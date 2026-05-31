Prvá medaila v novodobej histórii: Nóri zdolali Kanadu a získali bronz, boli to nervy až do konca

Foto: TASR/AP

Lucia Mužlová
TASR
Hokejisti Nórska senzačne zdolali v súboji o bronz na 89. majstrovstvách sveta v Zürichu favorita z Kanady 3:2 po predĺžení. Získali tak svoj prvý cenný kov v histórii svetových šampionátov.

V zápase už pritom viedli 2:0 po góloch Mathiasa Emilia Pettersena a Stiana Stolberga, ale v hre bez brankára najskôr 76 sekúnd pred koncom 3. tretiny znížil Robert Thomas a ten istý hráč osem sekúnd pred sirénou vyrovnal. Predĺženie vo formáte traja proti trom sa hralo 3 minúty a 32 sekúnd, keď sa Noah Steen dostal do úniku po pravej strane a zariadil svojmu tímu nečakaný úspech.

Historickým maximom Nórov bolo doteraz 4. miesto ešte z roku 1951, keď sa na MS zúčastnilo len sedem krajín a hralo sa ešte bez formátu play off. Kanaďania naopak nezískali svoj desiaty bronz, na konte ich majú 9 a okrem toho získali 28 titulov a 16 strieborných medailí.

Koniec druhej tretiny poriadne prekvapil

V druhej tretine najskôr Nóri nevyužili svoju prvú početnú výhodu, potom sa museli opäť brániť. Obrovskú šancu mal O’Reilly, ale z medzikružia netrafil bránku. Kanaďania sa naďalej držali viac v útočnom pásme, ale nedarilo sa im vážnejšie ohroziť bránku. V polovici zápasu potom Soberg vypálil z osi klziska do hornej polovice brány, Greaves nevidel ideálne a strela mu prepadla za bránkovú čiaru – 0:2. Neskôr prišla odpoveď elitnej formácie javorových listov, ale Crosby po Celebriniho prihrávke namieril len do Haukelanda.

Ihneď po ďalšej prestávke mohli Nóri viesť už o tri góly, ale po rýchlom prečíslení trafil Brandsegg-Nygard iba žŕdku. Na ľade sa stále odohrávali väčšinou súboje Kanaďanov s Nórmi v útočnom pásme favorita, ale severania hrali mimoriadne obetavo, snažili sa súpera zatláčať do pozícii, z ktorých nehrozilo nebezpečenstvo a navyše podnikali rýchle protiútoky. Po jedno z nich mal ďalšiu šancu Berglund. V závere už vsadili Kanaďania všetko na jednu kartu, odvolali brankára a podarilo sa im 76 sekúnd pred koncom 3. tretiny znížiť zásluhou Thomasa. Ten istý hráč napokon 8 sekúnd pred sirénou vyrovnal a poslal zápas do predĺženia.

V ňom mali prvé šance Kanaďania, ale potom sa dostal k puku Steen a po jeho góle vytryskla na ľade obrovská nórska radosť.

