Slovenské mesto zaradili medzi top 10 destinácií na rok 2026: Pre toto ho určite treba navštíviť

Historické mesto Trenčín sa dostalo do prestížneho rebríčka Top 10 miest v Európe, ktoré treba navštíviť v roku 2026. Zostavil ho renomovaný cestovateľský magazín 1000thingsmagazine.com, ktorý vyzdvihol Trenčín najmä v súvislosti s jeho titulom Európske hlavné mesto kultúry 2026.
Informovala o tom v pondelok národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel. Zaradenie Trenčína do európskeho rebríčka podľa nej potvrdzuje rastúci záujem zahraničných médií o Slovensko ako atraktívnu a modernú destináciu s autentickým kultúrnym príbehom.
Rok 2026 je pre Trenčín výnimočný
„Rok 2026 je pre Trenčín výnimočnou príležitosťou ukázať svetu, že Slovensko má čo ponúknuť nielen svojou prírodou, ale aj živou a súčasnou kultúrou,“ uviedol generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete.
Trenčín ako Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) podľa neho spája históriu s modernou kreativitou, miestne tradície s medzinárodným dialógom a autentické zážitky s otvorenosťou voči svetu. „Návšteva Trenčína v roku 2026 nie je len cestou za kultúrou, je to pozvanie zažiť Slovensko v jeho najinšpiratívnejšej podobe,“ dodal Fekete.
Silná európska konkurencia a jedinečná atmosféra
Spomínaný rebríček poukazuje na destinácie, ktoré spájajú kultúru, autentické zážitky, kvalitu života, bezpečnosť a atraktívnu ponuku pre návštevníkov počas celého roka. „Trenčín sa v silnej európskej konkurencii presadil ako mesto, ktoré ponúka harmonické prepojenie bohatej histórie, modernej kultúry a jedinečnej atmosféry,“ priblížila vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová.
Magazín 1000things odporúča návštevníkom v roku 2026 objavovať historické centrum Trenčína, dominantu mesta Trenčiansky hrad a zároveň si nenechať ujsť bohatý program kultúrnych podujatí, festivalov a umeleckých projektov, ktoré budú počas celého roka súčasťou programu Európskeho hlavného mesta kultúry.
Nahlásiť chybu v článku