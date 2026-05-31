Sex po 70 nekončí. Niektoré polohy však môžu byť pre seniorov nebezpečné. Číslo 1 mnohých prekvapí

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Ľudia po 70 si môžu pri sexe veľmi ľahko ublížiť.

S pribúdajúcim vekom nemusia vaše obľúbené sexuálne polohy starnúť tak elegantne ako vy. Po desaťročiach predvádzania flexibility v posteli si po sedemdesiatke môžete všimnúť, že vás bolia kĺby, chrbát a možno sa už neohýbate tak ľahko ako predtým. Neznamená to však, že pre vás musí sexuálny život nutne skončiť.

Sex po sedemdesiatke rozhodne nie je „pasé“. Vyžaduje si však viac adaptability a lepšie pochopenie toho, čo funguje a čo nie, vysvetľuje portál Huffpost. Ten spolu s odborníkmi zostavil zoznam polôh, ktoré môžu byť po sedemdesiatke rizikové alebo nepohodlné, a nezabudol ani na rady, čo vyskúšať namiesto nich.

Foto: Image by freepik

„Sexuálna túžba nemá dátum spotreby a nemá ho ani potreba spojenia a potešenia. Otvorená komunikácia s partnerom – jasné vyjadrenie toho, čo je príjemné a čo nie – často vedie k hlbšej intimite, než akú páry zažívali v mladších rokoch,“ vysvetľuje Alicia Sinclair, sexuálna pedagogička a riaditeľka spoločnosti Le Wand.

Misionár

Prekvapivo ako prvá na zozname je asi najtradičnejšia sexuálna poloha, aká existuje.

„Tento bod ľudí často zaskočí,“ hovorí Annette Benedetti, koučka pre intimitu. „Až 75 % zlomenín bedrového kĺbu sa stáva ženám a hustota kostí po menopauze prudko klesá. Váha partnera tlačiaca na boky a panvu je presne ten typ vytrvalej sily, ktorá môže zlomiť krehkú stehennú kosť. Ak k tomu pridáte vaginálnu atrofiu a hlboký prienik zhora, hrozia aj trhliny a krvácanie.“

Alicia Sinclair dopĺňa: „Ležanie na chrbte pod váhou partnera môže stláčať chrbticu a sťažovať dýchanie, najmä u ľudí s osteoporózou alebo obmedzenou pohyblivosťou bedier.“

Čo vyskúšať namiesto toho:

  • Použite klinový vankúš pod boky na zníženie záťaže drieku, alebo prejdite do polohy na boku, ktorá udržuje chrbticu v neutrálnej polohe.
  • Upravená poloha „kovbojky“, kde je prijímajúci partner navrchu, sedí vzpriamene v lone partnera alebo kľačí. Táto poloha umožňuje kontrolovať hĺbku, tempo a tlak, ktorý prechádza cez telo partnera, nie cez kosti ženy.

Na psíka

„Dlhé kľačanie vyvíja značný tlak na kolená a zápästia a táto poloha môže destabilizovať spodnú časť chrbta,“ vysvetľuje Sinclair. „Pre každého s náhradou kolenného kĺbu, artritídou alebo problémami s rovnováhou je to reálne riziko zranenia.“

Benedetti dodáva, že z dôvodu hormonálnych zmien môže byť hlboký prienik zozadu časom nepohodlný až bolestivý pre citlivejšie tkanivá.

Čo vyskúšať namiesto toho:

  • Variáciu v stoji s oporou, kde sa jeden partner nakloní nad posteľ alebo iný mäkký povrch, čím sa úplne odľahčia kolená.
  • Poloha „lyžičky“ (naboku za sebou). Získate podobný uhol prieniku a pocit blízkosti, ale bez tlaku na kĺby.

Nohy partnerky na ramenách

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
1 na 1
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Mount Everest
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Tip na výlet
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Nepôjde o zásadné opatrenia: Na rušenie rekreačných poukazov by doplatili domácnosti, hovorí expert
Nepôjde o zásadné opatrenia: Na rušenie rekreačných poukazov by doplatili domácnosti, hovorí expert

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac