, že vás bolia kĺby, chrbát a možno sa už neohýbate tak ľahko ako predtým. Neznamená to však, že pre vás musí sexuálny život nutne skončiť.
Sex po sedemdesiatke rozhodne nie je „pasé“. Vyžaduje si však viac adaptability a lepšie pochopenie toho, čo funguje a čo nie, vysvetľuje portál Huffpost. Ten spolu s odborníkmi zostavil zoznam polôh, ktoré môžu byť po sedemdesiatke rizikové alebo nepohodlné, a nezabudol ani na rady, čo vyskúšať namiesto nich.
„Sexuálna túžba nemá dátum spotreby a nemá ho ani potreba spojenia a potešenia. Otvorená komunikácia s partnerom – jasné vyjadrenie toho, čo je príjemné a čo nie – často vedie k hlbšej intimite, než akú páry zažívali v mladších rokoch,“ vysvetľuje Alicia Sinclair, sexuálna pedagogička a riaditeľka spoločnosti Le Wand.
Misionár
Prekvapivo ako prvá na zozname je asi najtradičnejšia sexuálna poloha, aká existuje.
„Tento bod ľudí často zaskočí,“ hovorí Annette Benedetti, koučka pre intimitu. „Až 75 % zlomenín bedrového kĺbu sa stáva ženám a hustota kostí po menopauze prudko klesá. Váha partnera tlačiaca na boky a panvu je presne ten typ vytrvalej sily, ktorá môže zlomiť krehkú stehennú kosť. Ak k tomu pridáte vaginálnu atrofiu a hlboký prienik zhora, hrozia aj trhliny a krvácanie.“
Alicia Sinclair dopĺňa: „Ležanie na chrbte pod váhou partnera môže stláčať chrbticu a sťažovať dýchanie, najmä u ľudí s osteoporózou alebo obmedzenou pohyblivosťou bedier.“
Čo vyskúšať namiesto toho:
- Použite klinový vankúš pod boky na zníženie záťaže drieku, alebo prejdite do polohy na boku, ktorá udržuje chrbticu v neutrálnej polohe.
- Upravená poloha „kovbojky“, kde je prijímajúci partner navrchu, sedí vzpriamene v lone partnera alebo kľačí. Táto poloha umožňuje kontrolovať hĺbku, tempo a tlak, ktorý prechádza cez telo partnera, nie cez kosti ženy.
Na psíka
„Dlhé kľačanie vyvíja značný tlak na kolená a zápästia a táto poloha môže destabilizovať spodnú časť chrbta,“ vysvetľuje Sinclair. „Pre každého s náhradou kolenného kĺbu, artritídou alebo problémami s rovnováhou je to reálne riziko zranenia.“
Benedetti dodáva, že z dôvodu hormonálnych zmien môže byť hlboký prienik zozadu časom nepohodlný až bolestivý pre citlivejšie tkanivá.
Čo vyskúšať namiesto toho:
- Variáciu v stoji s oporou, kde sa jeden partner nakloní nad posteľ alebo iný mäkký povrch, čím sa úplne odľahčia kolená.
- Poloha „lyžičky“ (naboku za sebou). Získate podobný uhol prieniku a pocit blízkosti, ale bez tlaku na kĺby.
Nahlásiť chybu v článku