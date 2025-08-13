Posun v prípade: Vyšetrovateľ obvinil vodiča Mercedesu v súvislosti so smrťou dieťaťa pri Slovenskej Ľupči

V prípade dopravnej nehody pri Slovenskej Ľupči, ktorá si vyžiadala život maloletého dievčaťa, vyšetrovateľ vzniesol obvinenie vodičovi vozidla Mercedes Benz pre trestný čin usmrtenia.
K čelnej zrážke dvoch áut došlo 21. apríla na ceste I/66 medzi obcami Medzibrod a Slovenská Ľupča. Informovala o tom v stredu na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia s tým, že vyšetrovateľ tak urobil po získaní viacerých dôkazových materiálov i znaleckých posudkov.
Nehodu neprežilo dieťa
K čelnej zrážke dvoch osobných áut došlo 21. apríla popoludní na ceste I/66 medzi obcami Medzibrod a Slovenská Ľupča. Z miesta nehody odviezli s ťažkými zraneniami viacero účastníkov. Nehodu neprežilo dieťa z vozidla Audi.
Na miesto nehody privolali aj znalcov z odboru cestnej dopravy a takisto súdneho lekárstva. Od tragickej zrážky začalo prebiehať intenzívne vyšetrovanie. Polícia vyzývala prípadných svedkov nehody, aby jej pomohli.
