Poznáme najkrajšie mesto na Slovensku. Zabudnite na Bratislavu, ľudia sa zhodli až na štyroch

Banská Štiavnica, foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Tip na výlet
Ktoré mesto na Slovensku je podľa vás najkrajšie?

Radi cestujete po našej krásnej krajine? Koľko slovenských miest ste už navštívili a ktoré vás zaujali? Na Reddite sme si všimli vlákno, v ktorom Slováci diskutujú o tom, ktoré mesto na Slovensku je najkrajšie. Odpoveď vás pravdepodobne neprekvapí. 

Používateľ, ktorý si na diskusnom fóre hovorí @Organic_Contract_172, položil diskutujúcim otázku: Ktoré mesto na Slovensku je podľa vás najkrajšie? Ľudia v komentároch o tom okamžite začali diskutovať.

Zdá sa, že na Slovensku máme oveľa viac pekných miest, ako by ste čakali

V komentároch sa objavilo skutočne obrovské množstvo miest, ako napríklad Banská Štiavnica, Košice, Banská Bystrica, Nitra, Bardejov, Trnava, Skalica, Levoča, Kremnica, Poltár, Bojnice, Bratislava, Krompachy, Dolný Kubín, Poprad, Piešťany, Vysoké Tatry a ďalšie. Vyzerá to tak, že vybrať to najkrajšie miesto je nemožné, pretože každé má svoje osobité čaro.

Mnohí sa však zhodli aj na Španej doline, ktorá však nie je mesto, ale obec v okrese Banská Bystrica.

Foto: Ladislav Luppa, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Najčastejšie však diskutujúci menovali Banskú Štiavnicu, Trnavu, Košice a Trenčín, ktorý je dokonca tento rok aj hlavným európskym mestom kultúry.

Dalo by sa povedať, že to nie je žiadne prekvapenie. Práve tieto mestá sa totiž pravidelne objavujú v rôznych rebríčkoch najkrajších miest na Slovensku a zároveň sú obľúbené medzi turistami. Vďaka bohatej histórii, zachovalým pamiatkam a jedinečnej atmosfére dlhodobo patria medzi najobľúbenejšie destinácie domácich aj zahraničných návštevníkov.

Zdá sa, že na Slovensku máme podľa miestnych oveľa viac pekných miest, ako by ste čakali. Naša krajina tak má skutočne čo ponúknuť v každom kúte.

