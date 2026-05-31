Viktor Vincze priznal, čo ako otec berie ako zlyhanie. O rodičovstve prehovoril bez pozlátky

Rodičovstvo malých detí je krásne, no zároveň dokáže človeku nastaviť zrkadlo spôsobom, na ktorý sa nedá úplne pripraviť. O to silnejšie pôsobia momenty, keď známi rodičia neukazujú iba dokonalé fotografie, ale aj úprimné priznania o únave, nervoch, hraniciach a láske.
Moderátor a otec Maxíka a Lujzy Viktor Vincze nedávno dal svojim sledovateľom priestor na otázky, ktoré ich zaujímali, a tentoraz sa viaceré z nich týkali aj rodičovstva. V odpovediach bol mimoriadne úprimný a namiesto toho, aby sa staval do pozície človeka, ktorý má na všetko hotový návod, opísal skôr to, ako k deťom pristupujú doma s Adelou.
Rodičovstvo v jeho podaní nie je o dokonalej predstave, ktorú treba ukazovať navonok. Otvorene hovorí o vzťahu medzi rodičmi, náročných chvíľach pri malých deťoch, vlastných zlyhaniach aj o tom, prečo môže mať obyčajné ospravedlnenie vo výchove väčšiu hodnotu než dlhé vysvetľovanie.
Žiadne pätoro neexistuje, hovorí Viktor
Jeden zo sledovateľov sa ho opýtal, či by vedel pomenovať akési desatoro alebo pätoro rodičovstva malých detí. Viktor však hneď na úvod jasne priznal, že sa nestavia do pozície odborníka a nechce rozdávať univerzálne návody.
„Žiadne pätoro neexistuje a ja nie som žiaden odborník. Ale toto sú veci, ktorými žijeme my,“ napísal Viktor Vincze. Ako prvú vec spomenul vzťah medzi rodičmi. Podľa neho je práve to základ, z ktorého deti prirodzene čerpajú predstavu o láske, rešpekte a správaní sa k druhému človeku. „Náš vzťah je základom. Deti sa učia láske a rešpektu z toho, ako sa my dvaja správame k sebe,“ vysvetlil.
